дорослим внутрішньо, запиваючи водою, незалежно від прийому їжі; дозу слід підбирати суворо індивідуально; артеріальна гіпертензія: початкова доза становить 75 мкг (застосовують препарати клонідину іншого дозування) 2 р/добу; при необхідності дозу поступово збільшують за вказівкою лікаря до ефективної терапевтичної дози, яка у середньому становить 150 мкг 2-3 р/добу; разові дози клонідину, які перевищують 300 мкг, допустимо призначати лише у виняткових випадках і, якщо можливо, в умовах стаціонару; тривалість лікування лікар визначає індивідуально, залежно від перебігу хвороби, клінічної ефективності і переносимості препарату; гіпертонічний криз: по 150-300 мкг сублінгвально (за відсутності вираженої сухості у роті); абстинентний с-м: призначають в умовах стаціонару у добовій дозі 300-750 мкг, розділеній на 4-6 прийомів, при щоденному контролі АТ і частоти пульсу; р-н д/ін’ єкцій призначають тільки дорослим в умовах стаціонару для лікування гіпертоничного кризу в/в, в/м або п/ш, для запобігання ортостатичним явищам пацієнт повинен перебувати у положенні лежачи під час ін’єкції та протягом не менше 2 год після неї, при в/в введенні розводять 0,5-1,5 мл (0,05-0,15 мг) 0,01 % р-ну в 10-20 мл 0,9 % р-ну натрію хлориду і вводять струминно повільно - протягом 3-5 хв під суворим контролем за АТ, у тяжких випадках і тільки в умовах стаціонару можливі 3-4 введення на добу, в/м та п/ш вводять 0,5-1,5 мл (0,05-0,15 мг) нерозведеного р-ну, вища разова доза - 0,15 мг, добова - 0,6 мг (розподілена на 4 введення).