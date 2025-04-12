Фармакодинаміка.

Мебгідролін належить до антигістамінних препаратів, є блокатором Н 1 -гістамінових рецепторів. Мебгідролін ослаблює спазмогенний ефект гістаміну відносно гладких м’язів бронхів, кишечнику, а також впливає на проникність судин. Не має вираженого седативного та снодійного ефектів.

Фармакокінетика.

Швидко всмоктується з травного тракту. Біодоступність коливається у межах 40–60%. Терапевтичний ефект розвивається через 15–30 хвилин, максимальна дія спостерігається через 1–2 години. Препарат практично не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, метаболізується у печінці шляхом метилювання, індукує ферменти печінки, виводиться з організму нирками.