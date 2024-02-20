застосовувати з обережністю пацієнтам з тяжкою печінковою та/або нирковою недостатністю (може потребуватися корекція дози та збільшення інтервалів між прийомами).

При терапії мебгідроліном не рекомендується вживати алкогольні напої та ліки, що містять етанол.

Мебгідролін протипоказаний у період вагітності або годування грудьми.

Під час застосування мебгідроліну не рекомендується керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, що потребують концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.