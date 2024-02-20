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Активні речовини — “М”МЕБГІДРОЛІН (MEBHYDROLINUM)

МЕБГІДРОЛІН (MEBHYDROLINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Діазолін® драже, 0,05 г, блістер, № 20; Фармак
Діазолін® Драже, 0,05 г, блістер, № 20 Фармак
В 1095 аптеках
від 19,85 грн
Ціни в аптеках
Діазолін-Дарниця таблетки, 100 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Діазолін-Дарниця Таблетки, 100 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 879 аптеках
від 19,74 грн
Ціни в аптеках
Діазолін® драже, 0,1 г, блістер, № 20; Фармак
Діазолін® Драже, 0,1 г, блістер, № 20 Фармак
В 807 аптеках
від 37,84 грн
Ціни в аптеках
Діазолін® таблетки, 0,1 г, блістер, № 10; Фармак
Діазолін® Таблетки, 0,1 г, блістер, № 10 Фармак
В 365 аптеках
від 21,70 грн
Ціни в аптеках
Діазолін® драже, 0,05 г, блістер, № 10; Фармак
Діазолін® Драже, 0,05 г, блістер, № 10 Фармак
В 11 аптеках
від 17,44 грн
Ціни в аптеках
Діазолін® драже, 0,1 г, блістер, № 10; Фармак
Діазолін® Драже, 0,1 г, блістер, № 10 Фармак
В 110 аптеках інших міст
від 19,65 грн
Ціни в інших містах
Діазолін для дітей гранули для оральної суспензії, 0,6 г/100 мл, флакон, 9 г, зі стаканчиком у пачці, зі стаканчиком у пачці, № 1; Здоров'я ФК
Діазолін для дітей Гранули для оральної суспензії, 0,6 г/100 мл, флакон, 9 г, зі стаканчиком у пачці, зі стаканчиком у пачці, № 1 Здоров'я ФК
В 3 аптеках інших міст
від 37,89 грн
Ціни в інших містах
Діазолін® таблетки, 0,1 г, блістер, № 20; Фармак
Діазолін® Таблетки, 0,1 г, блістер, № 20 Фармак
Немає в наявності
Діазолін® таблетки, 0,05 г, блістер, № 10; Фармак
Діазолін® Таблетки, 0,05 г, блістер, № 10 Фармак
Немає в наявності

фармакодинаміка. Мебгідролін — блокатор Н1-рецепторів гістаміну. Ослаблює спазмогенний ефект гістаміну щодо гладких м’язів бронхів, кишечнику, а також вплив гістаміну на судинну проникність.
Має слабко виражені м-холіноблокуючі та анестезувальні властивості.
Фармакокінетика. Швидко всмоктується у ШКТ. Біодоступність становить 40–60%. Терапевтичний ефект розвивається через 15–30 хв з максимумом через 1–2 год. Тривалість ефекту — до 2 діб.
Майже не проникає через ГЕБ.
Метаболізується у печінці шляхом метилування. Виведення з організму — з сечею.

профілактика і лікування сезонного та алергічного риніту, полінозу, кропив’янки, харчової та медикаментозної алергії, дерматозів, що супроводжуються свербежем шкіри (екзема, нейродерміт).

внутрішньо, після їди.
Дорослим та дітям віком від 12 років: по 100–200 мг 1–2 рази на добу. Максимальні дози для дорослих: разова — 300 мг, добова — 600 мг.
Дітям віком 5–12 років: по 50 мг 1–3 рази на добу;
дітям віком 3–5 років: по 25–50 мг 1–3 рази на добу.

підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у період загострення, запальні захворювання ШКТ, пілоростеноз, гіперплазія передміхурової залози, глаукома (закритокутова), епілепсія, аритмії.

з боку органа зору: нечіткість зорового сприйняття.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, парестезії, підвищена стомлюваність, сонливість, сповільнення швидкості реакцій, тремор, дратівливість, тривожність (вночі).
З боку ШКТ: сухість у роті, печія, нудота, біль в епігастральній ділянці, подразнення слизової оболонки травного тракту.
З боку нирок та сечовидільної системи: порушення сечовипускання.
З боку крові: гранулоцитопенія, агранулоцитоз.
З боку імунної системи, шкіри та підшкірної клітковини: реакції гіперчутливості (зокрема свербіж, висипання, кропив’янка, набряк Квінке).
У дітей можливе збудження, тремор, порушення сну.

застосовувати з обережністю пацієнтам з тяжкою печінковою та/або нирковою недостатністю (може потребуватися корекція дози та збільшення інтервалів між прийомами).
При терапії мебгідроліном не рекомендується вживати алкогольні напої та ліки, що містять етанол.
Мебгідролін протипоказаний у період вагітності або годування грудьми.
Під час застосування мебгідроліну не рекомендується керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, що потребують концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.

у разі сумісного застосування мебгідроліну з алкоголем або з препаратами, що пригнічують ЦНС (снодійні, седативні засоби та ін.), відбувається потенціювання іхньої дії.

симптоми: сплутаність свідомості, сонливість, порушення координації рухів, сухість у роті.
Лікування: промивання шлунка до чистої промивної води, прийом активованого вугілля внутрішньо, форсований діурез. Симптоматична терапія.