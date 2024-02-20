МЕБГІДРОЛІН (MEBHYDROLINUM) Діюча речовина
фармакодинаміка. Мебгідролін — блокатор Н1-рецепторів гістаміну. Ослаблює спазмогенний ефект гістаміну щодо гладких м’язів бронхів, кишечнику, а також вплив гістаміну на судинну проникність.
Має слабко виражені м-холіноблокуючі та анестезувальні властивості.
Фармакокінетика. Швидко всмоктується у ШКТ. Біодоступність становить 40–60%. Терапевтичний ефект розвивається через 15–30 хв з максимумом через 1–2 год. Тривалість ефекту — до 2 діб.
Майже не проникає через ГЕБ.
Метаболізується у печінці шляхом метилування. Виведення з організму — з сечею.
профілактика і лікування сезонного та алергічного риніту, полінозу, кропив’янки, харчової та медикаментозної алергії, дерматозів, що супроводжуються свербежем шкіри (екзема, нейродерміт).
внутрішньо, після їди.
Дорослим та дітям віком від 12 років: по 100–200 мг 1–2 рази на добу. Максимальні дози для дорослих: разова — 300 мг, добова — 600 мг.
Дітям віком 5–12 років: по 50 мг 1–3 рази на добу;
дітям віком 3–5 років: по 25–50 мг 1–3 рази на добу.
підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у період загострення, запальні захворювання ШКТ, пілоростеноз, гіперплазія передміхурової залози, глаукома (закритокутова), епілепсія, аритмії.
з боку органа зору: нечіткість зорового сприйняття.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, парестезії, підвищена стомлюваність, сонливість, сповільнення швидкості реакцій, тремор, дратівливість, тривожність (вночі).
З боку ШКТ: сухість у роті, печія, нудота, біль в епігастральній ділянці, подразнення слизової оболонки травного тракту.
З боку нирок та сечовидільної системи: порушення сечовипускання.
З боку крові: гранулоцитопенія, агранулоцитоз.
З боку імунної системи, шкіри та підшкірної клітковини: реакції гіперчутливості (зокрема свербіж, висипання, кропив’янка, набряк Квінке).
У дітей можливе збудження, тремор, порушення сну.
застосовувати з обережністю пацієнтам з тяжкою печінковою та/або нирковою недостатністю (може потребуватися корекція дози та збільшення інтервалів між прийомами).
При терапії мебгідроліном не рекомендується вживати алкогольні напої та ліки, що містять етанол.
Мебгідролін протипоказаний у період вагітності або годування грудьми.
Під час застосування мебгідроліну не рекомендується керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, що потребують концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.
у разі сумісного застосування мебгідроліну з алкоголем або з препаратами, що пригнічують ЦНС (снодійні, седативні засоби та ін.), відбувається потенціювання іхньої дії.
симптоми: сплутаність свідомості, сонливість, порушення координації рухів, сухість у роті.
Лікування: промивання шлунка до чистої промивної води, прийом активованого вугілля внутрішньо, форсований діурез. Симптоматична терапія.