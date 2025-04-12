Фармакодинаміка. Антигіпертензивний засіб, який діє на рівні нейрогуморальної регуляції судинного тонусу.

Після проходження через гематоенцефалічний бар'єр клонідин селективно стимулює a2-адренорецептори ядер судинорухового центру довгастого мозку, за рахунок чого гальмує симпатичну імпульсацію з центральної нервової системи, спричиняючи вазодилатацію та зниження артеріального тиску. Зниження симпатичної активності супроводжується зниженням рівня катехоламінів (особливо норадреналіну) в плазмі крові та сечі, хоча клонідин не чинить прямої дії на синтез катехоламінів, а пригнічує вивільнення норадреналіну з нервових закінчень завдяки механізму негативного зворотного зв'язку внаслідок стимуляції центральних α2-адренорецепторів.

Клонідин є агоністом імідазолінових рецепторів.

Застосування клонідину призводить до зниження частоти серцевих скорочень, систолічного та діастолічного артеріального тиску, а також загального периферичного опору судин. Хвилинний об'єм крові та ударний об'єм серця зменшуються незначно. Тривале застосування клонідину призводить до зменшення гіпертрофії міокарда та поліпшення функції лівого шлуночка.

Клонідин проявляє седативний та помірний аналгезивний ефект. За рахунок центральної дії спроможний усувати соматовегетативні прояви опіатної та алкогольної абстиненції. Клонідин знижує внутрішньоочний тиск за рахунок зменшення секреції та поліпшення відтоку водянистої вологи ока. Тривале застосування супроводжується затримкою рідини в організмі.

Фармакокінетика. Після застосування внутрішньо гіпотензивний ефект починає проявлятися через 30–60 хвилин. Максимальний ефект розвивається через 2–4 години і зберігається приблизно 5–12 годин. Тривалість дії у деяких пацієнтів — 24–36 годин. Добре всмоктується зі шлунково-кишкового тракту незалежно від прийому їжі, максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 1,5–2,5 години. Біодоступність при тривалому застосуванні — приблизно 65%. Зв'язування з білками крові — 20–40%. Метаболізується у печінці (приблизно 50% дози, що всмоктується). Період напіввиведення при нормальній функції нирок — 12–16 годин, при порушенні функції нирок — збільшується до 41 години. Легко проходить через гістогематичні бар'єри, включаючи гематоенцефалічний та плацентарний, проникає у грудне молоко. Виводиться нирками (40–60%), а також через кишечник (20%). При гемодіалізі практично не виділяється (до 5%).