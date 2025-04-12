Хомвіо®-Простан (Homvio®-Prostan)
Хомвіо ® -Простан інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
10 мл розчину містять:
Pareira brava D2 (парейра брава D2) 4,0 мл,
Populus tremuloides Ø (популюс тремулоїдес Ø) 0,1 мл,
Sabal serrulatum Ø (сабал серулятум Ø) 5,0 мл;
допоміжні речовини: етанол 69%.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, коричнево-жовтий розчин зі спиртовим запахом та смаком, можливий невеликий фільтрований осад.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Лікарський засіб для лікування захворювань сечостатевих органів. Має протизапальну, знеболювальну, спазмолітичну дію. Нормалізує функцію детрузорів сечового міхура. Усуває порушення сечовипускання та неприємні відчуття в ділянці сечовидільних шляхів.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
У комплексному лікуванні порушень спорожнення сечового міхура при збільшенні передміхурової залози і запаленні сечовивідних шляхів.
Протипоказання
Хомвіо®-Простан протипоказаний при підвищеній чутливості до саліцилатів та інших компонентів препарату, а також при хронічному алкоголізмі. Дитячий, вік до 18 років. Вагітність та годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами недостатньо вивчені. Під час одночасного застосування Хомвіо®-Простану разом з антикоагулянтами (наприклад фенпрокумон, варфарин, клопідогрель) ефект антикоагулянтів може посилитися. При одночасному застосуванні лікарського засобу з ацетилсаліциловою кислотою та іншими нестероїдними протизапальними засобами підвищений ризик кровотечі у шлунково-кишковому тракті. При одночасному застосуванні лікарського засобу з антиандрогенами ефект цих засобів може посилитися. Під час замісної гормональної терапії тестостероном або іншими андрогенами їх ефективність може послабшати. Паління, вживання алкоголю і збуджуючих речовин (чаю, кави) може послабляти дію гомеопатичних засобів. При застосуванні інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати цей лікарський засіб хворим з порушенням згортання крові перед хірургічним або стоматологічним втручаннями, оскільки цей лікарській засіб може збільшити кровотечу. З обережністю застосовувати пацієнтам з високим артеріальним тиском, оскільки цей лікарський засіб може підвищувати артеріальний тиск. Необхідно періодично контролювати рівень артеріального тиску. Після прийому першої дози препарату можливе короткочасне загострення основних симптомів захворювання (гомеопатичний ефект першої дози). В такому випадку необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. Перші ознаки поліпшення стану слід очікувати через 1 тиждень від початку лікування. Препарат містить спирт, тому застосовувати з обережністю пацієнтам із захворюванням печінки, епілепсією, захворюванням або ураженням головного мозку. При появі крові в сечі, постійному підтіканні сечі внаслідок переповнення сечового міхура та при болісних позивах до сечовипускання, що поєднуються із раптовою неможливістю сечовипускання (гостра затримка сечі), треба терміново звернутися до лікаря.
Даний лікарській засіб містить 69% етанол. Прийом усього вмісту флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм 27,23 г спирту.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується під час вагітності та в період годування груддю в зв'язку з наявністю в лікарському засобі спирту та недостатністю даних щодо застосування лікарського засобу у цій категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
В рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі зі складними механізмами, але при цьому слід враховувати, що препарат містить спирт.
Спосіб застосування та дози
При хронічному перебігу хвороби початкова доза становить 5-10 крапель 1-3 рази на добу. При недостатній ефективності лікування дозу слід збільшити до 15 крапель 3 рази на добу. Тривалість терапії визначається лікарем індивідуально, але має бути не менше 4-6 тижнів. Під час загострення хвороби призначають по 5-10 крапель кожні півгодини або щогодини, але не більш ніж 6 разів на добу. Можливість застосування лікарського засобу більше 7 днів визначається тільки після консультації з лікарем. При послабленні запальних явищ слід зменшити частоту прийому до 10 крапель 3 рази на добу протягом місяця. Далі переходять на підтримувальну дозу ̶ 10 крапель один раз на день або через день протягом тривалого часу. Краплі приймають за 30 хв до або через 30 хв після їди. Для покращення дії лікарського засобу, краплі необхідно тримати у ротовій порожнині протягом 1 хв, також можна приймати накапавши їх на шматочок цукру або хліба і повільно розсмоктуючи, або з ковтком води, тримаючи його у роті якнайдовше. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану необхідно проконсультуватись з лікарем щодо подальшого застосування.
Діти
Призначення лікарського засобу дітям (віком до 18 років) протипоказано в зв'язку з наявністю в лікарському засобі спирту та відсутністю даних щодо застосування лікарського засобу цій категорії пацієнтів.
Передозування
Прийом великої кількості препарату може спричинити отруєння алкоголем. Даний лікарській засіб містить 69% етанол. Прийом усього вмісту флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм 27,23 г спирту.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату та скарги з боку травного тракту (нудота, блювання, біль в ділянці шлунка, діарея). Може бути збільшення артеріального тиску, кровотеча. При появі побічних реакцій необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.
Упаковка
По 50 мл у флаконі з крапельницею № 1 у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Сінтера Д-р. Фрідріхс ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина (Synthera Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG, Germany)
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Дамштрасе 7, 59821, Арнсберг, Німеччина (Dammstrasse 7, 59821, Arnsberg, Germany)
Заявник
Хомвіора Арцнайміттель Др. Хагедорн ГмбХ і Ко., Німеччина (Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co., Germany)ісцезнаходження заявника. Арабелаштрассе, 5, Д-81925, Мюнхен, Німеччина (Arabellastrasse 5, D-81925, Munchen, Germany)