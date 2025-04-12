При хронічному перебігу хвороби початкова доза становить 5-10 крапель 1-3 рази на добу. При недостатній ефективності лікування дозу слід збільшити до 15 крапель 3 рази на добу. Тривалість терапії визначається лікарем індивідуально, але має бути не менше 4-6 тижнів. Під час загострення хвороби призначають по 5-10 крапель кожні півгодини або щогодини, але не більш ніж 6 разів на добу. Можливість застосування лікарського засобу більше 7 днів визначається тільки після консультації з лікарем. При послабленні запальних явищ слід зменшити частоту прийому до 10 крапель 3 рази на добу протягом місяця. Далі переходять на підтримувальну дозу ̶ 10 крапель один раз на день або через день протягом тривалого часу. Краплі приймають за 30 хв до або через 30 хв після їди. Для покращення дії лікарського засобу, краплі необхідно тримати у ротовій порожнині протягом 1 хв, також можна приймати накапавши їх на шматочок цукру або хліба і повільно розсмоктуючи, або з ковтком води, тримаючи його у роті якнайдовше. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану необхідно проконсультуватись з лікарем щодо подальшого застосування.