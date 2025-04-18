Хомвіо®-Простан (Homvio®-Prostan)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
614,30
Економія при броні: -131,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
516,07
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
518,90
Економія при броні: -111,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
621,50
Економія при броні: -133,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
502,58
Економія при броні: -18,01 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
621,48
Економія при броні: -133,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
443,09
Економія при броні: -26,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
525,60
Економія при броні: -110,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
609,80
Економія при броні: -130,94 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Хомвіо®-Простан краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
609,60
Економія при броні: -130,90 грн