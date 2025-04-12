Декапептил (Decapeptyl)
Декапептил інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 шприц з 1 мл розчину містить триптореліну ацетату 100 мкг, що еквівалентно триптореліну вільної основи 95,6 мкг;
допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота оцтова льодяна, вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для ін'єкцій.
Фармакотерапевтична група
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормона.
Показання
- Попередження передчасного підвищення рівня лютеїнізуючого гормона (ЛГ) у жінок, яким проводять контрольовану гіперстимуляцію яєчників у рамках допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
Протипоказання
Застосування Декапептилу протипоказане у наступних випадках:
- підвищена чутливість до триптореліну ацетату або до будь-якої допоміжної речовини;
- підвищена чутливість до гонадотропін-рилізинг гормона (ГнРГ) або будь-якого іншого аналогу ГнРГ;
- період вагітності або годування груддю.
Спосіб застосування та дози
Лікування Декапептилом слід розпочинатися під наглядом лікаря, який має досвід лікування безпліддя у жінок. Декапептил призначений для підшкірного введення один раз на добу в нижню частину черевної стінки. Після першої ін'єкції рекомендується наглядати за пацієнтками упродовж 30 хвилин для виявлення симптомів можливої алергічної/псевдоалергічної реакції на ін'єкцію. При цьому необхідно забезпечити наявність належних умов і засобів для вірогідного лікування таких реакцій. Подальші ін'єкції пацієнти можуть проводити самостійно за умови отримання відповідних інструкцій лікаря про ознаки і симптоми, що можуть свідчити про реакцію підвищеної чутливості, про наслідки такої реакції та необхідність негайного медичного втручання. Для профілактики ліподистрофії слід постійно змінювати місце введення препарату.
Лікування можна розпочинати на початку фолікулярної фази (2-й чи 3-й день менструального циклу) або в середині лютеїнової фази (21-й — 23-й день менструального циклу або за 5–7 днів до очікуваного початку менструації). Контрольовану гіперстимуляцію яєчників гонадотропінами слід розпочинати приблизно через 2–4 тижні після початку лікування Декапептилом. Необхідно контролювати реакцію яєчників методами, що включають або тільки УЗД яєчників, або, бажано, УЗД яєчників у поєднанні з визначенням концентрації естрадіолу, і у разі необхідності коригувати дозу гонадотропінів. Після того як відповідна кількість фолікулів досягне належного розміру, лікування Декапептилом і гонадотропінами припинити і одноразово ввести ін'єкцію людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ) для індукції остаточного дозрівання фолікулів. Якщо через 4 тижні не підтверджена ефективність методу (що визначається або тільки підтвердженням під час УЗД відшарування ендометрія, або, бажано, методом УЗД у поєднанні з визначенням концентрації естрадіолу), слід розглянути питання про припинення лікування Декапептилом. Загальна тривалість лікування зазвичай складає від 4 до 7 тижнів. При застосуванні Декапептилу слід забезпечувати підтримку лютеїнової фази згідно з затвердженими схемами лікування.
Пацієнти з порушеннями функції нирок або печінки не потребують коригування дози.
Побічні реакції
У таблиці, наведеній нижче, вказані побічні реакції, про які часто (≥ 2%) повідомлялося під час лікування пацієнтів Декапептилом у ході клінічних досліджень як до застосування гонадотропінів, так і паралельно з ними. Найбільш поширеними побічними реакціями є головний біль (27%), вагінальні кровотечі/кровомазання (24%), абдомінальний біль
(15%), запалення у місці ін'єкції (12%) та нудота (10%).
Можуть спостерігатися припливи різної інтенсивності, від легких до сильних, а також гіпергідроз, що зазвичай не потребують припинення лікування.
На початку лікування Декапептилом застосування препарату у поєднанні з гонадотропінами може призвести до розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників. При цьому може спостерігатися збільшення розміру яєчників, диспное, тазовий та (або) абдомінальний біль. На початку лікування Декапептилом можуть мати місце генітальні кровотечі, включаючи менорагію і метрорагію.
Повідомлялося про часті випадки (1%) виникнення кіст яєчників на початковому етапі лікування Декапептилом.
Під час лікування триптореліном певні небажані реакції вказували на загальну картину гіпоестрогенних станів, пов'язаних із гіпофізарно-оваріальною блокадою, таких як порушення сну, головний біль, зміни настрою, вульвовагінальна сухість, диспареунія та зниження лібідо.
Під час лікування Декапептилом може спостерігатися біль у молочних залозах, м'язові спазми, артралгія, збільшення маси тіла, нудота, абдомінальний біль, абдомінальний дискомфорт, астенія і випадки розпливчастості зору та порушення зору.
Повідомлялося про поодинокі випадки локалізованих або генералізованих алергічних реакцій після ін'єкції Декапептилу.
|Клас системи органів
|Дуже поширені (≥ 1/10)
|Поширені (від ≥ 1/100 до < 1/10)
|Непоширені (від ≥ 1/1000 до < 1/100)
|Невідомі
|Інфекційні та паразитарні захворювання
|Інфекція верхніх дихальних шляхів, фарингіт
|З боку імунної системи
|Реакції гіперчутливості
|З боку психіки
|Зміни настрою, депресія (*)
|Порушення сну, зниження лібідо
|З боку нервової системи
|Головний біль
|Запаморочення
|З боку органів зору
|Порушення зору, нечіткий зір
|З боку судинної системи
|Припливи
|З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння
|Диспное
|З боку шлунково-кишкового тракту
|Абдомінальний біль, нудота
|Здуття живота, блювання
|Абдомінальний дискомфорт
|З боку шкіри та підшкірних тканин
|Гіпергідроз, свербіж, висип, ангіоневротичний набряк, кропив'янка
|З боку скелетно-м'язової системи та сполучної тканини
|Біль у спині
|М'язові спазми, артралгія
|Вагітність, післяпологові і перинатальні стани
|Викидень
|З боку репродуктивної системи і молочних залоз
|Вагінальна кровотеча
|Тазовий біль, синдром гіперстимуляції яєчників, дисменорея, кіста яєчника
|Збільшення розміру яєчників, менорагія, метрорагія, вульвовагінальна сухість, диспареунія, більу молочних залозах
|Загальні порушення і реакції у місці введення
|Запалення у місці ін'єкції
|Біль у місці ін'єкції, реакція у місці ін'єкції, стомлюваність, грипоподібні захворювання
|Астенія, еритема у місці ін'єкції
|Лабораторні та інструментальні дані
|Збільшення маси тіла
(*) При нетривалому застосуванні.
Передозування
Передозування може спричинити триваліший період дії препарату. У випадку передозування слід (тимчасово) припинити лікування Декапептилом.
Не повідомлялося про жодні небажані реакції внаслідок передозування.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Необхідно дуже обережно застосовувати трипторелін разом із засобами, що впливають на гіпофізарну секрецію гонадотропних гормонів; при цьому рекомендується контролювати гормональний стан пацієнта.
Не можна виключати імовірність взаємодій із поширеними лікарськими засобами, включаючи препарати, що вивільняють гістамін.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Трипторелін — це синтетичний декапептидний аналог природного гонадотропін-рилізинг гормона (ГнРГ). Трипторелін характеризується більшою тривалістю дії, ніж природний ГнРГ, і має двофазну дію на гіпофізарному рівні. Після початкового сильного раптового підвищення концентрації лютеїнізуючого гормона (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормона (ФСГ) (ефект «спалаху») концентрація ЛГ та ФСГ в крові знижується у зв'язку з десенситизацією гіпофізарних рецепторів ГнРГ з подальшим значним зниженням функції гонад. Точну тривалість дії Декапептилу не встановлено, але пригнічення функції гіпофізу триває не менше 6 днів після останнього введення препарату. Після припинення введення Декапептилу слід очікувати подальшого зниження рівнів ЛГ в крові; при цьому рівні ЛГ повертаються до початкових значень приблизно через 2 тижні.
Пригнічення функції гіпофізу за допомогою Декапептилу може попередити підвищення рівня ЛГ і, таким чином, передчасну овуляцію та (або) лютеїнізацію фолікулів. Лікування за допомогою агоніста ГнРГ дозволяє знизити частоту скасування циклів і підвищити частоту настання вагітності у циклах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
Фармакокінетика.
Фармакокінетичні дані вказують на те, що після підшкірного введення Декапептилу системна біодоступність триптореліну становить близько 100%. Період напіввиведення триптореліну становить приблизно 3–5 годин, що свідчить про те, що трипторелін буде виведено з організму протягом 24 годин, і, відповідно, він буде відсутній у кровообігу на момент переносу ембріонів. Метаболізм з утворенням більш простих пептидів та амінокислот в основному відбувається у печінці та нирках. Трипторелін головним чином виводиться з сечею.
Клінічні дослідження свідчать про те, що ризик накопичення триптореліну у пацієнтів із серйозними порушеннями функції печінки чи нирок є незначним (період напіввиведення у таких пацієнтів становить приблизно 8 годин).
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від +2 до +8 °С. Не заморожувати.
Упаковка
По 1 мл розчину у шприці; по 7 шприців у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у картонній коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Відповідальний за виробництво готового продукту, первинну та вторинну упаковку, контроль якості та випуск серії
Феррінг ГмбХ, Німеччина/Ferring GmbH, Germany.
Відповідальний за вторинну упаковку
Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія/Ferring International Center SA, Switzerland.
Місцезнаходження
Вітланд 11, Постфаш 21 45, Д-24109 Кіль, Німеччина/Wittland 11, Postfach 21 45, D-24109 Kiel, Germany.
Чемін де ла Вергогнаусаз 50, 1162, Сан-Пре, Швейцарія/Chemin de la Vergognausaz 50, 1162, St-Prex, Switzerland.