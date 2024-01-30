рак передміхурової залози та рак молочної залози: 3,75 мг 1 раз на 4 тижні або 11,25 мг в/м 1 раз/3 місяці, тривалість введення корегує лікар індивідуально для кожного хворого.

Жіноче безпліддя: застосовувати у комбінації з гонадотропінами; п/ш ін’єкція 0,1 мг 1 р/добу, з 2-го дня менструального циклу (одночасно з початком стимуляції яєчників) до дня, що передує запланованій індукції овуляції (10-12 днів на кожну спробу) або 1 ін’єкція по 3,75 мг на 2-й або 3-й день циклу (фолікулярна фаза) або 22-й день циклу (лютеїнова фаза), паралельне застосування гонадотропінів розпочинати після досягнення гіпофізарної десенсибілізації (рівень плазмового естрогену не перевищує 50 пг/мл), зазвичай на 15-й день після ін’єкції; міома матки: 3,75 мг 1 р/4 тижні, лікування розпочинати у перші 5 днів циклу; ендометріоз: 1 в/м ін’єкція 3,75 мг кожні 4 тижні або 11,25 мг в/м 1 р/3 міс, лікування розпочинати у перші 5 днів менструального циклу; курс лікування - щонайменше 4 міс та не більше 6 міс., не рекомендується розпочинати другий курс лікування триптореліном або іншим аналогом гонадотропін-рилізинг гормону.

Передчасне статеве дозрівання центрального ґенезу: лікування дітей потрібно проводити під ретельним наглядом дитячого ендокринолога, педіатра або ендокринолога з досвідом лікування центрального передчасного статевого дозрівання; тривалість введення препарату корегує лікар індивідуально для кожного хворого; у дозі 3,75 мг: по 1 ін’єкції кожні 4 тижні (28 днів); дозування залежить від маси тіла: < 20 кг - 1,875 мг (половина дози), 20-30 кг - 2,5 мг (2/3 дози), >30 кг - 3,75 мг (повна доза); лікування припинити, якщо у дівчаток віком від 12 років і у хлопчиків віком від 13 років відбувається матурація кісток; у дозуванні 11,25 мг дітям з масою тіла більше 20 кг - 1 ін’єкція препарату 11,25 мг в/м кожні 3 місяці.