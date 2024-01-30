ТРИПТОРЕЛІН (TRIPTORELINUM) Діюча речовина
синтетичний декапептид, аналог природного гонадотропін-рилізинг гормона (ГнРГ), який вивільняє гонадотропін; після короткого періоду стимулювання гонадотропної функції гіпофізу інгібує секрецію гонадотропіну з подальшим пригніченням як жіночого, так і чоловічого стероїдогенезу.
рак передміхурової залози: лікування місцевопоширеного раку передміхурової залози окремо або як супутня та ад’ювантна терапія у поєднанні з радіотерапією, лікування гормонозалежного прогресуючого або метастатичного раку передміхурової залози; рак молочної залози у жінок у пре- і перименопаузальному віці, яким призначено гормональне лікування.
Жіноче безпліддя; у якості допоміжного засобу у комбінації з гонадотропінами (МГЛ - менопаузальний гонадотропін людини, ФСГ - фолікулостимулюючий гормон, ХГЛ - хоріонічний гонадотропін людини) для індукування овуляції з метою запліднення in vitro і трансплантації ембріона (I.V.F.E.T); попередження передчасного підвищення рівня лютеїнізуючого гормона (ЛГ) у жінок, яким проводять контрольовану гіперстимуляцію яєчників у рамках допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ); міома матки та ендометріоз.
Передчасне статеве дозрівання у дітей (у дівчаток віком до 8 років та у хлопчиків віком до 10 років).
рак передміхурової залози та рак молочної залози: 3,75 мг 1 раз на 4 тижні або 11,25 мг в/м 1 раз/3 місяці, тривалість введення корегує лікар індивідуально для кожного хворого.
Жіноче безпліддя: застосовувати у комбінації з гонадотропінами; п/ш ін’єкція 0,1 мг 1 р/добу, з 2-го дня менструального циклу (одночасно з початком стимуляції яєчників) до дня, що передує запланованій індукції овуляції (10-12 днів на кожну спробу) або 1 ін’єкція по 3,75 мг на 2-й або 3-й день циклу (фолікулярна фаза) або 22-й день циклу (лютеїнова фаза), паралельне застосування гонадотропінів розпочинати після досягнення гіпофізарної десенсибілізації (рівень плазмового естрогену не перевищує 50 пг/мл), зазвичай на 15-й день після ін’єкції; міома матки: 3,75 мг 1 р/4 тижні, лікування розпочинати у перші 5 днів циклу; ендометріоз: 1 в/м ін’єкція 3,75 мг кожні 4 тижні або 11,25 мг в/м 1 р/3 міс, лікування розпочинати у перші 5 днів менструального циклу; курс лікування - щонайменше 4 міс та не більше 6 міс., не рекомендується розпочинати другий курс лікування триптореліном або іншим аналогом гонадотропін-рилізинг гормону.
Передчасне статеве дозрівання центрального ґенезу: лікування дітей потрібно проводити під ретельним наглядом дитячого ендокринолога, педіатра або ендокринолога з досвідом лікування центрального передчасного статевого дозрівання; тривалість введення препарату корегує лікар індивідуально для кожного хворого; у дозі 3,75 мг: по 1 ін’єкції кожні 4 тижні (28 днів); дозування залежить від маси тіла: < 20 кг - 1,875 мг (половина дози), 20-30 кг - 2,5 мг (2/3 дози), >30 кг - 3,75 мг (повна доза); лікування припинити, якщо у дівчаток віком від 12 років і у хлопчиків віком від 13 років відбувається матурація кісток; у дозуванні 11,25 мг дітям з масою тіла більше 20 кг - 1 ін’єкція препарату 11,25 мг в/м кожні 3 місяці.
гіперчутливість до триптореліну, гонадотропін-рилізинг гормону, інших аналогів агоністів GnRH або до будь-якої іншої допоміжної речовини; період вагітності або годування груддю.
біль у місці ін’єкції, реакція в місці ін’єкції та запалення, припливи; біль у спині, біль у нозі, стомлюваність, біль у грудях, астенія, периферичний набряк, набряк ніг; дискомфорт, алергія, втрата свідомості; болі у промежині, АГ, набряки; артеріальна гіпотензія; ішемія міокарда, зменшення розмірів геніталій; біль у грудних залозах у чоловіків, гінекомастія; мастит у чоловіків, запор, нудота, діарея, абдомінальний біль, диспепсія; блювання, тенезми, гастроезофагальний рефлюкс, порушення смаку, порушення функції печінки, холестатичний гепатит, анемія, лімфаденопатія, емболія легенів, тромбофлебіт глибоких вен, зміни фосфатази, подагра; нечасто - збільшення азоту сечовини крові, ЦД, збільшення рівня небілкового азоту, збільшення маси тіла, біль у кістках; артралгія, міальгія; артроз, м’язова слабкість; патологічні переломи, гіпестезія, компресія спинного мозку, різке загострення симптомів, пов’язаних з пухлиною («спалах»), головний біль, запаморочення, судоми литкових м’язів; парестезії, сонливість; епілептичні напади, безсоння, імпотенція, анорексія, зниження лібідо; депресія, дратівливість, амнезія, ейфорія, порушення функції передміхурової залози, порушення функції яєчок, викидень, вагінальна кровотеча, тазовий біль, с-м гіперстимуляції яєчників, дисменорея, кіста яєчника, збільшення розміру яєчників, менорагія, метрорагія, вульвовагінальна сухість, диспареунія, біль у молочних залозах, стомлюваність, грипоподібні захворювання, кашель, диспное, фарингіт; риніт, висипання; алопеція, ураження шкіри, екзема, анальний свербіж, бульозне висипання, збільшення пітливості; кропив’янка, реакції фоточутливості, біль в очах, кон’юнктивіт; порушення зору, набряк диску зорового нерва, дефект поля зору, шум у вухах, дизурія, затримка сечі; розлади функції сечівника, нетримання сечі, часте сечовипускання, гематурія, інфекція сечовивідних шляхів, порушення функції нирок, біль у нирках, ніктурія, післяопераційний біль, тимчасове збільшення рівнів циркулюючого тестостерону, збільшення ризику переломів кісток, недіагностована аденома гіпофіза, збільшення кількості лімфоцитів, реакції гіперчутливості та анафілактичні реакції.