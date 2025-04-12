Препарат застосовується в умовах стаціонару, а також на догоспітальному етапі лікарем спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги з обов'язковою подальшою госпіталізацією хворого у спеціалізоване відділення стаціонару.

Нижченаведені стани, як правило, вважаються протипоказаннями до застосування стрептокінази, але в певних ситуаціях користь від застосування лікарського засобу може переважати потенційні ризики:

недавні серйозні шлунково-кишкові кровотечі, наприклад активна виразкова хвороба;

ризик серйозних локальних кровотеч, наприклад у випадку транслюмбарної аортографії;

недавня травма та серцево-легенева реанімація;

інвазивні операції, наприклад недавня інтубація;

пункції судин, які неможливо притиснути після маніпуляції, великих артерій, внутрішньом'язові ін'єкції;

недавній аборт або пологи;

вагітність (див. розділ “Застосування у період вагітності або годування груддю”),

захворювання сечостатевого тракту з ризиком кровотеч (імплантований катетер сечового міхура);

септичні тромботичні захворювання;

тяжка артеріосклеротична судинна дегенерація, цереброваскулярні захворювання;

кавернозні захворювання легень, наприклад відкриті форми туберкульозу або тяжкий бронхіт;

вади мітрального клапана або фібриляція передсердь;

розшарування аневризми аорти;

діабетична ретинопатія–підвищує ризик місцевої кровотечі.

Антитіла до стрептокінази

Повторне призначення лікарського засобу Стрептокіназа-Біофарма, якщо його застосовували більше 5 днів та менше ніж через 12 місяців після попередньої терапії стрептокіназою або препаратами, які містять стрептокіназу, може бути неефективним. Це зумовлено підвищеною ймовірністю резистентності внаслідок продукування антистрептокіназних антитіл. Подібним чином ефект лікарського засобу може зменшуватись у пацієнтів з нещодавно перенесеними стрептококовими інфекціями (стрептококовий фарингіт, гострий гломерулонефрит).

Швидкість інфузії та профілактичне застосування кортикостероїдів

На початку лікування інколи спостерігають зниження артеріального тиску, тахікардію або брадикардію (в окремих випадках вони можуть супроводжуватися шоком). Тому на початку лікування інфузію потрібно здійснювати повільно. Крім того, профілактично можна застосовувати кортикостероїди, щоб зменшити імовірність інфузійних алергічних реакцій.

Попереднє лікування гепарином або похідними кумарину

Якщо хворий попередньо отримував гепарин, дію цього препарату необхідно нейтралізувати призначенням протаміну сульфату до початку тромболітичної терапії.

Тромбіновий час не повинен перевищувати більше ніж удвічі нормальну контрольну величину до початку тромболітичної терапії. У пацієнтів, які попередньо отримували похідні кумарину, до початку інфузії стрептокінази показник МНС (міжнародне нормалізоване співвідношення) повинен становити менше 1,3 (протромбіновий індекс — принаймні 50%).

Застосування лікарського засобу Стрептокіназа-Біофарма слід починати якомога раніше, оскільки кращий ефект спостерігається при свіжих тромбах. До введення препарату рекомендується визначати вміст фібриногену, тромбіновий час і активований частковий тромбопластиновий час.

Лікування проводять, контролюючи тромбіновий час та рівень фібриногену крові.

Слід бути особливо обережними, застосовуючи стрептокіназу пацієнтам, віком понад 75 років.

Одночасне лікування ацетилсаліциловою кислотою

Останні дані свідчать про те, що контрольована доза ацетилсаліцилової кислоти у поєднанні зі стрептокіназою здатна покращити відповідь при лікуванні гострого інфаркту міокарда. Див. також розділ «Спосіб застосування та дози».

Застосування гепарину можна починати не раніше ніж через 4 години після припинення інфузії препарату.

Не рекомендується:

системне призначення: тромбоз глибоких вен — пізніше ніж через 14 днів; інфаркт міокарда — пізніше ніж через 12 годин; оклюзія центральних судин сітківки, артеріальні оклюзії — пізніше ніж через 6–8 годин; венозні оклюзії — пізніше ніж через 10 днів;

локальний тромболізис: інфаркт міокарда — пізніше ніж через 12 годин; емболії — пізніше ніж через 6 тижнів

Препарат Стрептокіназа-Біофарма не застосовують для промивання венозного катетера.