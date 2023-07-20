призначають дорослим в/в, в/коронарно; г. ІМ з підйомом сегмента ST: одноразова доза 1,5 млн МО в/в протягом 60 хв.; місцеве в/коронарне введення: після болюсного введення 20 000 МО призначити підтримуючу інфузію у дозі 2000-4000 МО/хв протягом 30-90 хв залежно від швидкості досягнення прохідності коронарної артерії; тромбоз глибоких вен: початкова доза 250 000 МО, яку вводять в/в протягом 30 хв, потім вводять підтримуючу дозу 100 000 МО/год., тривалість лікування - 72 год.; тромбоемболія легеневої артерії: при короткотривалому тромболізисі вводять в/в 1 500 000 МО протягом 1-2 год.; стандартний режим введення: початкова доза 250 000 МО протягом 30 хв.; підтримуюча доза - 100 000 МО/год., тривалість лікування - 24 год.; тромбоз периферичних артерій: застосовують в/артеріально ч/з інтраартеріальний локальний катетер за схемою: поетапні інфузії - від 1 000 до 2 500 МО з інтервалом 3-5 хв., максимальна тривалість введення - 10 год.; сумарна максимальна доза - 250 000 МО; пролонговане введення низьких доз (використовується інфузійний насос): від 5 000 МО до 10 000 МО протягом 1 год. максимум 5 днів; при наявності складних артеріальних доступів або множинних оклюзій початкова доза становить 250 000 МО, яку вводять протягом 30 хв., потім продовжують введення підтримуючої дози 100 000 МО/год., максимум 5 днів; тромбоз центральних судин сітківки: початкова доза - 250 000 МО, яку вводять в/в протягом 0,5 год., надалі вводять підтримуючу дозу 100 000 МО/год.; тривалість введення - 12 год.; контроль лікування проводять дослідженням тромбінового часу (ТЧ) або активованого часткового тромбопластинового часу (аЧТЧ); якщо ч/з 4 год. після початку терапії стрептокіназоюТЧ або аЧТЧ не зростає більш ніж у 1,5 раза порівняно з рівнем на початку лікування, рекомендується припинити введення у зв’язку з наявністю резистентності до стрептокінази.