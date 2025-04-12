Фармакодинаміка.

Ванкоміцин — це трициклічний глікопептидний антибіотик, отриманий з Amycolatopsis orientalis. Первинним механізмом дії ванкоміцину є інгібування синтезу клітинної стінки. Крім цього, ванкоміцин може змінити проникність клітинної мембрани бактерій та синтезу РНК. Перехресної резистентності між ванкоміцином та іншими антибіотиками не виникає.

Граничні значення МІК, встановлені Європейським комітетом з випробування антимікробної чутливості (EUCAST)

Граничні значення МІК, встановлені EUCAST (версія 6.0, чинна з 01.01.2016 р.) Мікроорганізми Граничні значення (мг/л) Чутливі Резистентні Staphylococcus spp. (S. aureus) ≤ 21 2 Коагулазонегативні стафілококи ≤ 41 4 Enterococcus spp. ≤ 4 4 Стрептококи групи ABCG ≤ 21 2 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae ≤ 21 2 Стрептококи групи Viridans ≤ 21 2 Грампозитивні анаеробні мікроорганізми ≤ 2 2 Clostridium difficile ≤ 22 22 Corynebacterium spp. ≤ 2 2

1Нечутливі ізоляти є рідким явищем або про них наразі немає даних. Ідентифікація та результати тесту для визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів на будь-якому ізоляті мають бути підтверджені, а ізолят відправлений до довідкової лабораторії.

2Граничні значення базуються на епідеміологічних точках відсікання (ECOFFs), які відокремлюють ізоляти дикого типу від ізолятів, що мають знижену чутливість.

Розповсюдженість набутої резистентності для виділених видів може змінюватися залежно від місцевості, тому бажано мати локальну інформацію про резистентність, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. У разі необхідності слід звернутися за консультацією до експертів, якщо резистентність поширена у цій місцевості настільки, що корисність препарату щодо щонайменше кількох типів інфекцій викликає сумнів.

Зазвичай чутливі мікроорганізми

Грампозитивні аеробні мікроорганізми

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

Коагулазонегативні стафілококи

Стрептококи групи В

Стрептококи групи C

Стрептококи групи G

Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Стрептококи групи Viridans

Види, для яких не характерна набута резистентність

Грампозитивні аеробні мікроорганізми

Enterococcus faecium

Clostridium difficile (наприклад, токсикогенні штами-збудники псевдомембранозного коліту) — це цільовий вид мікроорганізмів для орального застосування, де досягаються високі внутрішньопросвітні концентрації ванкоміцину.

Фармакокінетика.

Ванкоміцин вводити внутрішньовенно для лікування системних інфекцій.

У пацієнтів з нормальною функцією нирок після багаторазового внутрішньовенного введення дози 1 г ванкоміцину (15 мг/кг) протягом 60 хвилин середня концентрація у плазмі крові становить приблизно 63 мг/л одразу після завершення інфузії; середня концентрація у плазмі крові становить приблизно 23 мг/л через 2 години після інфузії. Після багаторазового введення дози 500 мг протягом 30 хвилин середня концентрація у плазмі крові становить приблизно 49 мг/л одразу після завершення інфузії; середня концентрація у плазмі крові становить приблизно 19 мг/л через 2 години після інфузії; середня концентрація у плазмі крові становить приблизно 10 мг/л через 6 годин після інфузії. Після багаторазового введення концентрації у плазмі крові подібні до тих, що спостерігаються після введення разової дози.

Середній період напіввиведення ванкоміцину з плазми становить від 4 до 6 годин у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Приблизно 75% прийнятої дози ванкоміцину виводиться із сечею шляхом гломерулярної фільтрації протягом перших 24 годин. Середній плазмовий кліренс становить приблизно 0,058 л/кг/год, а середній нирковий кліренс — приблизно 0,048 л/кг/год. Нирковий кліренс ванкоміцину є досить постійним і становить від 70% до 80% виведення ванкоміцину. Об’єм розподілу варіює у межах від 0,39 до 0,97 л/кг. Очевидного метаболізму препарату немає. Як показала ультрафільтрація, при концентрації в сироватці крові від 10 мг/л до 100 мг/л, майже 55% введеного ванкоміцину зв'язується з білками плазми крові.

Після в/в введення ванкоміцину гідрохлориду він виявляється в iнгiбуючiй концентрації: у плевральнiй, перикардiальнiй, асцитичнiй та синовiальнiй рiдинах, тканині вушка передсердя, а також у сечі та перитонеальнiй рідині. Ванкоміцин зовсім не проникає у спинномозкову рідину, якщо немає запалення оболонки мозку.

Порушення функції нирок уповільнює вивільнення ванкоміцину. У пацієнтів з видаленою ниркою середній період напіввиведення становить 7,5 дня.

Загальний системний та нирковий кліренс ванкоміцину може знижуватись у пацієнтів літнього віку через природне зниження швидкості клубочкової фільтрації.

Ванкоміцин значно не абсорбується зі шлунково-кишкового тракту, а тому не є ефективним при пероральному застосуванні для лікування інфекцій, окрім стафілококового ентероколіту та псевдомембранозного коліту, спричинених Clostridium difficile.

Перорально введений ванкоміцин зазвичай не проникає у системний кровотік, навіть при наявності вогнищ запалення. Вимірювані концентрації у сироватці крові можуть рідко спостерігатись у пацієнтів з активним псевдомембранозним колітом, спричиненим C. difficile, та у разі відсутності порушення функції нирок існує можливість накопичення препарату.

Застосування орального розчину ванкоміцину в дозі 2 г на добу протягом 16 днів пацієнтами з видаленою ниркою без запального захворювання кишечнику призводить до рівнів у сироватці крові <0,66 мкг/мл. При застосуванні доз 2 г на добу концентрація 3100 мг/кг може відзначатися у калі, а рівні < 1 мкг/мл можуть спостерігатися у сироватці крові пацієнтів з нормальною функцією нирок, які страждають на псевдомембранозний коліт.