ВАНКОМІЦИН (VANCOMYCINUM)

застосовують в/в краплинно; для лікування дорослих рекомендовані концентрації не більше 5 мг/мл, а швидкість введення не вище 10 мг/хв; пацієнтам, яким необхідно обмежувати кількість введеної рідини, можна вводити препарат з концентрацією до 10 мг/мл; дорослим пацієнтам по 500 мг кожні 6 год або 1000 мг кожні 12 год; при стафілококовому ендокардиті проводити лікування протягом трьох тижнів і більше; початкова доза для новонароджених дітей віком до 7 днів становить 15 мг/кг, а потім - по 10 мг/кг кожні 12 год.; початкова доза для новонароджених дітей віком від 7 днів до 1 міс - 15 мг/кг, а потім - по 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год; для дітей віком від 1 міс звичайна доза становить 10 мг/кг кожні 6 год, максимальна разова доза для дітей - 15 мг/кг маси тіла, р-н вводити протягом не менше 60 хв.