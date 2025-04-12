Меркурід (Mercurid)
Меркурід інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: меркуріус корозівус С6 (hydrargyri dichloridum С6), цистеїн С6 (cysteinum С6);
1 г гранул містить меркуріусу корозівусу С6 (hydrargyri dichloridum С6) 270 мкг, цистеїну С6 (cysteinum С6) 240 мкг;
допоміжна речовина: крупка цукрова.
Лікарська форма
Гранули.
Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за забарвленням, кулеподібної форми, білого кольору з кремуватим або сіруватим відтінком.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат має протизапальні, імуномодулюючі, дезінтоксикаційні властивості. Сприяє активації захисних сил організму, підвищує працездатність і загальну неспецифічну резистентність (опірність до захворювань). Нормалізує фактори протипухлинного (TNFα), противірусного, протипаразитарного (sIgA) захисту. При захворюваннях на хронічний бактеріальний простатит покращує сечовипускання, зменшує біль, підвищує якість життя і сексуальні можливості.
Показання
У комплексній терапії запальних процесів при захворюваннях органів дихання (ангіна, ларингіт, бронхіт, пневмонія), сечостатевої системи (пієлонефрит, простатит, аднексит), шлунково-кишкового тракту (гастрит, ентероколіт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), ендокринної системи (тиреоїдит), опорно-рухового апарату (артрит, ревматизм, міозит, хвороба Бехтерева), при лімфаденітах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлено.
Особливості застосування
Хворим на цукровий діабет слід враховувати, що препарат містить цукор.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо застосування Меркуріду у період вагітності або годування груддю відсутні.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують сублінгвально. Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування, у разі необхідності гранули можна розчинити у невеликій кількості води.
Дорослим рекомендується приймати по 7 гранул 3 рази на добу; дітям віком від 6 років — по
3 гранули 3 рази на добу.
У гострих випадках протягом перших 2 годин приймати разову дозу кожні 15 хвилин до настання покращення стану, але не більше 8 разів, після чого приймати 3 рази на добу. Приймати за
15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди.
Курс лікування — 3–4 тижні.
Для досягнення стійкого результату рекомендується повторення курсу лікування з інтервалом
2 тижні.
Діти
Не призначати дітям віком до 6 років.
Передозування
Випадків передозування не виявлено. У разі появи неприємних симптомів слід припинити приймання препарату і проконсультуватися з лікарем.
Побічні реакції
У хворих з підвищеною чутливістю до будь-яких компонентів препарату можливий розвиток реакцій гіперчутливості.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 г, по 15 г, по 20 г або по 30 г у баночках або контейнерах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Меркурід».
Місцезнаходження заявника
65110, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71.