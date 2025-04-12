Препарат застосовують сублінгвально. Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування, у разі необхідності гранули можна розчинити у невеликій кількості води.

Дорослим рекомендується приймати по 7 гранул 3 рази на добу; дітям віком від 6 років — по

3 гранули 3 рази на добу.

У гострих випадках протягом перших 2 годин приймати разову дозу кожні 15 хвилин до настання покращення стану, але не більше 8 разів, після чого приймати 3 рази на добу. Приймати за

15–20 хвилин до їди або через 1 годину після їди.

Курс лікування — 3–4 тижні.

Для досягнення стійкого результату рекомендується повторення курсу лікування з інтервалом

2 тижні.