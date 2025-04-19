Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
302,95
Економія при броні: -34,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
325,87
Економія при броні: -39,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
349,20
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
349,20
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
319,27
Економія при броні: -32,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
326,70
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
349,20
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
341,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
299,00
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Меркурід гранули контейнер 20 г №1
Меркурид
326,40
Економія при броні: -37,30 грн