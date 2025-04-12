Якщо симптоми захворювання погіршуються або зберігаються довше 3–4 днів лікування, або з’являються нові симптоми (лихоманка, потіння, втрата ваги), необхідно звернутися до лікаря.

У пацієнтів, які страждають від печії або грижі стравоходу, після прийому олії м’яти перцевої іноді може спостерігатися загострення цього симптому. У таких випадках слід припинити застосування препарату.

Олію м’яти перцевої слід з обережністю застосовувати при запалених та виразкових станах шлунково-кишкового тракту.

Хворі на цукровий діабет повинні враховувати, що препарат містить сахарозу і глюкози сироп.

Не рекомендується застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або недостатністю сахарази-ізомальтази.

Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Може бути шкідливим для зубів.