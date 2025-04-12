Різні антисептики

Ангі Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept)

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Ангі Септ Др. Тайсс
Ангі Септ Др. Тайсс
Льодяники блістер зі смаком шавлії №24
Натурварен
від 87,53 грн
в 391 аптеці
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Ангі Септ Др. Тайсс
Ангі Септ Др. Тайсс
Льодяники блістер зі смаком вишні №24
Натурварен
Немає в наявності
Ангі Септ Др. Тайсс
Ангі Септ Др. Тайсс
Льодяники блістер зі смаком лимону №24
Натурварен
Немає в наявності
Ангі Септ Др. Тайсс
Ангі Септ Др. Тайсс
Льодяники блістер зі смаком вишні №12
Натурварен
Немає в наявності
Ангі Септ Др. Тайсс
Ангі Септ Др. Тайсс
Льодяники блістер зі смаком обліпихи №24
Натурварен
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 87,53 грн
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Інструкція вказана для Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії №24

Ангі Септ Др. Тайсс інструкція із застосування

Інструкція вказана для Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії №24

Склад

діючі речовини: 2,4-дихлорбензиловий спирт, ментол, анетол, олія м’яти перцевої;

1 льодяник містить 1,2 мг 2,4-дихлорбензилового спирту, 5,4 мг ментолу, 2,4 мг анетолу, 0,6 мг олії м’яти перцевої;

допоміжні речовини:

льодяники зі смаком вишні: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, ароматизатор вишневий, що містить пропіленгліколь, ароматизатор вишневий натуральний, що містить етанол, порошок кореня буряка, екстракт цвіту гібіскусу;

льодяники зі смаком обліпихи: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, ароматизатор обліпиховий, екстракт гарденії, що містить пропіленгліколь, сік кореня буряка;

льодяники зі смаком шавлії: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, карамель сульфіту аміаку (Е 150d), олія шавлієва, олія евкаліптова;

льодяники зі смаком меду: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), мед, вода очищена, ароматизатор липового цвіту, що містить пропіленгліколь, карамель сульфіту аміаку (E 150d), екстракт гарденії, що містить пропіленгліколь;

льодяники зі смаком лимона: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, олія лимонна, ароматизатор лимонний, ароматизатор лаймовий, що містить ефір бутилгідроксіанізолу, ароматизатор апельсина червоного, бета-каротин 1% (Е 160а).

Лікарська форма

Льодяники.

Основні фізико-хімічні властивості: льодяники зі смаком вишні — круглі, плоскі, злегка увігнуті, червоного кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком обліпихи — круглі, плоскі, злегка увігнуті, червоно-оранжевого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком шавлії — круглі, плоскі, злегка увігнуті, темно-коричневого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком меду — круглі, плоскі, злегка увігнуті, коричневого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком лимона — круглі, плоскі, злегка увігнуті, жовтого кольору, з характерним запахом і смаком

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ RO2A A20.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Комбінований антисептичний препарат, що застосовується при інфекційно-запальних захворюваннях порожнини рота і глотки. Основний активний компонент — 2,4-дихлорбензиловий спирт — чинить антисептичну дію. Олія перцевої м’яти, ментол, анетол, що входять до складу лікарського засобу, зменшують біль і чинять антибактеріальну та протизапальну дію.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Показання

Для місцевого лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та глотки з такими симптомами, як біль у горлі, захриплість, труднощі при ковтанні.

Протипоказання

Підвищена чутливість до активних речовин, рослин родини зонтичних, що містять анетол (фенхель, кмин, селера, коріандр та кріп), або будь-яких допоміжних речовин.

Не застосовувати дітям віком до 6 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування

Якщо симптоми захворювання погіршуються або зберігаються довше 3–4 днів лікування, або з’являються нові симптоми (лихоманка, потіння, втрата ваги), необхідно звернутися до лікаря.

У пацієнтів, які страждають від печії або грижі стравоходу, після прийому олії м’яти перцевої іноді може спостерігатися загострення цього симптому. У таких випадках слід припинити застосування препарату.

Олію м’яти перцевої слід з обережністю застосовувати при запалених та виразкових станах шлунково-кишкового тракту.

Хворі на цукровий діабет повинні враховувати, що препарат містить сахарозу і глюкози сироп.

Не рекомендується застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або недостатністю сахарази-ізомальтази.

Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Може бути шкідливим для зубів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Оскільки результатів досліджень щодо застосування у період вагітності або годування груддю немає, препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Невідома.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 6 років кожні 2–3 години повільно розсмоктувати в роті 1 льодяник, але не більше 6 льодяників на добу. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, але зазвичай становить 2–3 дні. Лікарський засіб не можна застосовувати більше 2 тижнів.

Діти

Не застосовувати дітям віком до 6 років.

Передозування

При передозуванні можливі шлункові розлади (відчуття переповнення шлунка, печія, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання), діарея, виразка прямої кишки, епілептичні судоми, втрата свідомості, апное, порушення серцевого ритму, атаксія та інші реакції з боку центральної нервової системи, ймовірно через наявність ментолу.

У разі передозування рекомендується промивання шлунка. Потрібно спостерігати за пацієнтом і у разі необхідності застосовувати симптоматичне лікування.

Побічні реакції

Можуть виникати реакції гіперчутливості на шкірі, включаючи висипання, кропив’янку, набряки, або з боку дихальної системи, біль губ, язика чи біль у горлі. Частота невідома.

Повідомлялося про контактну алергію на ментол та олію м’яти перцевої у пацієнтів з інтраоральними симптомами, пов’язаними з синдромом печіння у ротовій порожнині, рецидивними виразками ротової порожнини або ліхеноїдною реакцією. Частота невідома.

Повідомлялося про алергічні реакції на ментол, включаючи головний біль, брадикардію, м’язовий тремор, атаксію, анафілактичний шок і еритиматозний шкірний висип. Частота невідома.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.

Упаковка

По 12 льодяників зі смаком вишні/обліпихи/шавлії/меду/лимона у блістері. По 1 або 2 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/ Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.

Характеристики
Виробник
Натурварен
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
24 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/8533/01/01 від 17.10.2019