Ангі Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept)
Ангі Септ Др. Тайсс інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 2,4-дихлорбензиловий спирт, ментол, анетол, олія м’яти перцевої;
1 льодяник містить 1,2 мг 2,4-дихлорбензилового спирту, 5,4 мг ментолу, 2,4 мг анетолу, 0,6 мг олії м’яти перцевої;
допоміжні речовини:
льодяники зі смаком вишні: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, ароматизатор вишневий, що містить пропіленгліколь, ароматизатор вишневий натуральний, що містить етанол, порошок кореня буряка, екстракт цвіту гібіскусу;
льодяники зі смаком обліпихи: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, ароматизатор обліпиховий, екстракт гарденії, що містить пропіленгліколь, сік кореня буряка;
льодяники зі смаком шавлії: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, карамель сульфіту аміаку (Е 150d), олія шавлієва, олія евкаліптова;
льодяники зі смаком меду: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), мед, вода очищена, ароматизатор липового цвіту, що містить пропіленгліколь, карамель сульфіту аміаку (E 150d), екстракт гарденії, що містить пропіленгліколь;
льодяники зі смаком лимона: сахароза, глюкози сироп (суха речовина), вода очищена, кислота лимонна безводна, олія лимонна, ароматизатор лимонний, ароматизатор лаймовий, що містить ефір бутилгідроксіанізолу, ароматизатор апельсина червоного, бета-каротин 1% (Е 160а).
Лікарська форма
Льодяники.
Основні фізико-хімічні властивості: льодяники зі смаком вишні — круглі, плоскі, злегка увігнуті, червоного кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком обліпихи — круглі, плоскі, злегка увігнуті, червоно-оранжевого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком шавлії — круглі, плоскі, злегка увігнуті, темно-коричневого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком меду — круглі, плоскі, злегка увігнуті, коричневого кольору, з характерним запахом і смаком; льодяники зі смаком лимона — круглі, плоскі, злегка увігнуті, жовтого кольору, з характерним запахом і смаком
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ RO2A A20.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінований антисептичний препарат, що застосовується при інфекційно-запальних захворюваннях порожнини рота і глотки. Основний активний компонент — 2,4-дихлорбензиловий спирт — чинить антисептичну дію. Олія перцевої м’яти, ментол, анетол, що входять до складу лікарського засобу, зменшують біль і чинять антибактеріальну та протизапальну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Для місцевого лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та глотки з такими симптомами, як біль у горлі, захриплість, труднощі при ковтанні.
Протипоказання
Підвищена чутливість до активних речовин, рослин родини зонтичних, що містять анетол (фенхель, кмин, селера, коріандр та кріп), або будь-яких допоміжних речовин.
Не застосовувати дітям віком до 6 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Якщо симптоми захворювання погіршуються або зберігаються довше 3–4 днів лікування, або з’являються нові симптоми (лихоманка, потіння, втрата ваги), необхідно звернутися до лікаря.
У пацієнтів, які страждають від печії або грижі стравоходу, після прийому олії м’яти перцевої іноді може спостерігатися загострення цього симптому. У таких випадках слід припинити застосування препарату.
Олію м’яти перцевої слід з обережністю застосовувати при запалених та виразкових станах шлунково-кишкового тракту.
Хворі на цукровий діабет повинні враховувати, що препарат містить сахарозу і глюкози сироп.
Не рекомендується застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози або недостатністю сахарази-ізомальтази.
Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Може бути шкідливим для зубів.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки результатів досліджень щодо застосування у період вагітності або годування груддю немає, препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Невідома.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 6 років кожні 2–3 години повільно розсмоктувати в роті 1 льодяник, але не більше 6 льодяників на добу. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, але зазвичай становить 2–3 дні. Лікарський засіб не можна застосовувати більше 2 тижнів.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 6 років.
Передозування
При передозуванні можливі шлункові розлади (відчуття переповнення шлунка, печія, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання), діарея, виразка прямої кишки, епілептичні судоми, втрата свідомості, апное, порушення серцевого ритму, атаксія та інші реакції з боку центральної нервової системи, ймовірно через наявність ментолу.
У разі передозування рекомендується промивання шлунка. Потрібно спостерігати за пацієнтом і у разі необхідності застосовувати симптоматичне лікування.
Побічні реакції
Можуть виникати реакції гіперчутливості на шкірі, включаючи висипання, кропив’янку, набряки, або з боку дихальної системи, біль губ, язика чи біль у горлі. Частота невідома.
Повідомлялося про контактну алергію на ментол та олію м’яти перцевої у пацієнтів з інтраоральними симптомами, пов’язаними з синдромом печіння у ротовій порожнині, рецидивними виразками ротової порожнини або ліхеноїдною реакцією. Частота невідома.
Повідомлялося про алергічні реакції на ментол, включаючи головний біль, брадикардію, м’язовий тремор, атаксію, анафілактичний шок і еритиматозний шкірний висип. Частота невідома.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 12 льодяників зі смаком вишні/обліпихи/шавлії/меду/лимона у блістері. По 1 або 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/ Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.