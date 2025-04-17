Ангі Септ Др. Тайсс (Dr. Theiss Angi sept)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
131,80
Економія при броні: -33,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
114,40
Економія при броні: -19,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
114,40
Економія при броні: -16,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,58
Економія при броні: -3,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
114,40
Економія при броні: -24,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
60,20
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер №24
Натурварен
129,50 грн