Офтолік (Ophtholique)
Офтолік інструкція із застосування
Лікарська форма
Краплі очні.
Прозорий безбарвний або злегка жовтуватий розчин.
Фармакотерапевтична група
Офтальмологічні засоби. Код АТС S01X A20.
Офтолік — препарат, що чинить захисну дію на рогівку ока при зниженні секреції слізної рідини, забезпечує необхідний зволожувальний ефект, тривало контактуючи з рогівкою ока. Основний компонент — полівініловий спирт, має властивості, подібні до властивостей муцину (речовини, що продукується кон'юнктивою ока). У комбінації з повідоном забезпечує посилення ефекту змащування, що призводить до зменшення подразнення та сухості поверхні ока. Потовщення слізної плівки забезпечує заспокійливу дію на око у випадку зміни властивостей муцину, наприклад, при застудних захворюваннях, бактеріальних, грибкових і запальних ураженнях очей. Захисна функція потовщеного шару сльози особливо помітна при травмах і ерозіях кон'юнктиви і рогівки.
При місцевому застосуванні не чинить системної дії.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Призначають дорослим по 1–2 краплі в одне око 3–4 рази на добу. Тривалість курсу, повторні курси лікування встановлюються лікарем індивідуально.
Спосіб застосування. Відхилити голову назад, обережно пальцем відтягнути нижню повіку ураженого ока, внести 1–2 краплі препарату та закрити очі. На 1–2 хвилини пальцем притиснути внутрішній край ока для запобігання потрапляння препарату до слізної протоки та зниження можливості потрапляння препарату у системний кровотік. Не моргати. Залишки препарату навколо ока видалити за допомогою чистої серветки, уникаючи контакту з оком.
Для запобігання забрудненню кінчика крапельниці не можна торкатися ним до повік або ділянки навколо ока.
Передозування
Передозування препарату малоймовірне. Якщо все ж є підозра на передозування або відбулося випадкове проковтування препарату, необхідно провести симптоматичну терапію після консультації з лікарем.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не можна застосовувати препарат з іншими лікарськими засобами без консультації з лікарем. Пролонгує всмоктування інших очних препаратів (адреноміметиків, антибіотиків, бета-адреноблокаторів, кортикостероїдів). Полівініловий спирт несумісний з висококонцентрованими розчинами неорганічних солей, особливо сульфатами та фосфатами. Можливе випадання осаду при взаємодії розчину полівінілового сприту (у концентрації від 5%) при взаємодії з фосфатами. У присутності бури можливе желювання розчину полівінілового спирту. Повідон утворює молекулярні комплекси з розчинами сульфатіазолу, саліцилатом натрію, саліцилової кислоти, фенобарбіталом, таніном та іншими речовинами. Може знижувати ефективність деяких консервантів, наприклад, тіомерсалу.
Термін придатності
Для упаковки 5 мл — 2 роки.
Термін придатності після розкриття флакона 5 мл — 30 діб.
Для упаковки 10 мл — 3 роки.
Термін придатності після розкриття флакона 10 мл — 45 діб.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25°С.
Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл або 10 мл у флаконі-крапельниці, №1 у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.