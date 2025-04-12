Призначають дорослим по 1–2 краплі в одне око 3–4 рази на добу. Тривалість курсу, повторні курси лікування встановлюються лікарем індивідуально.

Спосіб застосування. Відхилити голову назад, обережно пальцем відтягнути нижню повіку ураженого ока, внести 1–2 краплі препарату та закрити очі. На 1–2 хвилини пальцем притиснути внутрішній край ока для запобігання потрапляння препарату до слізної протоки та зниження можливості потрапляння препарату у системний кровотік. Не моргати. Залишки препарату навколо ока видалити за допомогою чистої серветки, уникаючи контакту з оком.

Для запобігання забрудненню кінчика крапельниці не можна торкатися ним до повік або ділянки навколо ока.