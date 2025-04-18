Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
198.5 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
220,39
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
204.0 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
270,17
Економія при броні: -9,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
225.5 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
228.8 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
212,24
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
232.1 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
219,52
Економія при броні: -14,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
234.8 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
235.2 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
235.8 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
246.2 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
246.3 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
246.3 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
246.6 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
246.9 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
247.1 км
Офтолік краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
296,90 грн