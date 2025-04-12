Амфоліп — ліпідасоційована форма амфотерицину В, містить протигрибкову сполуку амфотерицин В у комплексі з фосфоліпідами.

Амфотерицин В — макроциклічний поліненасичений протигрибковий антибіотик широкого спектра дії, отриманий із Streptomyces nodosus.

Фармакодиниміка.

Амфотерицин В може проявляти фунгістатичні або фунгіцидні властивості залежно від концентрації антибіотика та чутливості грибка. Препарат діє шляхом зв'язування з ергостеролом у клітинній мембрані грибка, що спричиняє пошкодження останньої, витікання клітинного вмісту та загибель грибкової клітини.

Амфотерицин В in vitro активний відносно багатьох грибкових агентів, включаючи Candida spp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Mucor spp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoplasma capsulatum. Більшість грибкових штамів пригнічують концентрації амфотерицину В у діапазоні від 0,01 до 1 мг/мл. Амфотерицин В має незначну активність або неактивний проти бактерій та вірусів.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні характеристики Амфоліпу відрізняються від властивостей звичайної лікарської форми амфотерицину В, що містить дезоксихолат. У дослідах на тваринах показано, що після введення Амфоліпу рівні амфотерицину В у печінці та селезінці, як і швидкість проникнення активної субстанції до тканин, перевищують показники звичайної лікарської форми. Співвідношення концентрацій препарату у тканинах та крові зі збільшенням дози зростає непропорційно, що дозволяє припустити уповільнення елімінації амфотерицину В із тканин. Пікові концентрації амфотерицину В у крові після введення Амфоліпу нижчі за ті, що досягаються після введення еквівалентних кількостей звичайного препарату. Введення звичайної лікарської форми амфотерицину В призводить до значно нижчих рівнів активної речовини у тканинах порівняно з введенням Амфоліпу. Прискорений кліренс та значний об'єм розподілу Амфоліпу зумовлюють відносно низький рівень площі під кривою «концентрація-час» та відповідають доклінічним даним щодо високих концентрацій препарату у тканинах. Кінетика Амфоліпу нелінійна.