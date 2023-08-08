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Активні речовини — “А”АМФОТЕРИЦИН В (AMPHOTERICINUM B)

АМФОТЕРИЦИН В (AMPHOTERICINUM B) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Амфоліп суспензія для приготування розчину для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Амфоліп Суспензія для приготування розчину для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Амфотрет ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1; Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Амфотрет Ліофілізат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, № 1 Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Mm = 926,12 Да. Гігроскопічний порошок жовтого або жовто-оранжевого кольору, практично нерозчинний у воді і спирті. Чутливий до впливу світла і високої температури, інактивується в кислому і лужному середовищах. log P (октанол-вода) = -2,8.
АМФОТЕРИЦИН В (AMPHOTERICINUM B)
CAS №: 1397-89-3 C47H73NO17
USPDDN: (1R-(1R*,3S*,5R*,6R*,9R*,11R*,15S*,16R*,17R*,18S*,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R*,35S*,36R*,37S*))-33-((3-аміно-3,6-дидеокси-β-D-манопіранозил)окси)-1,3,5,6,9,11,17,37-октагідрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабіцикло(33.3.1)нонатриаконта-19,21,23,25,27,29,31-гептаєн-36-карбоксилова кислота.

поліненасичений протигрибковий а/б широкого спектра дії, отриманий із Streptomyces nodosus; проявляє фунгістатичні або фунгіцидні властивості залежно від концентрації а/б та чутливості грибка; зв’язується з ергостеролом у клітинній мембрані грибка, пошкоджуючи останню, що зумовлює витікання клітинного вмісту та загибель грибкової клітини; in vitro активний відносно багатьох грибкових агентів - Candida spp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Mucor spp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoplasma capsulatum; має незначну активність або неактивний проти бактерій та вірусів.

лікування системних грибкових інфекцій у пацієнтів, резистентних до звичайної терапії амфотерицином В або при непереносимості останнього.

дорослим (сусп.): тяжкі системні інфекції - введення 5 мг/кг/добу не менше 14 діб, вводити в/в інфузійно зі швидкістю 2,5 мг/кг/год, початкову пробну дозу 1 мг ввести шляхом в/в інфузії протягом 15 хв., розводити 5% р-ном глюкози для ін’єкцій до к-ції 1 мг/мл; дітям (сусп.): вводити у вигляді емульсії в к-ції 2 мг/мл після розведення 5% р-ном глюкози для ін’єкцій, при введенні визначати рівень креатиніну в сироватці крові для моніторингу ренальної токсичності, корекцію дозування проводити після визначення індивідуальних особливостей клінічного стану пацієнта; МДД - 5 мг/кг.

індивідуальна підвищена чутливість до амфотерицину В або до будь- якого з компонентів препарату.

пропасниця, нездужання, зменшення маси тіла, припливи; глухота; грипоподібні симптоми, мукозити; анорексія, нудота, блювання, пронос, диспепсія, епігастральні болі спазматичного характеру, відхилення показників функціональних печінкових тестів від норми, жовтяниця, гепатит, холангит, холецистит, гепатомегалія, ГПН, геморагічний гастроентерит, мелена; мелена, запор, геморой, шлунково-кишкова кровотеча, ректальні розлади, сухість у роті, стоматит, виразковий стоматит, мукозити, метеоризм, холестаз; нормохромна, нормоцитарна анемія, агранулоцитоз, порушення згортання, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, лейкоцитоз, гіпер/гіпомагніємія, гіперкаліємія, гіперглікемія, гіпер/гіпонатріємія, гіпер/гіпофосфастемія, збільшення рівня амілази крові, гіперволемія, гіпокальціємія, гіперхлоремія, гіпопротеїнемія, респіраторний алкалоз, розлади коагуляції, збільшення рівня протромбіну, гіпербілірубінемія, збільшення екскреції сечової кислоти, гіпоксія, підвищення показників АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, ЛДГ; біль у місці ін’єкції за наявності чи відсутності флебіту або тромбофлебіту; генералізований біль, включаючи біль у м’язах і суглобах, міастенія, рабдоміоліз; головний біль, судоми, втрата слуху, тиніт, транзиторні явища шуму у вухах, порушення гостроти зору або диплопія, периферична нейропатія, минуще запаморочення, диплопія, гострі церебральні судинні розлади, енцефалопатія, екстрапірамідні розлади та інші неврологічні симптоми; зниження та порушення ф-ції нирок, включаючи азотемію, підвищення креатиніну сироватки, гіпокаліємію, гіпостенурію, ацидоз, зумовлений ф-цією ниркових канальців, нефрокальциноз, ГНН, анурія, олігурія, імпотенція; АР; зупинка серця, аритмії, включаючи фібриляцію шлуночків, СН, гіпер/гіпотензія, шок, інфаркт міокарда, біль у грудях, тахікардія, кардіомегалія, емболія легеневої артерії; задишка, бронхоспазм, набряк легенів некардіогенного походження, пневмоніт, пов’язаний з гіперчутливістю, кровохаркання, тахіпное, ателектази, гіпервентиляція, гіпоксія, ДН, БА, гикавка, фарингіт, плеврит, сухість у носі, риніт, синусит, носова кровотеча; генералізований набряк, виразки шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса- Джонсона, алопеція, сухість шкіри, везикулобульозні висипання, пурпура, порушення пігментації шкіри, екхімози, петехії, анафілактоїдні та інші алергічні, еритема, ексфоліативний дерматит.