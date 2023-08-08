АМФОТЕРИЦИН В (AMPHOTERICINUM B) Діюча речовина
поліненасичений протигрибковий а/б широкого спектра дії, отриманий із Streptomyces nodosus; проявляє фунгістатичні або фунгіцидні властивості залежно від концентрації а/б та чутливості грибка; зв’язується з ергостеролом у клітинній мембрані грибка, пошкоджуючи останню, що зумовлює витікання клітинного вмісту та загибель грибкової клітини; in vitro активний відносно багатьох грибкових агентів - Candida spp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Mucor spp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoplasma capsulatum; має незначну активність або неактивний проти бактерій та вірусів.
лікування системних грибкових інфекцій у пацієнтів, резистентних до звичайної терапії амфотерицином В або при непереносимості останнього.
дорослим (сусп.): тяжкі системні інфекції - введення 5 мг/кг/добу не менше 14 діб, вводити в/в інфузійно зі швидкістю 2,5 мг/кг/год, початкову пробну дозу 1 мг ввести шляхом в/в інфузії протягом 15 хв., розводити 5% р-ном глюкози для ін’єкцій до к-ції 1 мг/мл; дітям (сусп.): вводити у вигляді емульсії в к-ції 2 мг/мл після розведення 5% р-ном глюкози для ін’єкцій, при введенні визначати рівень креатиніну в сироватці крові для моніторингу ренальної токсичності, корекцію дозування проводити після визначення індивідуальних особливостей клінічного стану пацієнта; МДД - 5 мг/кг.
індивідуальна підвищена чутливість до амфотерицину В або до будь- якого з компонентів препарату.
пропасниця, нездужання, зменшення маси тіла, припливи; глухота; грипоподібні симптоми, мукозити; анорексія, нудота, блювання, пронос, диспепсія, епігастральні болі спазматичного характеру, відхилення показників функціональних печінкових тестів від норми, жовтяниця, гепатит, холангит, холецистит, гепатомегалія, ГПН, геморагічний гастроентерит, мелена; мелена, запор, геморой, шлунково-кишкова кровотеча, ректальні розлади, сухість у роті, стоматит, виразковий стоматит, мукозити, метеоризм, холестаз; нормохромна, нормоцитарна анемія, агранулоцитоз, порушення згортання, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, лейкоцитоз, гіпер/гіпомагніємія, гіперкаліємія, гіперглікемія, гіпер/гіпонатріємія, гіпер/гіпофосфастемія, збільшення рівня амілази крові, гіперволемія, гіпокальціємія, гіперхлоремія, гіпопротеїнемія, респіраторний алкалоз, розлади коагуляції, збільшення рівня протромбіну, гіпербілірубінемія, збільшення екскреції сечової кислоти, гіпоксія, підвищення показників АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, ЛДГ; біль у місці ін’єкції за наявності чи відсутності флебіту або тромбофлебіту; генералізований біль, включаючи біль у м’язах і суглобах, міастенія, рабдоміоліз; головний біль, судоми, втрата слуху, тиніт, транзиторні явища шуму у вухах, порушення гостроти зору або диплопія, периферична нейропатія, минуще запаморочення, диплопія, гострі церебральні судинні розлади, енцефалопатія, екстрапірамідні розлади та інші неврологічні симптоми; зниження та порушення ф-ції нирок, включаючи азотемію, підвищення креатиніну сироватки, гіпокаліємію, гіпостенурію, ацидоз, зумовлений ф-цією ниркових канальців, нефрокальциноз, ГНН, анурія, олігурія, імпотенція; АР; зупинка серця, аритмії, включаючи фібриляцію шлуночків, СН, гіпер/гіпотензія, шок, інфаркт міокарда, біль у грудях, тахікардія, кардіомегалія, емболія легеневої артерії; задишка, бронхоспазм, набряк легенів некардіогенного походження, пневмоніт, пов’язаний з гіперчутливістю, кровохаркання, тахіпное, ателектази, гіпервентиляція, гіпоксія, ДН, БА, гикавка, фарингіт, плеврит, сухість у носі, риніт, синусит, носова кровотеча; генералізований набряк, виразки шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса- Джонсона, алопеція, сухість шкіри, везикулобульозні висипання, пурпура, порушення пігментації шкіри, екхімози, петехії, анафілактоїдні та інші алергічні, еритема, ексфоліативний дерматит.