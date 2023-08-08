АМФОТЕРИЦИН В (AMPHOTERICINUM B)

пропасниця, нездужання, зменшення маси тіла, припливи; глухота; грипоподібні симптоми, мукозити; анорексія, нудота, блювання, пронос, диспепсія, епігастральні болі спазматичного характеру, відхилення показників функціональних печінкових тестів від норми, жовтяниця, гепатит, холангит, холецистит, гепатомегалія, ГПН, геморагічний гастроентерит, мелена; мелена, запор, геморой, шлунково-кишкова кровотеча, ректальні розлади, сухість у роті, стоматит, виразковий стоматит, мукозити, метеоризм, холестаз; нормохромна, нормоцитарна анемія, агранулоцитоз, порушення згортання, тромбоцитопенія, лейкопенія, еозинофілія, лейкоцитоз, гіпер/гіпомагніємія, гіперкаліємія, гіперглікемія, гіпер/гіпонатріємія, гіпер/гіпофосфастемія, збільшення рівня амілази крові, гіперволемія, гіпокальціємія, гіперхлоремія, гіпопротеїнемія, респіраторний алкалоз, розлади коагуляції, збільшення рівня протромбіну, гіпербілірубінемія, збільшення екскреції сечової кислоти, гіпоксія, підвищення показників АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, ЛДГ; біль у місці ін’єкції за наявності чи відсутності флебіту або тромбофлебіту; генералізований біль, включаючи біль у м’язах і суглобах, міастенія, рабдоміоліз; головний біль, судоми, втрата слуху, тиніт, транзиторні явища шуму у вухах, порушення гостроти зору або диплопія, периферична нейропатія, минуще запаморочення, диплопія, гострі церебральні судинні розлади, енцефалопатія, екстрапірамідні розлади та інші неврологічні симптоми; зниження та порушення ф-ції нирок, включаючи азотемію, підвищення креатиніну сироватки, гіпокаліємію, гіпостенурію, ацидоз, зумовлений ф-цією ниркових канальців, нефрокальциноз, ГНН, анурія, олігурія, імпотенція; АР; зупинка серця, аритмії, включаючи фібриляцію шлуночків, СН, гіпер/гіпотензія, шок, інфаркт міокарда, біль у грудях, тахікардія, кардіомегалія, емболія легеневої артерії; задишка, бронхоспазм, набряк легенів некардіогенного походження, пневмоніт, пов’язаний з гіперчутливістю, кровохаркання, тахіпное, ателектази, гіпервентиляція, гіпоксія, ДН, БА, гикавка, фарингіт, плеврит, сухість у носі, риніт, синусит, носова кровотеча; генералізований набряк, виразки шкіри, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса- Джонсона, алопеція, сухість шкіри, везикулобульозні висипання, пурпура, порушення пігментації шкіри, екхімози, петехії, анафілактоїдні та інші алергічні, еритема, ексфоліативний дерматит.