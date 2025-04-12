Фармакодинаміка. Фосфоміцин - антибіотик широкого спектра дії. Ефективний відносно більшості грампозитивних (Enterococcus spp., у т. ч. Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp., у т. ч. Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis; Streptococcus spp., в т. ч. Streptococcus faecalis) та грамнегативних збудників (Escherichia coli, Citrobacter spp., у т. ч. Citrobacter diversus, Citrobacter freundii; Enterobacter spp., у т. ч. Enterobacter aerogenes; Klebsiella spp., у т. ч. Klebsiella pneumoniae; Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris; Serratia spp., у т. ч. Serratia marcescens; Pseudomonas spp., у т. ч. Pseudomonas aeruginosa).

Не діє на анаеробну флору.

Фармакокінетика. Зв'язок з білками плазми - 10%. Максимальна концентрація у плазмі крові при повільній внутрішньовенній інфузії 0,5 г і 1 г - 28 мг/л та 46 мг/л відповідно. Рівноважна концентрація - 20 мг/л при інфузії 4 г кожні 6 годин. Період напіввиведення - 1,5–2 години. Виводиться на 90–100% нирками протягом 24 годин у незміненому вигляді, незначна частина - з жовчю.