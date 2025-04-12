Фосміцин (Fosmicin)
Фосміцин інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: fosfomycin;
1 флакон містить фосфоміцину натрію 1 г або 2 г;
допоміжна речовина: кислота лимонна безводна.
Лікарська форма
Порошок для розчину для ін'єкцій.
Фармакотерапевтична група
Антибактеріальні засоби для системного застосування.
Показання
Бактеріальні інфекції різної локалізації, спричинені чутливими до фосфоміцину мікроорганізмами (при тяжкому перебігу інфекцій у комбінаціях з іншими антибіотиками, частіше з β-лактамними):
- інфекції дихальних шляхів (пневмонія);
- інфекції сечостатевої системи (пієлонефрит);
- інфекції травного тракту та черевної порожнини (перитоніт);
- гінекологічні інфекції (ендометрит);
- хірургічні інфекції;
- сепсис.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату. Виражена ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше 10 мл/хв).
Спосіб застосування та дози
Дорослим добова доза становить 2–4 г.
Дітям старше 5 років добова доза становить 100–200 мг/кг маси тіла.
Внутрішньовенне краплинне введення.
Одноразову дозу препарату розчинити у 100–500 мл 0,9% розчину натрію хлориду, вводити краплинно протягом 1–2 годин 2 рази на добу.
Внутрішньо болюсно. 2 г фосфоміцину розчинити у 20 мл 0,9% розчину натрію хлориду, вводити болюсно протягом 5 хв та більше 2–4 рази на добу.
Термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання, зазвичай курс лікування становить 7–10 днів.
Побічні реакції
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, парестезія, судоми (при застосуванні великих доз), гіпестезія, заціпеніння.
З боку травного тракту: діарея, нудота, блювання, печія, псевдомембранозний коліт, стоматит, анорексія, біль у животі.
З боку гепатобіліарної системи: порушення функції печінки, включаючи транзиторне підвищення активності аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази і білірубіну в сироватці крові, жовтяниця.
З боку серцево-судинної системи: відчуття дискомфорту у грудях, відчуття стискання у грудній клітці, прискорене серцебиття.
З боку системи крові: панцитопенія, агранулоцитоз, анемія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія.
Алергічні реакції: шкірні висипання, еритема, кропив'янка, свербіж, анафілактичний шок.
З боку сечовидільної системи: порушення функції нирок, у т.ч. підвищення концентрації сечовини в плазмі крові, протеїнурія, зниження або підвищення концентрації електролітів (натрію і калію).
З боку дихальної системи: кашель, бронхоспазм, риніт.
Загальні порушення: слабкість, припливи, нездужання, спрага, гарячка, периферичні набряки, вагініт, дисменорея, біль у горлі, біль у спині.
Місцеві порушення: зміни у місці введення, включаючи біль та інфільтрат, флебіт, відчуття болю по ходу вени.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Лікування: препарат слід відмінити. Терапія симптоматична.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Метоклопрамід зменшує концентрацію фосфоміцину у сироватці крові та сечі. У комбінації з ванкоміцином препарат проявляє високу ефективність відносно резистентних штамів St. aureus.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Фосфоміцин - антибіотик широкого спектра дії. Ефективний відносно більшості грампозитивних (Enterococcus spp., у т. ч. Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp., у т. ч. Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis; Streptococcus spp., в т. ч. Streptococcus faecalis) та грамнегативних збудників (Escherichia coli, Citrobacter spp., у т. ч. Citrobacter diversus, Citrobacter freundii; Enterobacter spp., у т. ч. Enterobacter aerogenes; Klebsiella spp., у т. ч. Klebsiella pneumoniae; Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris; Serratia spp., у т. ч. Serratia marcescens; Pseudomonas spp., у т. ч. Pseudomonas aeruginosa).
Не діє на анаеробну флору.
Фармакокінетика. Зв'язок з білками плазми - 10%. Максимальна концентрація у плазмі крові при повільній внутрішньовенній інфузії 0,5 г і 1 г - 28 мг/л та 46 мг/л відповідно. Рівноважна концентрація - 20 мг/л при інфузії 4 г кожні 6 годин. Період напіввиведення - 1,5–2 години. Виводиться на 90–100% нирками протягом 24 годин у незміненому вигляді, незначна частина - з жовчю.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1 г у флаконі; по 10 флаконів в упаковці.
По 2 г у флаконі; по 10 флаконів в упаковці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
МЕЙДЖІ СЕЙКА ФАРМА Ко., ЛТД. Одавара Плант.
Місцезнаходження
1056, Камономия, Одавара-Ши, Канагава, Японія.