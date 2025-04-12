Фармакодинаміка.

Тавіпеку притаманна секретолітична, відхаркувальна, муколітична, епітелізуюча, протизапальна, протимікробна, імуностимулююча дія.

Секретолітична дія препарату проявляється у підвищенні мукоциліарного кліренсу. Муколітична та відхаркувальна дія зумовлюється розрідженням слизу і посиленням функціональної активності війчастого епітелію, що сприяє швидшому та легшому вивільненню від слизу дихальних шляхів. Протимікробна та протизапальна активність Тавіпеку спричинена бактерицидними та протизапальними властивостями ефірної олії лаванди і проявляється у пригніченні загального росту бактерій. Ефірна олія лаванди в дослідженнях in vitro пригнічує загальний ріст бактерій та грибів, у тому числі мікобактерій туберкульозу, при чому не впливає на нормальну мікрофлору кишечнику. Тавіпек дезактивує стафілококовий токсин − альфа-гемолізин та стрептококовий токсин − стрептолізин, токсини, що вивільняються патогенними бактеріями. Тавіпек стимулює неспецифічні ланки імунітету шляхом активації клітинного імунітету, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів.

Фармакокінетика.

Після перорального прийому 1,8-цинеолу у кишковорозчинних капсулах, мічених атомом ефірної олії лаванди, при максимальному періоді перебування у травному тракті біодоступність препарату не змінюється.