Тавіпек (Tavipec®)
Тавіпек інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 капсула містить 150 мг (0,15 г) ефірної олії лаванди;
допоміжні речовини: желатин, гліцерин, хіноліновий жовтий (Е 104), сансет жовтий (Е 110), метакрилатний сополімер (тип А), натрію лаурилсульфат, пропіленгліколь, полісорбат 80, гліцерол моностеарат.
Лікарська форма
Капсули кишковорозчинні м’які.
Основні фізико-хімічні властивості: овальні жовті кишковорозчинні м’які капсули з прозорою рухомою світло-жовтою або зеленувато-жовтою рідиною.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Тавіпеку притаманна секретолітична, відхаркувальна, муколітична, епітелізуюча, протизапальна, протимікробна, імуностимулююча дія.
Секретолітична дія препарату проявляється у підвищенні мукоциліарного кліренсу. Муколітична та відхаркувальна дія зумовлюється розрідженням слизу і посиленням функціональної активності війчастого епітелію, що сприяє швидшому та легшому вивільненню від слизу дихальних шляхів. Протимікробна та протизапальна активність Тавіпеку спричинена бактерицидними та протизапальними властивостями ефірної олії лаванди і проявляється у пригніченні загального росту бактерій. Ефірна олія лаванди в дослідженнях in vitro пригнічує загальний ріст бактерій та грибів, у тому числі мікобактерій туберкульозу, при чому не впливає на нормальну мікрофлору кишечнику. Тавіпек дезактивує стафілококовий токсин − альфа-гемолізин та стрептококовий токсин − стрептолізин, токсини, що вивільняються патогенними бактеріями. Тавіпек стимулює неспецифічні ланки імунітету шляхом активації клітинного імунітету, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів.
Фармакокінетика.
Після перорального прийому 1,8-цинеолу у кишковорозчинних капсулах, мічених атомом ефірної олії лаванди, при максимальному періоді перебування у травному тракті біодоступність препарату не змінюється.
Показання
- Гострий бронхіт;
- хронічний бронхіт;
- бронхектатична хвороба;
- кашель курця;
- синусит.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, виразкова хвороба, гіперацидний гастрит, гострий гепатит, панкреатит, нефрит.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застереження щодо прийому препарату у період вагітності або годування груддю відсутні.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 12 років − по 1–2 капсули 3 рази на добу, не розжовуючи, під час їди. Термін лікування залежить від характеру та тяжкості захворювання і визначається лікарем індивідуально.
Діти
Препарат застосовувати для лікування дітей віком від 12 років.
Передозування
Не описане. Симптоми передозування ефірною олією лаванди невідомі. При передозуванні імовірне виникнення нудоти та інших гастроінтестинальних скарг.
Побічні реакції
Рідко може виникати відрижка, короткочасна нудота, блювання, біль у животі, дисгевзія. Не можна виключити можливість розвитку алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання. При видиху імовірна наявність запаху лавандової олії, що не спричиняє неприємних відчуттів.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в картонній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 30 °С.
Упаковка
По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Фармацеутіше фабрік Монтавіт ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрія.