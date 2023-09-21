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Активні речовини — “Л”ЛАВАНДА ВУЗЬКОЛИСТА*& (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*&)

ЛАВАНДА ВУЗЬКОЛИСТА*& (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Лазея капсули, 80 мг, блістер, № 14; Швабе
Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 14 Швабе
В 536 аптеках
від 302,79 грн
Ціни в аптеках
Тавіпек капсули м'які кишково-розчинні, 150 мг, блістер, № 30; Монтавит
Тавіпек Капсули м'які кишково-розчинні, 150 мг, блістер, № 30 Монтавит
В 207 аптеках
від 160,48 грн
Ціни в аптеках
Лазея капсули, 80 мг, блістер, № 28; Швабе
Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 28 Швабе
Немає в наявності
Лазея капсули, 80 мг, блістер, № 56; Швабе
Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 56 Швабе
Немає в наявності