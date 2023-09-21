Активні речовини — “Л”ЛАВАНДА ВУЗЬКОЛИСТА*& (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*&) ЛАВАНДА ВУЗЬКОЛИСТА*& (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 14 Швабе В 536 аптеках від 302,79 грн Ціни в аптеках Тавіпек Капсули м'які кишково-розчинні, 150 мг, блістер, № 30 Монтавит В 207 аптеках від 160,48 грн Ціни в аптеках Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 28 Швабе Немає в наявності Ціни в аптеках Лазея Капсули, 80 мг, блістер, № 56 Швабе Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЛАВАНДА ВУЗЬКОЛИСТА*&