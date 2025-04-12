Проносні засоби. Засоби, що збільшують об'єм кишкового вмісту.

Код АТС А06А С01.

Проносний препарат рослинного походження. Діюча речовина препарату поглинає кількість води, яка в багато разів перевищує її власну масу. Таким чином, випорожнення стають більш об'ємними, а фекалії залишаються м'якими, стимулюється перистальтика кишечнику і зростає швидкість пасажу.

Через відсутність абсорбції препарату з травного тракту дослідження фармакокінетики не проводилися. Лушпайки насіння не розщеплюються у кишковому тракті і всмоктування не відбувається. У товстій кишці рослинні волокна частково розщеплюються за допомогою флори кишечнику до ненасичених жирних кислот, які виявляють трофічний та підтримуючий вплив на слизову оболонку кишечнику.