Дефенорм (Defenorm)
Дефенорм інструкція із застосування
Лікарська форма
Капсули тверді.
Капсули тверді желатинові № 0, циліндричної форми з корпусом коричневого кольору та кришечкою оранжевого кольору. Вміст капсули — порошок світло-коричневого кольору з коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Засоби, що збільшують об'єм кишкового вмісту.
Код АТС А06А С01.
Проносний препарат рослинного походження. Діюча речовина препарату поглинає кількість води, яка в багато разів перевищує її власну масу. Таким чином, випорожнення стають більш об'ємними, а фекалії залишаються м'якими, стимулюється перистальтика кишечнику і зростає швидкість пасажу.
Через відсутність абсорбції препарату з травного тракту дослідження фармакокінетики не проводилися. Лушпайки насіння не розщеплюються у кишковому тракті і всмоктування не відбувається. У товстій кишці рослинні волокна частково розщеплюються за допомогою флори кишечнику до ненасичених жирних кислот, які виявляють трофічний та підтримуючий вплив на слизову оболонку кишечнику.
Протипоказання
Підвищена чутливість до подорожника або до інших компонентів препарату, кишкова непрохідність або загроза її виникнення, параліч кишечнику або синдром мегаколон, випорожнення щільної консистенції (копроліти, скупчення затверділих фекалій у прямій або сигмоподібній кишці), порушення водно-електролітного балансу; порушення, що супроводжуються обмеженням споживання води; після раптової зміни у роботі кишечнику (що триває понад 2 тижні), у разі відсутності ефекту після прийому проносного засобу, тяжкий цукровий діабет; абдомінальний біль, нудота і блювання до встановлення їх причин, ускладнене ковтання або блювання, ректальна кровотеча нез'ясованої етіології; стеноз стравоходу, кардіального отвору стравоходу або інших відділів шлунково-кишкового тракту.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям старше 12 років зазвичай призначають по 1–2 капсули (500–1000 мг) 3–4 рази на добу, запиваючи стаканом рідини. Для отримання вираженого терапевтичного ефекту за добу необхідно випивати не менше 1,5 л рідини.
Дозу препарату і тривалість лікування визначає лікар.
Передозування
Симптоми: біль у животі, метеоризм і відчуття переповнення кишечнику. Показаний прийом достатньої кількості рідини. У разі необхідності лікар призначить симптоматичну терапію.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.