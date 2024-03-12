внутрішньо, за 20-30 хв до їди, розводячи перед прийомом в ¼ склянки теплої води; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 пакету 2-3 р/добу; дітям віком від 6 до 12 років - по ½ пакета 2-3 р/добу; тривалість лікування в період загострення гастриту становить 3-4 тижні; для профілактики рецидивів застосовують у тих самих дозах 1-2 р/добу протягом 1-2 місяців.