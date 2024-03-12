ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM)) Діюча речовина
засіб рослинного походження, являє собою сумарний препарат з листя подорожника великого, містить суміш полісахаридів; посилює секрецію шлункового соку, підвищує його кислотність; чинить протизапальну, в’яжучу та антисептичну дії.
гіпоацидний гастрит (лікування і профілактика рецидивів); розлади травлення, обумовлені зниженою кислотністю шлункового соку.
внутрішньо, за 20-30 хв до їди, розводячи перед прийомом в ¼ склянки теплої води; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 пакету 2-3 р/добу; дітям віком від 6 до 12 років - по ½ пакета 2-3 р/добу; тривалість лікування в період загострення гастриту становить 3-4 тижні; для профілактики рецидивів застосовують у тих самих дозах 1-2 р/добу протягом 1-2 місяців.
гіперчутливість до препарату, гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка та ДПК, рефлюкс-езофагіт.
печія, АР (гіперемія, шкірні висипання, свербіж, набряк шкіри).