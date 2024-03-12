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Активні речовини — “П”ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM))

ПОДОРОЖНИК (НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM)) Діюча речовина

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Знайдено: 18 препаратів
Мукофальк апельсин гранули, пакетик, 5 г, № 20; Alpen Pharma AG
Мукофальк апельсин Гранули, пакетик, 5 г, № 20 Alpen Pharma AG
В 979 аптеках
від 348,74 грн
Ціни в аптеках
Сироп від кашлю Др. Тайсса сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Натурварен
Сироп від кашлю Др. Тайсса Сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Натурварен
В 953 аптеках
від 97,99 грн
Ціни в аптеках
Сироп від кашлю Др. Тайсса сироп, флакон, 250 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Натурварен
Сироп від кашлю Др. Тайсса Сироп, флакон, 250 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Натурварен
В 919 аптеках
від 169,60 грн
Ціни в аптеках
Плантаглюцид-Здоров'я гранули для орального розчину, пакет спарений, 2 г, № 25; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Плантаглюцид-Здоров'я Гранули для орального розчину, пакет спарений, 2 г, № 25 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 548 аптеках
від 245,50 грн
Ціни в аптеках
Подорожника великого листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Подорожника великого листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 543 аптеках
від 35,72 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сік рідина оральна, 100 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Подорожника сік Рідина оральна, 100 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 506 аптеках
від 106,03 грн
Ціни в аптеках
Подорожника великого листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Подорожника великого листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 282 аптеках
від 45,41 грн
Ціни в аптеках
Подорожника великого листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; Віола
Подорожника великого листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 Віола
В 197 аптеках
від 36,50 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 187 аптеках
від 45,53 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 152 аптеках
від 195,00 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 80 аптеках
від 95,40 грн
Ціни в аптеках
Подорожника великого листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Подорожника великого листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 76 аптеках
від 27,98 грн
Ціни в аптеках
Рітоссе Подорожник сироп, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Дарниця ФФ
Рітоссе Подорожник Сироп, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Дарниця ФФ
В 25 аптеках
від 113,00 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 135,00 грн
Ціни в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Віола
В 2 аптеках інших міст
від 69,00 грн
Ціни в інших містах
Дефенорм капсули тверді, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Дефенорм Капсули тверді, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Подорожника сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Подорожника сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Віола
Подорожника сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності

засіб рослинного походження, являє собою сумарний препарат з листя подорожника великого, містить суміш полісахаридів; посилює секрецію шлункового соку, підвищує його кислотність; чинить протизапальну, в’яжучу та антисептичну дії.

гіпоацидний гастрит (лікування і профілактика рецидивів); розлади травлення, обумовлені зниженою кислотністю шлункового соку.

внутрішньо, за 20-30 хв до їди, розводячи перед прийомом в ¼ склянки теплої води; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 пакету 2-3 р/добу; дітям віком від 6 до 12 років - по ½ пакета 2-3 р/добу; тривалість лікування в період загострення гастриту становить 3-4 тижні; для профілактики рецидивів застосовують у тих самих дозах 1-2 р/добу протягом 1-2 місяців.

гіперчутливість до препарату, гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка та ДПК, рефлюкс-езофагіт.

печія, АР (гіперемія, шкірні висипання, свербіж, набряк шкіри).