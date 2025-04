фармакодинаміка. Метфогама® 1000 — пероральний гіпоглікемічний препарат з групи бігуанідів. Гальмує глюконеогенез у печінці, знижує абсорбцію глюкози із ШКТ, підвищує периферичну утилізацію глюкози, а також підвищує чутливість тканин до інсуліну. При цьому не діє на секрецію інсуліну β-клітинами підшлункової залози. Знижує рівень ТГ і ЛПНЩ у крові. Застосовують при цукровому діабеті, у тому числі при супутніх порушеннях ліпідного обміну та ожирінні. Стабілізує або зменшує масу тіла. Проявляє фібринолітичну дію у результаті пригнічення інгібітора активатора плазміногена тканинного типу.

Фармакокінетика. Після перорального застосування препарат абсорбується зі ШКТ. Його біодоступність становить 50–60%. C max в плазмі крові досягається через 2 год після прийому. Т ½ становить 1,5–4,5 год. В організмі не метаболізується, практично не зв’язується з білками крові. Накопичується в слинних залозах, печінці та нирках. Виводиться нирками у незміненому стані. Не спричиняє підвищення АТ і розвитку тахікардії.

Розподіл. Зв’язування з білками плазми крові незначне. Метформін проникає в еритроцити. C max у крові нижча, ніж C max у плазмі крові, і досягається приблизно через той самий час. Еритроцити, імовірніше за все, представляють другу камеру розподілу. Середній V d коливається в діапазоні 63–276 л.

Метаболізм. Метформін виводиться в незміненому вигляді з сечею. Метаболітів у людини не виявлено.

Виведення. Нирковий кліренс метформіну становить >400 мл/хв. Це вказує на те, що метформін виводиться за рахунок клубочкової фільтрації та канальцевої секреції. Після перорального застосування Т ½ становить приблизно 6,5 год. При порушеній функції нирок нирковий кліренс знижується пропорційно до кліренсу креатиніну, і тому Т ½ збільшується, що призводить до підвищення рівня метформіну у плазмі крові.