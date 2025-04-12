Таблетки застосовувати внутрішньо під час їди або безпосередньо після неї. Таблетки ковтати цілими, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини.

Дозування і тривалість застосування Солізиму® визначає лікар індивідуально для кожного хворого залежно від характеру і перебігу захворювання, функціонального стану підшлункової залози, ступеня порушення процесу травлення та складу їжі. Разова лікувальна доза становить 20000–40000 ЛО (1–2 таблетки). Застосовувати 3–4 рази на добу. Добова доза препарату становить 120000–160000 ЛО (6–8 таблеток). Максимальна добова доза —

8 таблеток. Тривалість курсу лікування становить 2–4 тижні.