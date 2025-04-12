Фексофаст (Fexofast)
Фексофаст інструкція із застосування
Лікарська форма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Таблетки 120 мг: білого або майже білого кольору, круглі опуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Таблетки 180 мг: таблетки помаранчевого кольору, довгасті, вкриті плівковою оболонкою.
Фармакотерапевтична група
Антигістамінні засоби для системного застосування. Код АТС R06A X26.
Фексофенадин, як активний метаболіт терфенадину, є антигістаміновим засобом із селективним блокуванням Н1-гістамінових рецепторів. Фексофенадин здатний припиняти антигеніндукований бронхоспазм у сенсибілізованої тварини та вивільнення гістаміну з перитонеальних мастоцидів. У лабораторних тварин відзначалась відсутність антихолінергічного ефекту або α1-адренергічного блокування. Крім того, препарат не чинить седативної дії. Навіть при концентраціях у плазмі крові, що в 32 рази перевищували терапевтичні концентрації фексофенадин не виявляв впливу на повільні калієві канальці серця людини.
Фексофенадину гідрохлорид швидко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту після перорального застосування, максимальна концентрація у плазмі крові досягається приблизно через 2,6 годин і становить у середньому 494 нг/мл після прийому в дозі 180 мг 1 раз на добу і 427 нг/мл після прийому в дозі 120 мг 1 раз на добу. Зв'язування з білками плазми крові-60–70%. Основний шлях виведення — екскреція з жовчю, до 10% дози екскретується із сечею в незміненому вигляді.
Фексофенадин зазнає незначних метаболічних змін (печінкових та позапечінкових), тому він виявляється у сечі та фекаліях тварин і людей переважно у незміненому вигляді.
Період напіввиведення фексофенадину становить 14,4 години.
Всмоктування. Після прийому внутрішньо фексофенадину гідрохлорид швидко всмоктується, досягаючи максимальної концентрації приблизно через 1–3 години. Середнє значення максимальної концентрації після прийому дози 180 мг 1 раз на добу становило приблизно 494 нг / мл, а після прийому 120 мг — 289 нг/мл.
Метаболізм. Фексофенадин не піддається метаболізму в печінці, препарат виявляється в сечі і калі в основному у незміненому вигляді.
Спосіб застосування та дози
Таблетки, вкриті оболонкою, слід ковтати цілими, не розжовуючи та запиваючи рідиною (наприклад, 1 склянкою води).
Дорослим та дітям старше 12 років приймати по 1 таблетці 1 раз на добу, перед їдою (відповідає 120 мг або 180 мг фексофенадину гідрохлориду, залежить від тяжкості симптоматики).
— Симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту у дорослих та дітей старше 12 років — 1 таблетка, вкрита оболонкою, 120 мг;
— симптоматичне лікування хронічної ідіопатичної кропив'янки у дорослих і дітей старше 12 років — 1 таблетка, вкрита оболонкою, 180 мг.
Групи ризику
Необхідності в коригуванні дози для хворих літнього віку та хворих з порушенням функції нирок або печінки немає.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання.
Передозування
У разі передозування Фексофасту слід вживати стандартні заходи (промивання шлунка) для виведення препарату. Рекомендується симптоматична та підтримуюча терапія. Гемодіаліз не ефективний для виведення фексофенадину з крові.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Фексофенадин не метаболізується в печінці і тому не взаємодіє з іншими лікарськими засобами шляхом цього механізму.
При одночасному призначенні з еритроміцином або кетоконазолом спостерігалося 2–3-разове збільшення концентрації фексофенадину в плазмі. Вплив на QT-інтервал не був пов'язаний з цією зміною; частота побічних реакцій не збільшувалася порівняно з призначенням кожної з цих речовин окремо.
Доклінічні дослідження показали, що вищезгадане підвищення рівня фексофенадину в плазмі крові спричинено покращанням абсорбції та зниженням біліарної або шлунково-кишкової екскреції. Взаємодія з омепразолом не спостерігалась.
Застосування антацидів, що містять гідроксиди алюмінію або магнію, за 15 хв до прийому препарату Фексофаст знижує біодоступність фексофенадину гідрохлориду через його зв'язування у шлунково-кишковому тракті. Слід дотримуватися 2-годинного інтервалу між прийомом фексофенадину гідрохлориду та антацидів, що містять гідроксиди алюмінію або магнію.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 оС у сухому, недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у коробці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.