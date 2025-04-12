Антигістамінні засоби для системного застосування. Код АТС R06A X26.

Фексофенадин, як активний метаболіт терфенадину, є антигістаміновим засобом із селективним блокуванням Н 1 -гістамінових рецепторів. Фексофенадин здатний припиняти антигеніндукований бронхоспазм у сенсибілізованої тварини та вивільнення гістаміну з перитонеальних мастоцидів. У лабораторних тварин відзначалась відсутність антихолінергічного ефекту або α 1 -адренергічного блокування. Крім того, препарат не чинить седативної дії. Навіть при концентраціях у плазмі крові, що в 32 рази перевищували терапевтичні концентрації фексофенадин не виявляв впливу на повільні калієві канальці серця людини.

Фексофенадину гідрохлорид швидко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту після перорального застосування, максимальна концентрація у плазмі крові досягається приблизно через 2,6 годин і становить у середньому 494 нг/мл після прийому в дозі 180 мг 1 раз на добу і 427 нг/мл після прийому в дозі 120 мг 1 раз на добу. Зв'язування з білками плазми крові-60–70%. Основний шлях виведення — екскреція з жовчю, до 10% дози екскретується із сечею в незміненому вигляді.

Фексофенадин зазнає незначних метаболічних змін (печінкових та позапечінкових), тому він виявляється у сечі та фекаліях тварин і людей переважно у незміненому вигляді.

Період напіввиведення фексофенадину становить 14,4 години.

Всмоктування. Після прийому внутрішньо фексофенадину гідрохлорид швидко всмоктується, досягаючи максимальної концентрації приблизно через 1–3 години. Середнє значення максимальної концентрації після прийому дози 180 мг 1 раз на добу становило приблизно 494 нг / мл, а після прийому 120 мг — 289 нг/мл.

Метаболізм. Фексофенадин не піддається метаболізму в печінці, препарат виявляється в сечі і калі в основному у незміненому вигляді.



