Застосування в очі.

Дорослим і дітям віком старше 15 років при гострих інфекційних захворюваннях очей препарат призначають по 1–2 краплі кожні 15–30 хвилин, а потім відповідно до зменшення симптоматичних проявів захворювання частоту інстиляцій знижують.

При помірно вираженому процесі призначають по 1–2 краплі 2–6 разів на добу.

При гострій і хронічній трахомі призначають по 2 краплі в кожне око 2–4 рази на добу протягом 1–2 місяців.

Після зникнення симптомів захворювання застосування препарату слід продовжити протягом наступних 48 годин.

Застосування у вуха.

Дорослим і дітям віком старше 15 років при захворюваннях вуха призначають у вухо по

5 крапель 3 рази на добу. Краплі повинні мати температуру тіла. Перед застосуванням крапель слід провести санацію зовнішнього слухового проходу. Пацієнтові слід лягти на бік або нахилити голову, щоб полегшити закапування. Після інстиляції голову слід тримати у цьому положенні приблизно 2 хвилини. У зовнішній слуховий прохід можна покласти ватну турунду.

Коли симптоми захворювання зникають, застосування препарату слід продовжити протягом наступних 48 годин.