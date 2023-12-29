НОРФЛОКСАЦИН (NORFLOXACINUM) Діюча речовина
антимікробна дія; належить до групи фторхінолонів; пригнічує активність ДНК-гіраз бактерійної клітини та реплікацію ДНК бактерій; має широкий спектр антимікробної дії щодо переважної бiльшостi Гр(-) м/о. До дії препарату нечутливі анаеробні бактерії, малочутливі Enterococcus i Acinetobacter.
інфекції зовнішнього та середнього вуха (зовнішні отити, хр. гнійні середні отити).
дорослим і дітям віком від 15 р. при захворюваннях вуха призначають у вухо по 5 крап. 3 р/добу, крап. повинні мати t° тіла, перед застосуванням провести санацію зовнішнього слухового проходу, пацієнтові слід лягти на бік або нахилити голову, щоб полегшити закапування, після інстиляції голову тримати у цьому положенні 2 хв, у зовнішній слуховий прохід можна покласти ватну турунду, коли симптоми захворювання зникають, застосування продовжити протягом наступних 48 год.
гіперчутливість до фторхінолонів; вагітність і лактація; дитячий та підлітковий вік до 15 років; вірусні та грибкові захворювання вух.
АР з боку шкіри зовнішнього вуха, свербіж у вусі, дзвін у вухах; неприємний присмак у роті.