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Активні речовини — “Н”НОРФЛОКСАЦИН (NORFLOXACINUM)

НОРФЛОКСАЦИН (NORFLOXACINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Норфлоксацин-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Норфлоксацин-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1042 аптеках
від 101,83 грн
Ціни в аптеках
Норфлоксацин краплі очні/вушні, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Норфлоксацин Краплі очні/вушні, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 794 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Норбактин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 10; САН
Норбактин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 10 САН
Немає в наявності
Нормакс краплі очні/вушні, 0,3 %, флакон скляний з крапельницею, 5 мл, пачка картонна, пачка картон., № 1; Іпка
Нормакс Краплі очні/вушні, 0,3 %, флакон скляний з крапельницею, 5 мл, пачка картонна, пачка картон., № 1 Іпка
Немає в наявності
Ноліцин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 20; КРКА
Ноліцин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 20 КРКА
Немає в наявності

антимікробна дія; належить до групи фторхінолонів; пригнічує активність ДНК-гіраз бактерійної клітини та реплікацію ДНК бактерій; має широкий спектр антимікробної дії щодо переважної бiльшостi Гр(-) м/о. До дії препарату нечутливі анаеробні бактерії, малочутливі Enterococcus i Acinetobacter.

інфекції зовнішнього та середнього вуха (зовнішні отити, хр. гнійні середні отити).

дорослим і дітям віком від 15 р. при захворюваннях вуха призначають у вухо по 5 крап. 3 р/добу, крап. повинні мати t° тіла, перед застосуванням провести санацію зовнішнього слухового проходу, пацієнтові слід лягти на бік або нахилити голову, щоб полегшити закапування, після інстиляції голову тримати у цьому положенні 2 хв, у зовнішній слуховий прохід можна покласти ватну турунду, коли симптоми захворювання зникають, застосування продовжити протягом наступних 48 год.

гіперчутливість до фторхінолонів; вагітність і лактація; дитячий та підлітковий вік до 15 років; вірусні та грибкові захворювання вух.

АР з боку шкіри зовнішнього вуха, свербіж у вусі, дзвін у вухах; неприємний присмак у роті.