Загальний профіль безпеки

Інфекції верхніх дихальних шляхів були найчастішою побічною реакцією (ПР), про яку повідомлялося у ході клінічних випробувань з частотою 25,3% у групі, яка отримувала Ремикейд®, та 16,5% у контрольній групі пацієнтів. Найбільш серйозними побічними реакціями, пов’язаними із застосуванням блокаторів TNF, були реактивація вірусу гепатиту В, застійна серцева недостатність, тяжкі інфекції (включаючи сепсис, опортуністичні інфекції та туберкульоз), сироваткова хвороба (реакції гіперчутливості уповільненого типу), гематологічні реакції, системний еритематозний вовчак/ вовчакоподібний синдром, демієлінізуючі розлади, гепатобіліарні порушення, лімфома, гепатолієнальна Т-клітинна лімфома, лейкемія, меркеліома, меланома, злоякісні новоутворення у дітей, саркоїдоз/ саркоїдоподібні реакції, кишкові або періанальні абсцеси (при хворобі Крона) та серйозні інфузійні реакції (див. розділ «Особливості застосування»).

Зведена таблиця побічних реакцій

У таблиці наведено побічні реакції, що спостерігалися у ході клінічних досліджень та у постмаркетинговий період (деякі — з летальним наслідком). Небажані реакції згруповано за системами органів та частотою. В групах за частотою небажані реакції представлено у порядку зменшення тяжкості. Частота визначається як дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), рідко (≥ 1/10000, < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000) та невідомо (частота не може бути визначена з доступних даних).

Системи Частота реакції Характер реакції Інфекції та інвазії дуже часто вірусні інфекції (наприклад грип, герпес) часто бактеріальні інфекції (абсцес, запалення підшкірної клітковини, сепсис) нечасто туберкульоз, грибкові інфекції (кандидоз, оніхомікоз) рідко менінгіт, опортуністичні інфекції (інвазивні грибкові інфекції [пневмоцистоз, гістоплазмоз, аспергільоз, кокцидіоїдомікоз, криптококоз, бластомікоз], бактеріальні інфекції [атипова мікобактеріальна, лістеріоз, сальмонельоз], а також вірусні інфекції [цитомегаловірус]), паразитарні інфекції, реактивація вірусу гепатиту В невідомо зараження після вакцинації (немовлята, матері яких лікувалися інфліксимабом у період вагітності)* Доброякісні, злоякісні та неспецифічні пухлини (включаючи кісти та поліпи) рідко лімфома, неходжкінська лімфома, хвороба Ходжкіна, лейкемія, меланома, рак шийки матки невідомо гепатолієнальна Т-клітинна лімфома (переважно у підлітків та молодих чоловіків із хворобою Крона або виразковим колітом), меркеліома, саркома Капоші 3 боку крові та

лімфатичної системи часто нейтропенія, лейкопенія, анемія, лімфаденопатія нечасто тромбоцитопенія, лімфопенія, лімфоцитоз рідко агранулоцитоз (включаючи немовлят, матері яких лікувалися інфліксимабом у період вагітності), тромботична тромбоцитопенічна пурпура, панцитопенія, гемолітична анемія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура 3 боку імунної

системи часто алергічні реакції з боку дихальної системи нечасто анафілактичні реакції, вовчакоподібний синдром, сироваткова хвороба або реакції, що нагадують сироваткову хворобу рідко анафілактичний шок, васкуліт, саркоїдоподібна реакція Психічні розлади часто депресія, безсоння нечасто амнезія, збудження, сплутаність свідомості, сонливість, знервованість рідко апатія 3 боку нервової системи дуже часто головний біль часто вертиго, запаморочення, гіпестезія, парестезія нечасто судоми, нейропатія рідко поперековий мієліт, демієлінізуючі розлади центральної нервової системи (подібна до розсіяного склерозу хвороба, неврит зорового нерва), периферичні демієлінізуючі розлади (синдром Гійєна — Барре, хронічна запальна демієлінізуюча поліневропатія та мультифокальна моторна нейропатія) невідомо цереброваскулярні події, які в часі виникнення пов’язані з інфузією 3 боку органів зору часто кон’юнктивіт нечасто кератит, періорбітальний набряк, ячмінь рідко ендофтальміт невідомо минуща втрата зору (під час або протягом 2 годин після інфузії) 3 боку серцевої системи часто тахікардія, відчуття серцебиття нечасто серцева недостатність (поява або погіршення), аритмія, втрата свідомості, брадикардія рідко ціаноз, перикардіальний випіт невідомо міокардіальна ішемія/інфаркт міокарда 3 боку судинної системи часто артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, екхімози, припливи, почервоніння нечасто периферична ішемія, тромбофлебіт, гематоми рідко порушення кровообігу, петехії, спазм судин 3 боку дихальної системи дуже часто інфекції верхніх дихальних шляхів, синусит часто інфекції нижніх дихальних шляхів (наприклад бронхіт, пневмонія), задишка, носова кровотеча нечасто набряк легенів, бронхоспазм, плеврит, плевральний випіт рідко інтерстиціальне захворювання легенів (у тому числі швидко прогресуюче, фіброз легенів і пневмонія) 3 боку травного тракту дуже часто біль у животі, нудота часто шлунково-кишкові кровотечі, діарея, розлади травлення, шлунково-стравохідний рефлюкс, запор нечасто перфорація кишечнику, стеноз кишечнику, дивертикуліт, панкреатит, хейліт З боку гепатобіліарної системи часто порушення функцій печінки, збільшення печінкових трансаміназ нечасто гепатит, гепатоцелюлярні пошкодження, холецистит рідко аутоімунний гепатит, жовтяниця невідомо печінкова недостатність 3 боку шкіри часто набутий або прогресуючий псоріаз, включаючи пустульозний псоріаз (переважно долонь та п’яток), кропив’янка, висипання, свербіж, підвищена пітливість, сухість шкіри, грибковий дерматит, екзема, алопеція нечасто бульозні висипання, себорея, розацеа, папілома, гіперкератоз, порушення пігментації шкіри рідко токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса — Джонсона, мультиформна еритема, фурункульоз, лінеарний IgA-залежний бульозний дерматоз, гострий генералізований екзантематозний пустульоз, ліхеноїдні реакції невідомо погіршення симптомів дерматоміозиту 3 боку кістково- м’язової системи часто артралгія, міалгія, біль у спині 3 боку сечовидільної системи часто інфекції сечовивідних шляхів нечасто пієлонефрит 3 боку

репродуктивної системи нечасто вагініт Загальні порушення дуже часто інфузійні реакції, біль часто біль у грудній клітці, втомлюваність, жар, реакції у місці введення, озноб, набряк нечасто уповільнене загоювання ран рідко гранулематозні ураження Лабораторні дослідження нечасто утворення аутоімунних антитіл рідко зміни фактора комплементу

*Включаючи бичачий туберкульоз (дисемінована БЦЖ-інфекція), див. розділ «Особливості застосування».

Інфузійні реакції.

Інфузійними реакціями у клінічних дослідженнях були названі будь-які небажані явища, що виникали під час інфузії або протягом 1 години після інфузії. У клінічних дослідженнях III фази інфузійні реакції виникали у 18% пацієнтів, які отримували інфліксимаб, порівняно із 5% пацієнтів, які отримували плацебо. Загалом у більшої частини пацієнтів, які отримували інфліксимаб як монотерапію, частіше виникали інфузійні реакції порівняно з пацієнтами, які отримували інфліксимаб із супутніми імуномодуляторами. Приблизно 3% пацієнтів припиняли лікування через інфузійні реакції, однак у всіх пацієнтів стан поліпшувався за допомогою медикаментозної терапії або без неї. Серед пацієнтів, які приймали інфліксимаб та мали інфузійні реакції при індукційній терапії до 6 тижня, у 27% пацієнтів ці реакції залишалися у період підтримувальної терапії з 7 до 54 тижня. Серед пацієнтів, які не мали інфузійних реакцій при індукційній терапії, у 9% пацієнтів реакції виникали у період підтримувальної терапії.

У ході клінічного дослідження пацієнтам з ревматоїдним артритом 3 перші інфузії проводили протягом 2 годин. Тривалість наступних інфузій могли скорочувати до не менше 40 хвилин для пацієнтів, у яких не спостерігалося серйозних інфузійних реакцій. У цьому дослідженні 66% пацієнтів отримали щонайменше 1 скорочену інфузію тривалістю 90 хвилин або менше та 44% пацієнтів отримали щонайменше 1 скорочену інфузію тривалістю 60 хвилин або менше. У пацієнтів, які отримували хоча б одну скорочену інфузію, інфузійні реакції виникали у 15% пацієнтів, а серйозні інфузійні реакцій спостерігалися у 0,4% пацієнтів.

У ході клінічного дослідження пацієнтів із хворобою Крона інфузійні реакції виникали у 16,6% пацієнтів, які отримували інфліксимаб як монотерапію, у 5% пацієнтів, які отримували комбіновану терапію інфліксимабом та азатіоприном, та у 5,6% пацієнтів, які отримували азатіоприн як монотерапію. Спостерігався 1 випадок тяжкої інфузійної реакції серед пацієнтів, які отримували інфліксимаб як монотерапію (< 1%).

У постмаркетинговий період при застосуванні Ремикейду® відзначалися анафілактичні реакції, у тому числі набряк гортані та сильний бронхоспазм і судоми (див. розділ «Особливості застосування»). Спостерігались випадки минущої втрати зору, які траплялися протягом або у межах 2 годин після інфузії Ремикейду® (див. розділ «Особливості застосування»). Також повідомлялося про випадки (інколи з летальним наслідком) міокардіальної ішемії/ інфаркту міокарда та аритмії, деякі з яких були у тісному часовому зв’язку з інфузією інфліксимабу.

Інфузійні реакції при повторному застосуванні Ремикейду®.

Під час клінічних досліджень у пацієнтів із псоріазом середнього та тяжкого ступеня для оцінки ефективності та безпеки довготривалої підтримувальної терапії порівняно з повторним застосуванням циклу індукційної терапії Ремикейдом® (максимально 4 інфузії на 0, 2, 6 та 14 тижнях лікування) після загострення хвороби у 4% пацієнтів у групі повторної терапії виникали серйозні інфузійні реакції порівняно з < 1% у групі підтримувальної терапії. Пацієнти, які брали участь у цьому дослідженні, не отримували жодного супутнього лікування імунодепресантами. У цьому дослідженні більшість тяжких інфузійних реакцій виникали під час другої інфузії на 2-му тижні. Інтервал між останньою підтримувальною дозою і першою повторною інфузією становив 35–231 день. Симптоми включали, зокрема, задишку, кропив’янку, набряк обличчя та артеріальну гіпотензію. В усіх випадках лікування Ремикейдом® припинялося та/або призначалася інша терапія до повного усунення симптомів.

Реакції підвищеної чутливості уповільненого типу.

У ході клінічних досліджень такі реакції зустрічалися нечасто, вони спостерігалися після періодів відсутності застосування препарату тривалістю менше 1 року. У ході досліджень псоріазу реакції підвищеної чутливості уповільненого типу зустрічалися на початку курсу лікування. Симптоми включали міалгію та/або артралгію з гарячкою та/або висипаннями, у деяких пацієнтів також розвивалися свербіж, набряк обличчя, губ, кистей, дисфагія, кропив’янка, запалення глотки та/або головний біль.

Даних щодо підвищення частоти розвитку реакцій гіперчутливості уповільненого типу після відсутності прийому препарату тривалістю більше 1 року недостатньо, проте обмежені дані клінічних досліджень припускають підвищення ризику появи таких реакцій зі збільшенням інтервалу застосування препарату (див. розділ «Особливості застосування»).

У клінічному дослідженні тривалістю 1 рік з повторними інфузіями у пацієнтів з хворобою Крона частота виникнення реакцій, подібних до сироваткової хвороби, становила 2,4%.

Імуногенність.

У деяких пацієнтів можуть утворюватися антитіла до інфліксимабу, що підвищує частоту інфузійних реакцій (приблизно у 2–3 рази). Одночасне застосування імунодепресантів знижує утворення антитіл та зменшує частоту інфузійних реакцій.

У клінічних дослідженнях при одноразових та багаторазових дозах інфліксимабу у діапазоні 1–20 мг/кг антитіла до інфліксимабу були виявлені у 14% пацієнтів, які отримували імуносупресивну терапію, та у 24% пацієнтів, які не приймали імуносупресантів. У 8% пацієнтів з ревматоїдним артритом, які отримували рекомендовані повторні курси терапії інфліксимабу з метотрексатом, виявлено антитіла до інфліксимабу. У 15% пацієнтів з псоріатичним артритом, які отримували інфліксимаб у дозі 5 мг/кг з та без метотрексату, виникали антитіла (антитіла виникали у 4% пацієнтів, які отримували метотрексат, та у 26% пацієнтів, які не отримували метотрексат). Серед пацієнтів з хворобою Крона, яким застосовували підтримувальну терапію, антитіла до інфліксимабу виявлялися у 3,3% пацієнтів, які отримували імуносупресанти, та у 13,3% пацієнтів, які не отримували імуносупресивної терапії. Частота утворення антитіл до інфліксимабу була у 2–3 рази вищою у пацієнтів, які отримували лікування епізодично. У зв’язку з обмеженими можливостями методики визначення негативний результат не виключав наявності антитіл до інфліксимабу. У деяких пацієнтів з високими титрами антитіл до інфліксимабу відзначалися ознаки зниженої ефективності лікування. Приблизно у 28% пацієнтів, хворих на псоріаз, які отримували лікування інфліксимабом у рамках підтримувальної схеми лікування при відсутності супутніх імуномодуляторів, виникали антитіла до інфліксимабу.

Інфекції.

Туберкульоз, бактеріальні інфекції, включаючи сепсис і пневмонію, інвазивні грибкові, вірусні та інші опортуністичні інфекції спостерігалися у пацієнтів, яким застосовували Ремикейд®. Деякі з інфекцій призводили до летального наслідку; найчастіше повідомлялося про опортуністичні інфекції з рівнем летальності > 5%: пневмоцистоз, кандидоз, лістеріоз та аспергільоз (див. розділ «Особливості застосування»).

У клінічних дослідженнях інфекції виникали у 36% пацієнтів, які приймали Ремикейд®, порівняно з 25% пацієнтів, які отримували плацебо.

У дослідженнях ревматоїдного артриту частота випадків тяжких інфекцій, включаючи пневмонію, була вищою у пацієнтів, яким застосовували інфліксимаб та метотрексат, порівняно з групою пацієнтів, яких лікували тільки метотрексатом, особливо при призначенні доз вище 6 мг/кг (див. розділ «Особливості застосування»).

Серед спонтанних повідомлень у постмаркетинговий період інфекції є найчастішою серйозною побічною реакцією. Деякі з інфекцій призводили до летального наслідку. Приблизно 50% повідомлень про летальні випадки були пов’язані з інфекціями. Повідомлялося про випадки туберкульозу (іноді з летальним наслідком), включаючи міліарний та позалегеневий туберкульоз (див. розділ «Особливості застосування»).

Злоякісні новоутворення та лімфопроліферативні захворювання.

У ході клінічних досліджень Ремикейду®, у яких брали участь 5780 пацієнтів, спостерігалося 5 випадків розвитку лімфоми та 26 випадків інших злоякісних утворень порівняно з групою плацебо (1600 пацієнтів), у якій не виникло жодного випадку лімфоми та 1 випадок іншого злоякісного утворення.

У довгостроковому (5 років) спостереженні безпеки клінічних досліджень інфліксимабу у 3210 пацієнтів спостерігалося 5 випадків лімфоми і 38 випадків інших злоякісних новоутворень.

Про випадки злоякісних новоутворень, у тому числі лімфом, повідомлялося також у постмаркетинговий період (див. розділ «Особливості застосування»).

У ході експериментального клінічного дослідження, у якому брали участь пацієнти з середньою та тяжкою формою хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) та які були курцями або колишніми курцями, 157 дорослих пацієнтів лікувалися Ремикейдом® у таких самих дозах, як при ревматоїдному артриті та хворобі Крона. У 9 пацієнтів спостерігалися злоякісні утворення, включаючи 1 лімфому. Також повідомлялося про 1 випадок виникнення злоякісного новоутворення серед 77 пацієнтів контрольної групи. Більшість злоякісних утворень виникали у легенях, голові та шиї.

У ході ретроспективного групового дослідження було виявлено підвищену частоту виникнення раку шийки матки у жінок з ревматоїдним артритом, які лікувалися інфліксимабом, порівняно з пацієнтками, які не отримували лікування біологічними лікарськими засобами, або загальним населенням, включаючи жінок віком від 60 років (див. розділ «Особливості застосування»).

У ході постмаркетингового періоду були повідомлення про випадки гепатолієнальної Т-клітинної лімфоми у пацієнтів з хворобою Крона та виразковим колітом, більшість із яких були підлітками та молодими чоловіками (див. розділ «Особливості застосування»).

Серцева недостатність.

У клінічному дослідженні II фази у пацієнтів із серцево-судинною недостатністю спостерігалося підвищення летальності у зв’язку з погіршенням серцево-судинної недостатності на тлі терапії Ремикейдом®, особливо при застосуванні підвищеної дози 10 мг/кг (перевищення рекомендованої дози у 2 рази). У цьому дослідженні 150 пацієнтів із серцевою недостатністю класу ІІІ–ІV за NYHA (фракція викиду лівого шлуночка ≤ 35%) отримали 3 інфузії Ремикейду® у дозі 5 мг/кг, 10 мг/кг або плацебо протягом 6 тижнів. На 38 тижні 9 зі 101 пацієнта, які отримували Ремикейд® (2 пацієнти — у дозі 5 мг/кг та 7 пацієнтів — у дозі 10 мг/кг), померли, тоді як був один летальний випадок на 49 пацієнтів, які отримували плацебо.

У постмаркетинговій практиці також повідомлялося про випадки погіршення серцево-судинної недостатності на тлі прийому Ремикейду® при наявності або відсутності додаткових факторів. Крім того, у постмаркетинговий період були повідомлення про вперше виявлену серцево-судинну недостатність, у тому числі у пацієнтів, які не мали раніше захворювань серцево-судинної системи. Деякі з цих пацієнтів були віком до 50 років.

Зміни з боку гепатобіліарної системи.

У ході клінічних досліджень у пацієнтів на тлі лікування Ремикейдом® спостерігалося слабке або помірне підвищення рівнів АЛТ та ACT без розвитку тяжкого ураження печінки. Підвищення АЛТ становило ≥ 5 разів від верхньої межі норми. Підвищення рівня амінотрансфераз (АЛТ частіше, ніж ACT) спостерігалося частіше у групі застосування Ремикейду®, ніж у контрольній групі. Це відзначалося як у разі застосування Ремикейду® як монотерапії, так і при його застосуванні у комбінації з іншими імунодепресантами. У більшості випадків підвищення рівня амінотрансфераз було короткочасним, однак у невеликої кількості пацієнтів це підвищення було більш тривалим. Загалом підвищення рівнів АЛТ та ACT проходило безсимптомно, при цьому зменшення або повернення до початкового рівня цих показників відбуваються незалежно від того, тривало або припинялося лікування Ремикейдом® чи змінювалася супутня терапія. У постмаркетинговій практиці спостерігалися випадки розвитку жовтяниці та гепатиту, іноді з ознаками аутоімунного гепатиту у пацієнтів, які отримували Ремикейд® (див. розділ «Особливості застосування»).

Антиядерні антитіла (ANА)/ антитіла до двоспіральної ДНК (анти -dsDNA).

За даними клінічних досліджень, приблизно у половини пацієнтів, які отримували інфліксимаб (порівняно з приблизно 1/5 пацієнтів, які отримували плацебо) та які не мали антиядерних антитіл (ANA) до лікування, спостерігалася поява антиядерних антитіл на тлі лікування. Антитіла до двоспіральної ДНК (анти-dsDNA) почали виявляти приблизно у 17% пацієнтів, які отримували Ремикейд® (порівняно з 0% пацієнтів, які отримували плацебо). При завершальному обстеженні у 57% пацієнтів, які отримували інфліксимаб, були виявлені антитіла до двоспіральної ДНК. Повідомлення про розвиток вовчакоподібного синдрому залишаються нечастими (див. розділ «Особливості застосування»).

Побічні реакції у дітей

Побічні реакції у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА).

У ході клінічного дослідження, в якому брали участь 120 пацієнтів, були оцінені безпека та ефективність застосування Ремикейду® дітям віком 4–17 років із ЮРА в активній формі, незважаючи на лікування метотрексатом. Пацієнти отримували 3 або 6 мг/кг інфліксимабу як тридозову індукційну схему (0–2–6-й або 14–16–20-й тижні відповідно), після чого — підтримуючу терапію кожні 8 тижнів у комбінації з метотрексатом.

Інфузійні реакції.

Реакції, пов’язані з інфузією, спостерігалися у 35% пацієнтів з ЮРА, які лікувалися Ремикейдом® у дозі 3 мг/кг, порівняно з пацієнтами, яким застосовували Ремикейд® у дозі 6 мг/кг (17,5%), причому у 4-ох пацієнтів (з 60) з цієї групи розвинулися тяжкі реакції на введення препарату та у 3-х — можлива анафілактична реакція (у 2 з яких були серйозні реакції на введення препарату). У групі дітей, яким застосовували Ремикейд® у дозі 6 мг/кг, тяжкі реакції на введення препарату спостерігалися у двох пацієнтів (з 57), в одного з яких можлива анафілактична реакція. У групі пацієнтів, які приймали Ремикейд® у дозі 6 мг/кг, 2 з 57 пацієнтів мали серйозні реакції, пов’язані з інфузією, у одного з яких можлива анафілактична реакція (див. розділ «Особливості застосування»).

Імуногенність.

Антитіла до інфліксимабу продукувалися у 38% пацієнтів з ЮРА, яким застосовували Ремикейд® у дозі 3 мг/кг, порівняно з 12% пацієнтів, яким застосовували 6 мг/кг. Титри антитіл були значно вищими при застосуванні дози 3 мг/кг, ніж 6 мг/кг.

Інфекції.

Інфекції виникали у 68% дітей з ЮРА, які отримували інфліксимаб у дозі 3 мг/кг протягом 52 тижнів, у 65% дітей, які отримували інфліксимаб у дозі 6 мг/кг протягом 38 тижнів, та у 47% дітей, які отримували плацебо протягом 14 тижнів.

Побічні реакції у дітей з хворобою Крона.

Побічні реакції, які частіше спостерігалися у дітей, ніж у дорослих: анемія (10,7%), кров у калі (9,7%), лейкопенія (8,7%), припливи (8,7%), вірусна інфекція (7,8%), нейтропенія (6,8%), бактеріальна інфекція (5,8%), а також алергічні реакції дихальних шляхів (5,8%). Крім того, повідомлялося про переломи кісток (6,8%), однак причинного зв’язку не встановлено.

Інфузійні реакції.

Загалом у дослідженні застосування Ремикейду® дітям з хворобою Крона у 17,5% рандомізованих пацієнтів були випадки однієї або більше інфузійних реакцій. Тяжких інфузійних реакцій не спостерігалося, а у двох пацієнтів виникли анафілактичні реакції, які не мали тяжкого характеру.

Імуногенність.

Антитіла до інфліксимабу були виявлені у 2,9% пацієнтів дитячого віку.

Інфекції.

У ході цього дослідження повідомлялося про інфекції у 56,3% рандомізованих пацієнтів, які отримували лікування інфліксимабом. Інфекції спостерігалися частіше у пацієнтів, які отримували інфузії кожні 8 тижнів, порівняно з тими, хто отримував інфузії кожні 12 тижнів (73,6% і 38% відповідно), тоді як тяжкі інфекції відзначалися у трьох пацієнтів у групі підтримуючого лікування кожні 8 тижнів та у чотирьох пацієнтів у групі підтримуючого лікування кожні 12 тижнів. Найчастішими були інфекції верхніх дихальних шляхів та фарингіт, а найчастішою серйозною інфекцією був абсцес. Пневмонія розвинулася у 3 пацієнтів (1 випадок серйозний), оперізувальний лишай був виявлений у 2 пацієнтів (обидва несерйозні).

Побічні реакції у дітей з виразковим колітом.

Загалом частота побічних реакцій у пацієнтів дитячого віку з виразковим колітом та дорослих пацієнтів була співставною. У дослідженні у дітей найчастішими побічними реакціями були інфекції верхніх дихальних шляхів, фарингіт, біль у животі, гарячка та головний біль. Найчастішою побічною реакцією було погіршення перебігу виразкового коліту, частота якого була вищою у групі пацієнтів, які отримували препарат кожні 12 тижнів, порівняно з пацієнтами, які отримували препарат кожні 8 тижнів.

Інфузійні реакції.

Загалом зареєстровано одну та більше інфузійну реакцію у 13,3% пацієнтів, у тому числі у 18,2% пацієнтів, яким застосовували підтримувальну терапію через кожні 8 тижнів, та у 13% пацієнтів, яким застосовували підтримувальну терапію кожні 12 тижнів. Серйозних інфузійних реакцій зареєстровано не було. Усі інфузійні реакції були помірної або середньої тяжкості.

Імуногенність.

Антитіла до інфліксимабу були виявлені у 7,7% пацієнтів до 54 тижня спостереження.

Інфекції.

Інфекції були зареєстровані у 51,7% пацієнтів, при цьому 36,7% пацієнтам було потрібне парентеральне або пероральне антимікробне лікування. Частка хворих з інфекціями серед пацієнтів дитячого віку з виразковим колітом була такою ж, як і серед пацієнтів дитячого віку з хворобою Крона, але вищою, ніж у дорослих з виразковим колітом, у дослідженнях ACT 1 та ACT 2. Загальна частота інфекцій у дітей з виразковим колітом була 59% у групі, якій застосовували підтримувальну терапію через кожні 8 тижнів, та 60,9% у групі, якій застосовували підтримувальну терапію через кожні 12 тижнів. Інфекції верхніх дихальних шляхів (12%) та фарингіт (8%) були найчастішими респіраторними інфекціями. Серйозні інфекції були зареєстровані у 12% усіх пацієнтів.

У цьому дослідженні більшість пацієнтів були віком від 12 до 17 років (75%), інші пацієнти були віком від 6 до 11 років (25%). Кількість пацієнтів у кожній підгрупі була досить невеликою, щоб зробити будь-які остаточні висновки про вплив віку на безпеку застосування лікарського засобу, проте кількість пацієнтів із серйозними побічними реакціями та припиненням лікування через серйозні побічні реакції була вищою у молодшій віковій групі. Кількість пацієнтів з інфекціями була також вищою у молодшій віковій групі, але кількість пацієнтів із серйозними інфекціями була однаковою в обох вікових групах. Кількісне співвідношення побічних реакцій та інфузійних реакцій було схожим в обох вікових групах.

Постмаркетинговий досвід

У ході постмаркетингового дослідження тяжкі побічні реакції при прийомі інфліксимабу включали злоякісні новоутворення, у тому числі гепатолієнальні Т-клітинні лімфоми, минущі порушення рівня печінкових ферментів, вовчакоподібний синдром, а також позитивні результати на аутоантитіла (див. розділи «Особливості застосування» та «Побічні реакції»).

Пацієнти літнього віку (≥ 65 років)

У ході клінічних досліджень пацієнтів з ревматоїдним артритом частота серйозних інфекцій була більшою при одночасному застосуванні інфліксимабу з метотрексатом пацієнтам віком від 65 років (11,3%), ніж пацієнтам віком до 65 років (4,6%). При монотерапії метотрексатом частота серйозних інфекцій була більшою (5,2%) у пацієнтів віком від 65 років, ніж у пацієнтів віком до 65 років (2,7%) (див. розділ «Особливості застосування»).