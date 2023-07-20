застосовувати в/в інфузійно протягом щонайменше 2 год.; лікування проводити під контролем лікарів із досвідом діагностики та лікування таких захворювань як РА, запальні захворювання кишечнику, анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит, псоріаз; РА: дорослим по 3 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижн. залежно від перебігу захворювання (у комбінації з метотрексатом), терапевтичний ефект досягається протягом 12 тижн. після початку лікування; у разі недостатньої відповіді або при відсутності терапевтичного ефекту після 12 тижн. дозу поетапно збільшити на 1,5-7,5 мг/кг кожні 8 тижн; як альтернатива - 3 мг/кг кожні 4 тижн.; при відсутності відповіді протягом перших 12 тижн. лікування або після корекції дози ретельно оцінити доцільність продовження терапії; діти: ефективність та безпека застосування для лікування ювенільного ідіопатичного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту у дітей не встановлені; активна форма хвороби Крона середнього-тяжкого ст.: дорослим 5 мг/кг, через 2 тижні провести повторну інфузію у тій же дозі, у разі відсутності відповіді після 2-ї дози не проводити подальше лікування, також не проводити повторне лікування інфліксимабом при відсутності відповіді протягом 6 тижн. після початку лікування; підтримувальна терапія - додаткова інфузія 5 мг/кг на 6 тижн. після 1-го введення, після чого - проведення інфузій кожні 8 тижн. або повторне призначення - 5 мг/кг при появі ознак рецидиву захворювання; хвороба Крона в активній формі з утворенням фістул: дорослим по 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першого застосування; якщо після введення 3-х доз немає позитивного клінічного ефекту, терапію припинити; пацієнтам з відповіддю підтримувальна терапія - додаткові інфузії по 5 мг/кг кожні 8 тижн. або повторне призначення -5 мг/кг, якщо ознаки або симптоми захворювання виникають знову, подальша терапія дозою 5 мг/кг через кожні 8 тижн.; оцінити доцільність продовження терапії пацієнтів, які не демонструють проявів позитивного терапевтичного ефекту після корекції дози; дітям від 6 років по 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижн., у разі відсутності відповіді протягом перших 10 тижн. лікування подальша терапія недоцільна; деяким дітям потрібна коротша перерва між інфузіями з метою підтримки сприятливого клінічного ефекту, тоді як для інших триваліша перерва між призначеннями може бути достатньою; пацієнти, яким призначають препарат з коротшими ніж 8 тижн. інтервалами, мають підвищений ризик появи побічних реакцій; виразковий коліт, псоріатичний артрит, псоріаз: дорослим 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижн.; клінічна відповідь досягається протягом 14 тижн. після початку лікування, оцінити доцільність продовження терапії у пацієнтів, які не демонструють проявів позитивного терапевтичного ефекту протягом цього періоду часу; дітям з виразковим колітом від 6 років призначати по 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижні лікування після першої інфузії, далі - через кожні 8 тижн., у разі відсутності відповіді протягом перших 8 тижн. лікування подальша терапія недоцільна; дітям з псоріатичним артритом та псоріазом ефективність та безпека застосування не встановлені; анкілозивний спондилоартрит: дорослим 5 мг/кг на 2-й та 6-й тижд. лікування після першої інфузії, далі - через кожні 6-8 тижн.; у разі відсутності відповіді на 6-му тижні (після отримання 2-х доз) подальше лікування не проводити; дітям з анкілозивним спондилоартритом ефективність та безпека застосування не встановлені.