Седафітон® краплі оральні (Sedafiton oral drops)
Седафітон краплі оральні інструкція із застосування
Склад
Настойка плодів глоду (1:10) 0,275 мл
Настойка трави пустирника (1:5) 0,43 мл
Настойка кореневищ з коренями валеріани (1:5) 0,295 мл
Настоянка плодів глоду (1:10) - 0,275 мл
Настойка трави пустирника (1:5) - 0,43 мл
Настоянка кореневищ з коренями валеріани (1:5) - 0,295 мл
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Дія лікарського засобу зумовлена властивостями компонентів, що входять до його складу. Біологічно активні речовини валеріани коренів та трави пустирника (ефірні олії, сапоніни, алкалоїди, дубильні речовини) сприятливо впливають на функціональну активність ЦНС та вегетативної нервової системи, проявляючи переважно седативну, анксіолітичну та спазмолітичну дію; регулюють серцеву діяльність, знижують АТ та ЧСС; пригнічують відчуття страху, психічне напруження, покращують засинання та структуру сну. Біологічно активні речовини плодів глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, фітостерини, тритерпенові кислоти) здатні підсилювати кровообіг у коронарних та мозкових судинах, збільшувати скоротливість міокарда (легкий позитивний інотропний ефект) та знижувати його збудливість (негативний батмотропний ефект). Біологічно активні речовини плодів глоду сприяють підвищенню толерантності міокарда до гіпоксії, знижують периферичний судинний опір та покращують витривалість серця до фізичних навантажень, чинять антиаритмічну, гіпотензивну, гіпохолестеринемічну дію.
Лікарський засіб має здатність підсилювати дію інших седативних та снодійних засобів.
Фармакокінетика. Не досліджували.
Показання Седафітон краплі оральні
легкі форми невротичних розладів, що супроводжуються дратівливістю, тривожністю, відчуттям страху, пригніченням, підвищеною втомлюваністю, неуважністю, підвищеною нервовою збудливістю; легкі форми розладів сну, пов’язані зі збудженням; напади головного болю, зумовлені нервовим напруженням; легкі форми дисменореї. Застосовувати у комплексній терапії клімактеричного синдрому.
Нейроциркуляторна дистонія з тахікардією, кардіалгією та АГ; АГ І стадії. Застосовувати у складі комплексної терапії та для профілактики хронічної ІХС, атеросклерозу, АГ, початкових стадій хронічної серцевої недостатності.
Постійне психічне напруження.
Застосування Седафітон краплі оральні
лікарський засіб застосовувати всередину. Призначати дорослим по 20–50 крапель 3 р/добу до їди.
Дітям віком від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя, розвівши з невеликою кількістю води, 3 р/добу за 10–20 хв до їди.
За необхідності лікарський засіб приймають з невеликою кількістю води або на шматочку цукру (під язик).
Тривалість курсу лікування визначається індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості патологічного процесу, особливостей перебігу захворювання, переносимості лікарського засобу та стабільності досягнутого лікувального ефекту.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 12 років.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу, виражена артеріальна гіпотензія, виражена брадикардія, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності ЦНС; період вагітності або годування грудьми; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки; цироз печінки; алкоголізм в анамнезі; одночасне застосування препаратів, що містять алкоголь.
Побічна дія
алергічні реакції: у пацієнтів з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів лікарського засобу можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи такі симптоми, як висип, свербіж, гіперемія та набряки шкіри, кропив’янка.
З боку нервової системи: запаморочення, сонливість, загальна слабкість, депресія, пригнічення емоційних реакцій.
З боку серцево-судинної системи: можлива тахікардія або брадикардія, зниження АТ, значне уповільнення серцевого ритму.
З боку ШКТ: нудота, блювання, спастичний біль у животі, диспепсія.
Загальні порушення: відчуття втоми, зниження розумової та фізичної працездатності, набряк.
У разі виникнення будь-яких негативних ефектів слід обов’язково порадитися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу!
Особливості застосування
у період застосування лікарського засобу Седафітон, краплі оральні, слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв. Лікарський засіб не рекомендується застосовувати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.
Лікарський засіб містить етанол! Не рекомендується застосовувати протягом тривалого часу.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Застосування протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. При застосуванні лікарського засобу слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
якщо пацієнт приймає будь-які інші лікарські засоби, обов’язково слід повідомити про це лікаря.
Лікарський засіб посилює активність серцевих глікозидів (дигоксину), а також дію спазмолітиків, транквілізаторів, нейролептиків, снодійних та заспокійливих засобів. Не слід застосовувати лікарський засіб разом з антиаритмічними засобами ІІІ покоління, а також іншими засобами, що можуть знижувати або підвищувати ЧСС.
Лікарський засіб може потенціювати фармакологічні ефекти анальгетичних, серцевих та антигіпертензивних лікарських засобів, а також посилює дію алкоголю.
Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати лікарський засіб разом із цизапридом.
Передозування
симптоми: головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність, млявість, пригніченість, слабкість, зниження працездатності та концентрації уваги, сонливість, біль у животі, нудота, тремор рук, розширення зіниць, відчуття стиснення у грудях, брадикардія, зниження АТ, зниження гостроти зору та слуху, посилене серцебиття, психічне збудження.
Лікування: негайне припинення застосування лікарського засобу і вчасно вжиті заходи екстреної допомоги (промивання шлунка, введення активованого вугілля та десенсибілізувальних засобів), симптоматичне лікування сприяють швидкому усуненню клінічних проявів передозування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.