лікарський засіб застосовувати всередину. Призначати дорослим по 20–50 крапель 3 р/добу до їди.

Дітям віком від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя, розвівши з невеликою кількістю води, 3 р/добу за 10–20 хв до їди.

За необхідності лікарський засіб приймають з невеликою кількістю води або на шматочку цукру (під язик).

Тривалість курсу лікування визначається індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості патологічного процесу, особливостей перебігу захворювання, переносимості лікарського засобу та стабільності досягнутого лікувального ефекту.

Діти. Не застосовувати у дітей віком до 12 років.