Цефепім вводять внутрішньом'язово і внутрішньовенно (краплинно і струминно). Для внутрішньом'язового введення вміст флакона 500 мг (1000 мг) розводять у 2 мл (3 — 4 мл) ізотонічного розчину натрію хлориду, стерильної води для ін'єкцій або 0,5% чи 1% розчині лідокаїну гідрохлориду і вводять глибоко в м'яз. Для внутрішньовенного струминного введення разову дозу препарату розводять у 5 або 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 5% розчині глюкози чи стерильної води для ін'єкцій і вводять повільно протягом 3 — 5 хв. При внутрішньовенному краплинному введенні препарату 500 або 1000 мг розводять у 100 — 250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5% розчині глюкози; введення проводять не менше 30 хв.

Дорослим.

Інфекції сечового тракту, легкої та середньої тяжкості: 500 мг — 1г внутрішньовенно або внутрішньом'язово кожні 12 годин Інші інфекції, легкої та середньої тяжкості: 1 г внутрішньовенно або внутрішньом'язово кожні 12 годин Тяжкі інфекції: 2 г внутрішньовенно кожні 12 годин Дуже тяжкі та загрожуючі життю інфекції: 2 г внутрішньовенно кожні 8 годин

У хворих з порушенням функції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) доза препарату Цефепім повинна бути скоригована. Вихідна доза препарату Цефепім повинна бути такою ж, як і для хворих з нормальною функцією нирок. Рекомендовані підтримуючі дози цефепіму представлені у таблиці.

Кліренс креатиніну (мл/хв) Підтримуючі дози рекомендовані залежно від ступеня тяжкості інфекції (корекція дози непотрібна) > 60 2 г кожні 8 годин 2 г кожні 12 годин 1 г кожні 12 годин 1 г кожні 12 годин 30 — 50 Корекція дози залежно від кліренса креатиніну 2 г кожні 12 годин 2 г кожні 24 години 1 г кожні 24 години 500 мг кожні 24 години 11 — 29 2 г кожні 24 години 1 г кожні 24 години 500 мг кожні 24 години 500 мг кожні 24 години < 10 1 г кожні 24 години 500 мг кожні 24 години 250 мг кожні 24 години 250 мг кожні 24 години

Дітям (від 2 місяців до 16 років). Максимальна доза для дітей не повинна перевищувати рекомендовану дозу для дорослих. Звичайна рекомендована доза для дітей з масою тіла до 40 кг при ускладнених та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи і пієлонефрит), неускладнених інфекціях шкіри та м'яких тканин, пневмонії, а також при емпіричному лікуванні нейтропенічної гарячки складає 50 мг/кг маси тіла кожні 12 годин (хворим з нейтропенічною лихоманкою і менінгітом кожні 8 годин).

Курс лікування становить 7 — 10 днів, при необхідності може бути подовжений.