застосовують в/в або в/м; при інфекціях сечовивідних шляхів (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 500 мг -1 г кожні 12 год.; при інших інфекціях (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 1 г кожні 12 год.; при тяжких інфекціях: в/в по 2 г кожні 12 год; при дуже тяжких та загрозливих життю інфекціях: в/в по 2 г кожні 8 год.; профілактика можливого інфікування при проведенні хірургічних втручань: в/в крапл. 2 г впродовж 30 хв. за 1 год. до початку хірургічної операції, після закінчення введення додатково вводити в/в 500 мг метронідазолу, не вводити одночасно, тільки в окремих системах; під час тривалих (понад 12 год.) хірургічних операцій через 12 год. після 1-ї дози повторно ввести таку ж дозу цефепіму з наступним введенням метронідазолу; тривалість лікування - 7-10 днів; тяжкі інфекції можуть потребувати більш тривалого лікування; дітям 1-2 міс. застосовувати тільки за життєвими показаннями по 30 мг/кг кожні 12 або 8 год; дітям від 2 міс з масою тіла до 40 кг (ускладнені або неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит, неускладнені інфекції шкіри, пневмонії, емпіричне лікування фебрильної нейтропенії) рекомендована доза - 50 мг/кг кожні 12 год (пацієнтам на фебрильну нейтропенію та бактеріальний менінгіт - кожні 8 год), тривалість терапії - 7-10 днів, тяжкі інфекції можуть вимагати тривалішого лікування; дітям з масою тіла більше 40 кг призначати як дорослим.