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Активні речовини — “Ц”ЦЕФЕПІМ (CEFEPIMUM)

ЦЕФЕПІМ (CEFEPIMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 44 препарати
Цефепім порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Абрил Формулейшнз
Цефепім Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Абрил Формулейшнз
В 255 аптеках
від 67,05 грн
Ціни в аптеках
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Лекхім-Харків
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Лекхім-Харків
В 146 аптеках
від 102,75 грн
Ціни в аптеках
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Абрил Формулейшнз
Абипим® Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Абрил Формулейшнз
В 74 аптеках
від 262,00 грн
Ціни в аптеках
Цефепім Астра порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Астрафарм
Цефепім Астра Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Астрафарм
В 50 аптеках
від 118,70 грн
Ціни в аптеках
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Кефпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
В 36 аптеках
від 211,40 грн
Ціни в аптеках
Цефепім-Віста порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефепім-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 32 аптеках
від 1757,59 грн
Ціни в аптеках
Квадроцеф® порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Квадроцеф® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 23 аптеках
від 72,00 грн
Ціни в аптеках
Деніпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ананта Медікеар Лімітед
Деніпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ананта Медікеар Лімітед
В 23 аптеках
від 249,40 грн
Ціни в аптеках
Цебопім порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Цебопім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 17 аптеках
від 102,27 грн
Ціни в аптеках
Роксипім порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін) амп 10 мл, № 1; Уорлд Медицин
Роксипім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін) амп 10 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 14 аптеках
від 283,90 грн
Ціни в аптеках
Цефепім Юрія-Фарм порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Юрія-Фарм
Цефепім Юрія-Фарм Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Юрія-Фарм
В 14 аптеках
від 120,60 грн
Ціни в аптеках
Цефотрин порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар Лімітед
Цефотрин Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар Лімітед
В 12 аптеках
від 272,28 грн
Ціни в аптеках
Скайпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Скайпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
В 7 аптеках
від 111,30 грн
Ціни в аптеках
Ексипім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ексір Фармасьютикал
Ексипім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ексір Фармасьютикал
В 6 аптеках
від 246,17 грн
Ціни в аптеках
Цефепім-Віста порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 2000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефепім-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 2000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 4 аптеках
від 4442,70 грн
Ціни в аптеках
Цефепім порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Цефепім Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
В 3 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Поліцеф порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Поліцеф Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 3 аптеках
від 2511,72 грн
Ціни в аптеках
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 1 аптеці
від 65,00 грн
Ціни в аптеках
Бродіпім 1 Г порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Туліп Лаб.
Бродіпім 1 Г Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Туліп Лаб.
В 1 аптеці
від 150,93 грн
Ціни в аптеках
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; AAR Pharma FZ LLC
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 AAR Pharma FZ LLC
В 1 аптеці
від 96,60 грн
Ціни в аптеках
Кефпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Кефпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
В 166 аптеках інших міст
від 96,58 грн
Ціни в інших містах
Фортацеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Дженофарм
Фортацеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Дженофарм
В 7 аптеках інших міст
від 130,40 грн
Ціни в інших містах
Фортацеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Дженофарм
Фортацеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Дженофарм
В 6 аптеках інших міст
від 1505,00 грн
Ціни в інших містах
Укпім-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; ДЕСПИНА ФАРМА ООО
Укпім-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 ДЕСПИНА ФАРМА ООО
В 2 аптеках інших міст
від 41,08 грн
Ціни в інших містах
Цефепім Ауробіндо порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ауробіндо Фарма
Цефепім Ауробіндо Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ауробіндо Фарма
В 1 аптеці інших міст
від 107,00 грн
Ціни в інших містах
Екстенцеф порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Екстенцеф Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
В 1 аптеці інших міст
від 206,92 грн
Ціни в інших містах
Цефепім Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Цефепім Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 1 аптеці інших міст
від 186,18 грн
Ціни в інших містах
Септіпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Септіпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
В 1 аптеці інших міст
від 243,20 грн
Ціни в інших містах
Цефепім порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Цефепім Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
В 1 аптеці інших міст
від 93,58 грн
Ціни в інших містах
Цефепім-Віста порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефепім-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці інших міст
від 204,00 грн
Ціни в інших містах
Цефікад 1000 порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Каділа
Цефікад 1000 Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Каділа
Немає в наявності
Цефепім порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Цефепім Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Немає в наявності
Цебопім порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Цебопім Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Цефепім Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; Лекхім-Харків
Цефепім Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Цефімек порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Авант
Цефімек Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Авант
Немає в наявності
Цепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Цепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Немає в наявності
Бліпім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; AAR Pharma FZ LLC
Бліпім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 AAR Pharma FZ LLC
Немає в наявності
Санпім-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Санпім-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Дженофарм
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Дженофарм
Немає в наявності
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін) амп 10 мл, № 1; Лекхім-Харків
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах, з розч. (вода д/ін) амп 10 мл, № 1 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Септіпім 1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Септіпім 1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Цефепім Юрія-Фарм порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Ауробіндо Фарма
Цефепім Юрія-Фарм Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Форгенпім-1000 порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Форгенпім-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 50; Белітрейд
Цефепім Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 50 Белітрейд
Немає в наявності

пригнічує синтез ферментів стінки бактерії; проявляє бактерицидну дію; має широкий спектр дії щодо Гр (+) та Гр (-) бактерій, високу стійкість до гідролізу більшістю β-лактамаз, має малу спорідненість відносно β-лактамаз, що кодуються хромосомними генами, швидко проникає у Гр (-) бактеріальні клітини; активний відносно Гр (+) аеробів: Staphylococcus aureus (в т.ч. штами, що продукують β-лактамазу); Staphylococcus epidermidis (в т.ч. штами, що продукують β-лактамазу); інші штами стафілококів, включаючи S. hominis, S. saprophyticus; Streptococcus pyogenes (стрептококи групи А); Streptococcus agalactiae (стрептококи групи В); Streptococcus pneumoniae (включаючи штами із середньою стійкістю до пеніциліну); інші β-гемолітичні стрептококи (групи C, G, F), S. bovis (група D), стрептококи групи Viridans; Гр (-) аероби: Pseudomonas sрp., включаючи P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri; Escherichia coli, Klebsiella sрp., включаючи K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenae; Enterobacter sрp., включаючи E. cloacae, E. aerogenes, E. sakazakii; Proteus sрp., включаючи P. mirabilis, P. vulgaris; Acinetobacter calcoaceticus (subsp. anitratus, lwoffi); Aeromonas hydrophila; Capnocytophaga sрp.; Citrobacter sрp., включаючи C. diversus, C. freundii; Campylobacter jejuni; Gardnerella vaginalis; H. ducreyi; H. influenzae (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); H. parainfluenzae; Hafnia alvei; Legionella sрp.; Morganella morganii; Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis) (включаючи штами, що продукують β- лактамазу); Neisseria gonorrhoeae (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); Neisseria meningitidis; Providencia sрp. (включаючи P. retigeri, P. stuartii); Salmonella sрp.; Serratia (включаючи S. marcescens, S. liquefaciens); Shigella sрp.; Yersinia enterocolitica; неактивний відносно штамів Xanthаmonas maltophilia (Pseudomonas maltophilia); анаероби: Bacteroides sрp., включаючи B. melaninogenicus та інші м/о ротової порожнини Bacteroides; Clostridium perfringens; Fusobacterium sрp.; Mobiluncus sрp.; Peptostreptococcus sрp.; Veillonella sрp. (неактивний щодо Bacteroides fragilis і Clostridium difficile).

дорослі: інфекції, спричинені чутливою до препарату м/о: дихальних шляхів, у т. ч. пневмонія, бронхіт; шкіри та підшкірної клітковини; інтраабдомінальні інфекції, в т. ч. перитоніт та інфекції жовчовивідних шляхів; гінекологічні; септицемія, емпірична терапія хворих із нейтропенічною гарячкою, профілактика післяопераційних ускладнень в інтраабдомінальній хірургії; діти: пневмонія; інфекції сечовивідних шляхів, у т. ч. пієлонефрит; інфекції шкірні та підшкірної клітковини; септицемія; емпірична терапія хворих із нейтропенічною гарячкою; бактеріальний менінгіт.

застосовують в/в або в/м; при інфекціях сечовивідних шляхів (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 500 мг -1 г кожні 12 год.; при інших інфекціях (легкого та середнього ступеня тяжкості): в/в або в/м по 1 г кожні 12 год.; при тяжких інфекціях: в/в по 2 г кожні 12 год; при дуже тяжких та загрозливих життю інфекціях: в/в по 2 г кожні 8 год.; профілактика можливого інфікування при проведенні хірургічних втручань: в/в крапл. 2 г впродовж 30 хв. за 1 год. до початку хірургічної операції, після закінчення введення додатково вводити в/в 500 мг метронідазолу, не вводити одночасно, тільки в окремих системах; під час тривалих (понад 12 год.) хірургічних операцій через 12 год. після 1-ї дози повторно ввести таку ж дозу цефепіму з наступним введенням метронідазолу; тривалість лікування - 7-10 днів; тяжкі інфекції можуть потребувати більш тривалого лікування; дітям 1-2 міс. застосовувати тільки за життєвими показаннями по 30 мг/кг кожні 12 або 8 год; дітям від 2 міс з масою тіла до 40 кг (ускладнені або неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит, неускладнені інфекції шкіри, пневмонії, емпіричне лікування фебрильної нейтропенії) рекомендована доза - 50 мг/кг кожні 12 год (пацієнтам на фебрильну нейтропенію та бактеріальний менінгіт - кожні 8 год), тривалість терапії - 7-10 днів, тяжкі інфекції можуть вимагати тривалішого лікування; дітям з масою тіла більше 40 кг призначати як дорослим.

гіперчутливість до цефепіму, L-аргініну, а/б цефалоспоринового класу, пеніцилінів або інших β-лактамних а/б.

свербіж, висипання, кропив’янка, анафілактичні реакції (анафілактичний шок, ангіневротичний набряк), підвищення t°; діарея, нудота, блювання, кандидоз слизової оболонки ротової порожнини, запор, біль у животі, диспепсія, псевдомембранозний коліт; біль у грудях, вазодилатація, тахікардія; кашель, біль у горлі, задишка; гепатит, холестатична жовтяниця; головний біль, запаморочення, безсоння, парестезії, неспокій, сплутаність свідомості, судоми, міоклонія, епілептиформні напади, енцефалопатія (втрата свідомості, галюцинації, ступор, кома); збільшення у плазмі крові рівня АЛТ, АТС, ЛФ, загального білірубіну, тимчасове збільшення азоту сечовини та/або креатиніну сироватки крові; анемія, еозинофілія, агранулоцитоз, збільшення протромбінового часу або парціального тромбопластинового часу, позитивний результат тесту Кумбса без гемолізу, транзиторна тромбоцитопенія, транзиторна лейкопенія і нейтропенія; вагініт, генітальний свербіж, ниркова недостатність; астенія, периферичні набряки, біль у спині, пітливість; місцеві реакції - флебіти та запалення, біль у місці ін’єкц.; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, токсична нефропатія, апластична анемія, гемолітична анемія, кровотечі, порушення функції печінки, холестаз, панцитопенія.