Фармакодинаміка.

Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту — фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі параамінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаніламіду останній як конкурентний антагоніст кислоти включається у метаболізм мікроорганізмів і порушує його.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.