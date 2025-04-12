Стрептоциду лінімент (Streptocidi linimentum)
Стрептоциду лінімент інструкція із застосування
Склад
1 г лініменту містить:
діюча речовина: сульфаніламід (стрептоцид) — 50 мг;
допоміжні речовини: риб'ячий жир очищений для зовнішнього застосування, бутилгідроксіанізол (E 320), емульгатор № 1, полісорбат-80 або натрію карбоксиметилцелюлоза очищена, вода очищена;
допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору №1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.
Лікарська форма
Лінімент.
Основні фізико-хімічні властивості: лінімент білого з жовтуватим або з жовтувато-буруватим відтінком кольору, зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламіди. Код АТХ D06В А05.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту — фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі параамінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаніламіду останній як конкурентний антагоніст кислоти включається у метаболізм мікроорганізмів і порушує його.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешиха шкіри, гнійно-запальні процеси шкіри, які не супроводжуються вираженою ексудацією, інфіковані рани у стадії регенерації.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату або до будь-яких інших сульфаніламідних засобів. Ниркова недостатність, гостра порфірія. Вагітність або період годування груддю.
Особливі заходи безпеки.
При появі алергічної реакції у місці нанесення лініменту, слід припинити застосування препарату.
Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаніламідів мікроорганізмів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Під час застосування Стрептоциду небажано приймати такі препарати як дигітоксин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид.
Новокаїн, який містить залишок параамінобензойної кислоти, знижує ефективність препарату. якщо ці лікарські засоби застосовувалися відразу один за одним.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовують.
Спосіб застосування та дози
Лінімент слід наносити тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку. Кратність та тривалість застосування залежить від тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем індивідуально.
Діти
Безпека та ефективність застосування Стрептоциду дітям не встановлені, тому не слід призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
При передозуванні може посилюватися побічна дія препарату.
Лікування: терапія симптоматична.
Побічні реакції
При підвищеній чутливості до сульфаніламідних засобів можливі місцеві алергічні реакції (у тому числі дерматити, кропив'янка) розвиток яких потребує негайної відміни препарату.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С.
Не допускається заморожування.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування.
Упаковка
По 30 г у тубах №1.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Лубнифарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.