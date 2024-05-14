Всі аптеки України
Активні речовини — “С”СУЛЬФАНІЛАМІД (SULFANILAMIDUM)

СУЛЬФАНІЛАМІД (SULFANILAMIDUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 20 препаратів
Стрептоцид-Дарниця таблетки, 300 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Стрептоцид-Дарниця Таблетки, 300 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 999 аптеках
від 14,40 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцидова мазь 10% мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Віола
Стрептоцидова мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Віола
В 797 аптеках
від 27,03 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Тернофарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Тернофарм
В 667 аптеках
від 7,86 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид порошок нашкірний, 15 г, флакон полімерний, № 1; Исток-Плюс
Стрептоцид Порошок нашкірний, 15 г, флакон полімерний, № 1 Исток-Плюс
В 456 аптеках
від 58,35 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцидова мазь 5% мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Віола
Стрептоцидова мазь 5% Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Віола
В 423 аптеках
від 25,35 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Монфарм
В 286 аптеках
від 7,00 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид порошок нашкірний, 5 г, саше, № 20; Исток-Плюс
Стрептоцид Порошок нашкірний, 5 г, саше, № 20 Исток-Плюс
В 273 аптеках
від 232,30 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцидова мазь 5% мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Стрептоцидова мазь 5% Мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 208 аптеках
від 16,00 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,3 г, блістер, № 10; Тернофарм
Стрептоцид Таблетки, 0,3 г, блістер, № 10 Тернофарм
В 197 аптеках
від 7,81 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцидова мазь 10% мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Стрептоцидова мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 182 аптеках
від 23,75 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блістер, пачка, пачка, № 100; Лубнифарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блістер, пачка, пачка, № 100 Лубнифарм
В 182 аптеках
від 147,25 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцидова мазь 10% мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Стрептоцидова мазь 10% Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 81 аптеці
від 29,81 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид лінімент, 5 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Стрептоцид Лінімент, 5 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 39 аптеках
від 32,45 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 31 аптеці
від 6,70 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Монфарм
В 8 аптеках
від 15,13 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Стрептоцид Мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 7 аптеках
від 25,10 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1; Лубнифарм
Стрептоцид Мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 26,11 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Монфарм
В 2 аптеках
від 83,60 грн
Ціни в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, стрип, в пачці, в пачці, № 20; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, стрип, в пачці, в пачці, № 20 Монфарм
Немає в наявності
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 100; Лубнифарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 100 Лубнифарм
Немає в наявності

має бактеріостатичний ефект щодо Гр(+) і Гр(-) бактерій - стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички; механізм дії препарату зумовлений конкурентним антагонізмом з параамінобензойною кислотою (ПАБК) і конкурентним пригніченням дигідроптероатсинтетази, що призводить до порушення синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, необхідної для синтезу пуринових і піримідинових основ; внаслідок цього порушується синтез нуклеїнових к-т (ДНК та РНК) бактеріальних клітин і гальмується їх розмноження.

виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешихове запалення та інші патологічні гнійно-запальні процеси шкіри, які супроводжуються присутністю мікроорганізмів або спричинені останніми, не супроводжуються вираженою ексудацією, інфіковані рани у стадії регенерації.
Інфекційно-запальні захворювання очей, спричинені чутливими до дії препарату бактеріями: кон’юнктивіти, блефарити, гнійні виразки рогівки.

наносити тонким шаром на уражену поверхню відкритим способом або під марлеву пов’язку; кількість аплікацій на добу, тривалість застосування коригують залежно від характеру захворювання та досягнутого терапевтичного ефекту.
В офтальмології: дорослим - р-н 300 мг/мл по 2 - 3 крап. в уражене око 5 - 6 р/добу (через кожні 4 - 5 год); дітям від 2 міс. - р-н 200 мг/мл по 1 - 2 крап. в уражене око 4 - 5 р/добу.Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання. У середньому курс становить 7 - 10 днів.

гіперчутливість до сульфаніламідів та інших компонентів препарату, ниркова недостатність, г. порфірія, період вагітності та годування груддю.

АР (дерматити, кропив’янка).
При застосуванні в офтальмології: місцеве подразнення, поколювання і печіння, неспецифічний кон’юнктивіт, гіперемію кон’юнктиви, приєднання вторинної інфекції і АР, рідкі летальні випадки ч/з важкі р-ції на сульфаніламіди, включаючи с-м Стівенса - Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, фульмінантний гепатонекроз, агранулоцитоз, апластичну анемію та інші порушення крові, бактеріальні та грибкові виразки рогівки.