наносити тонким шаром на уражену поверхню відкритим способом або під марлеву пов’язку; кількість аплікацій на добу, тривалість застосування коригують залежно від характеру захворювання та досягнутого терапевтичного ефекту.

В офтальмології: дорослим - р-н 300 мг/мл по 2 - 3 крап. в уражене око 5 - 6 р/добу (через кожні 4 - 5 год); дітям від 2 міс. - р-н 200 мг/мл по 1 - 2 крап. в уражене око 4 - 5 р/добу.Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання. У середньому курс становить 7 - 10 днів.