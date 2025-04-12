Фармакодинаміка.

Ізоніазид — протитуберкульозний засіб; діє бактерицидно, пригнічує синтез міколієвих кислот, що є найважливішим компонентом клітинної стінки мікобактерій. Особливо активний відносно мікроорганізмів, які швидко розмножуються (у тому числі розташованих внутрішньоклітинно).

Фармакокінетика.

Ізоніазид швидко і повністю абсорбується при прийомі внутрішньо, їжа знижує абсорбцію і біодоступність. На показник біодоступності великий вплив має ефект «першого проходження» через печінку. Час, необхідний для досягнення максимальної концентрації (ТС max ) — 1–2 години, максимальна концентрація (С max ) після прийому внутрішньо одноразової дози 300 мг — 3–7 мкг/мл. Зв’язок з білками незначний — до 10%. Об’єм розподілу — 0,57–0,76 л/кг. Добре розподіляється по всьому організму, проникаючи в усі тканини і рідини, включаючи цереброспінальну, плевральну, асцитичну; високі концентрації створюються у легеневій тканині, нирках, печінці, м’язах, слині і мокротинні. Проникає через плацентарний бар’єр і в грудне молоко.

Піддається метаболізму у печінці шляхом ацетилювання з утворенням неактивних продуктів. У печінці ацетилюється N-ацетилтрансферазою з утворенням N-ацетилізоніазиду, який потім перетворюється на ізонікотинову кислоту і моноацетилгідразин, що чинить гепатотоксичну дію шляхом утворення змішаної оксидазної системи цитохрому Р450 при N-гідроксилюванні активного проміжного метаболіту. Швидкість ацетилювання генетично детермінована: у людей з повільним ацетилюванням мало N-ацетилтрансферази. Є інгібітором ферментної системи СYР 2С9 CYP 2E1 у печінці. Період напіввиведення для «швидких ацетиляторів» — 0,5–1,6 години; для «повільних» — 2,5 години. При нирковій недостатності період напіввиведення може зростати до 6,7 години. Період напіввиведення у дітей віком від 1,5 до 15 років — 2,3–4,9 години, у немовлят — 7,8–19,8 години (що пояснюється недосконалістю процесів ацетилювання у немовлят). Незважаючи на те, що показник періоду напіввиведення значно варіює залежно від індивідуальної інтенсивності процесів ацетилювання, середнє значення періоду напіввиведення становить 3 години (прийом внутрішньо 600 мг) і 5,1 години (900 мг). При повторних призначеннях період напіввиведення скорочується до 2–3 годин.

Виводиться в основному нирками: протягом 24 годин виводиться 75–95% препарату, в основному у формі неактивних метаболітів — N-ацетилізоніазиду та ізонікотинової кислоти. При цьому у «швидких ацетиляторів» вміст N-ацетилізоніазиду становить 93%, а у «повільних» — не більше 63%. Невелика кількість виводяться з фекаліями. Лікарський засіб виводиться з крові під час гемодіалізу; п’ятигодинний гемодіаліз дозволяє видалити з крові до 73% препарату.