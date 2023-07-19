нудота, блювання, запор, сухість в роті, дискомфорт в ділянці живота, анорексія, г. панкреатит,АР, пов’язані з р-ми гіперчутливості, такі як пропасниця, шкірні висипання (кореподібний, макулопапульозний дерматити, пурпура або ексфоліативний дерматит), шкірний свербіж, інтерстиціальний пневмоніт, лімфаденопатія і васкуліт; можливе загострення симптомів СКВ або поява вовчакоподібного с-му, головний біль, периферична нейропатія, запаморочення, судоми, неврит зорового нерва, атрофія зорового нерва, гіперрефлексія, збільшення частоти нападів у хворих на епілепсію, токсична енцефалопатія, розлади пам’яті, порушення сну, психотичні реакції (токсичні психози), починаючи від незначних змін особистості до значних психічних розладів, які, як правило, зникали при відміні препарату; втрата слуху та дзвін у вухах у пацієнтів з термінальною ст.НН, АТ, відчуття серцебиття, біль за грудниною та в ділянці серця, посилення ішемії міокарда в осіб літнього віку,утруднене сечовипускання, ушкодження печінки, підвищення рівня печінкових ферментів, жовтяниця, гепатит, фулмінантна ПН, що може призвести до розвитку некрозу (особливо у віці від 35 років), білірубінемія, білірубінурія, дефіцит піридоксину, що впливає на перетворення триптофану в нікотинову кислоту, пелагра, гінекомастія у чоловіків, менорагії у жінок, с-м Кушинга, гіперглікемія, ацидоз, ревматоїдний с-м, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, нездужання, слабкість; с-м відміни, який може виникнути при припиненні прийому препарату, що включає головний біль, безсоння, дратівливість, нервозність.