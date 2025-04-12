Бензилбензоат-Дарниця (Benzylbenzoat-Darnitsa)
Бензилбензоат-Дарниця інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: benzyl benzoate;
1 г мазі містить: бензилбензоату медичного 250 мг;
допоміжні речовини: цетилпіридинію хлорид, пропіленгліколь, спирт цетостеариловий, вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого кольору зі специфічним запахом. За зовнішнім виглядом повинна бути однорідною.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на екзопаразитів, включаючи кліщів корости. Код АТХ Р03А Х01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Мазь Бензилбензоат-Дарниця чинить акарицидну дію відносно різних видів кліщів, включаючи коростявих кліщів (Acanis scabiei) і кліщів роду Demodex, має протипедикульозну активність. Препарат чинить бактеріостатичну дію завдяки наявності антимікробного консерванта — цетилпіридинію хлориду.
Має токсичну дію відносно всіх видів вошей (загибель вошей настає через 2–5 годин, кліщів — через 7–32 хвилин). Проникає крізь хітиновий покрив і накопичується в організмі кліща в токсичних концентраціях. Спричиняє загибель личинок і дорослих особин коростяних кліщів; не діє на яйця.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні бензилбензоат у системний кровотік практично не потрапляє.
Показання
Лікування корости, педикульозу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до бензилбензоату або до інших компонентів препарату. Пошкодження шкіри, в тому числі гнійничкові захворювання шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Фармакологічної взаємодії мазі Бензилбензоат-Дарниця з іншими препаратами не виявлено, однак, як і для всіх протипаразитарних засобів, препарат не рекомендується застосовувати одночасно з іншими лікарськими засобами для зовнішнього застосування. Місцеве чи системне застосування кортикостероїдів може сприяти зникненню або зменшенню прояву деяких симптомів (свербежу, гіперемії) при збереженні інвазії, тому на період лікування маззю Бензилбензоат-Дарниця варто уникати застосування таких препаратів.
Цетилпіридинію хлорид, що входить до складу препарату як антимікробний консервант і емульгатор, взаємодіє з аніонними поверхнево-активними речовинами, зокрема з милами. Це може призводити до втрати бактеріостатичних властивостей препарату і його коагуляції.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані про застосування препарату Бензилбензоат-Дарниця, мазь у період вагітності відсутні, у зв'язку з чим не рекомендується застосовувати препарат цій категорії пацієнтів.
Не слід застосовувати препарат безпосередньо при годуванні дитини груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Мазь Бензилбензоат-Дарниця застосовувати місцево. За один прийом наноситься 10–15 г мазі. У дітей маззю покривати усі ділянки шкіри, дорослим наносити на всі ділянки шкіри, крім обличчя і волосистої частини голови. При лікуванні корости перед застосуванням препарату пацієнтам слід прийняти гарячий душ з милом для видалення лусочок і скоринок, ретельно змити мило і витертися рушником. Спочатку мазь наносити на долоні, кисті рук, потім — на всі інші частини тіла послідовно зверху вниз (мазь не слід наносити на обличчя і слизові оболонки). В останню чергу мазь наносити на ноги, ступні та в міжпальцеві проміжки. У місцях з ніжною шкірою (пахова ділянка, геніталії, грудні залози), а також при екземі, дерматиті або піодермії слід обережно наносити мазь, не втирати.
Після обробки руки не слід мити протягом 3 годин. У деяких випадках після висихання нанесеної мазі (зазвичай через 1 годину) рекомендується нанести другий шар препарату. Після закінчення обробки хворим слід надягати чисту натільну білизну, одяг, змінити постіль. Через 24–48 годин хворим прийняти душ і знову поміняти білизну і постіль.
Мазь наносити на шкіру 4 рази протягом 2 тижнів з інтервалом 3–4 дні. На курс лікування витрачається в середньому 60–90 г мазі.
При лікуванні корости у дітей віком від 3 до 5 років мазь Бензилбензоат-Дарниця безпосередньо перед застосуванням необхідно розбавити теплою кип'яченою водою (30–35 °С) у співвідношенні 1:1 і перемішати до утворення однорідної емульсії. Обробку, як правило, варто проводити без попередньої теплої ванни 2 рази з інтервалом 12 годин.
При лікуванні «норвезької корости» перед застосуванням мазі Бензилбензоат-Дарниця необхідно попередньо за допомогою кератолітичних засобів (наприклад, крему Карбодерм-Дарниця, що містить 10% сечовини) очистити шкірні покриви від кірок. Тривалість курсу лікування визначається динамікою очищення шкірних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу.
При лікуванні педикульозу препарат наносити на волосся і волосисту частину голови, злегка втираючи у шкіру; голову пов'язувати хустинкою. Через 30 хвилин препарат змити проточною водою і сполоснути волосся теплим 5% розчином оцту. Після закінчення описаної процедури волосся помити з милом або шампунем і розчесати частим гребенем для видалення гнид. При лобковому педикульозі мазь втирати у шкіру лобка, живота, пахових складок і внутрішніх поверхонь стегон. Ефективність обробки визначати через добу і при необхідності процедуру повторити.
Діти
Дітям віком до 3 років не рекомендується застосовувати препарат.
Передозування
При передозуванні можливе посилення проявів побічних ефектів, наприклад, контактного дерматиту.
При випадковому проковтуванні мазі або нанесенні дуже великої кількості можливі: посилення побічних ефектів препарату, контактний дерматит, раптова втрата свідомості, стимуляція центральної нервової системи (судоми) та затримка сечовипускання.
Лікування симптоматичне. Шкіру необхідно очистити від мазі. При проковтуванні мазі необхідно промити шлунок, а потім прийняти активоване вугілля. При необхідності застосувати протисудомні засоби.
У випадку появи будь-якої небажаної реакції на місці нанесення препарату його необхідно змити водою з милом.
Побічні реакції
При аплікаціях препарату може виникнути відчуття пощипування, печіння, що зникає при подальшому застосуванні мазі. У поодиноких випадках в осіб з чутливою шкірою можуть виникнути місцеві шкірні реакції (відчуття печіння або свербіж, почервоніння або сухість ділянки шкіри, що обробляється препаратом), а також алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, набряк. Якщо вищевказані побічні ефекти надалі не зникають самостійно, застосування препарату необхідно припинити. Чутливість шкіри особливо підвищувалась на пошкоджених ділянках та геніталіях. Іноді може виникнути контактний дерматит.
Препарат містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.
Препарат містить спирт цетостеариловий, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.