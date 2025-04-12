Мазь Бензилбензоат-Дарниця застосовувати місцево. За один прийом наноситься 10–15 г мазі. У дітей маззю покривати усі ділянки шкіри, дорослим наносити на всі ділянки шкіри, крім обличчя і волосистої частини голови. При лікуванні корости перед застосуванням препарату пацієнтам слід прийняти гарячий душ з милом для видалення лусочок і скоринок, ретельно змити мило і витертися рушником. Спочатку мазь наносити на долоні, кисті рук, потім — на всі інші частини тіла послідовно зверху вниз (мазь не слід наносити на обличчя і слизові оболонки). В останню чергу мазь наносити на ноги, ступні та в міжпальцеві проміжки. У місцях з ніжною шкірою (пахова ділянка, геніталії, грудні залози), а також при екземі, дерматиті або піодермії слід обережно наносити мазь, не втирати.

Після обробки руки не слід мити протягом 3 годин. У деяких випадках після висихання нанесеної мазі (зазвичай через 1 годину) рекомендується нанести другий шар препарату. Після закінчення обробки хворим слід надягати чисту натільну білизну, одяг, змінити постіль. Через 24–48 годин хворим прийняти душ і знову поміняти білизну і постіль.

Мазь наносити на шкіру 4 рази протягом 2 тижнів з інтервалом 3–4 дні. На курс лікування витрачається в середньому 60–90 г мазі.

При лікуванні корости у дітей віком від 3 до 5 років мазь Бензилбензоат-Дарниця безпосередньо перед застосуванням необхідно розбавити теплою кип'яченою водою (30–35 °С) у співвідношенні 1:1 і перемішати до утворення однорідної емульсії. Обробку, як правило, варто проводити без попередньої теплої ванни 2 рази з інтервалом 12 годин.

При лікуванні «норвезької корости» перед застосуванням мазі Бензилбензоат-Дарниця необхідно попередньо за допомогою кератолітичних засобів (наприклад, крему Карбодерм-Дарниця, що містить 10% сечовини) очистити шкірні покриви від кірок. Тривалість курсу лікування визначається динамікою очищення шкірних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу.

При лікуванні педикульозу препарат наносити на волосся і волосисту частину голови, злегка втираючи у шкіру; голову пов'язувати хустинкою. Через 30 хвилин препарат змити проточною водою і сполоснути волосся теплим 5% розчином оцту. Після закінчення описаної процедури волосся помити з милом або шампунем і розчесати частим гребенем для видалення гнид. При лобковому педикульозі мазь втирати у шкіру лобка, живота, пахових складок і внутрішніх поверхонь стегон. Ефективність обробки визначати через добу і при необхідності процедуру повторити.