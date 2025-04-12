Лікарські засоби, що впливають на ніфідепін.

Ніфедипін метаболізується через систему цитохрому Р450 3А4, розташовану у слизовій оболонці кишечнику та печінці. Зважаючи на це препарати, які інгібують або індукують цю систему ферментів, можуть змінювати ефект «першого проходження» (після перорального застосування) або кліренс ніфедипіну (див. розділ «Особливості застосування»).

Також слід враховувати ступінь та тривалість взаємодії при застосуванні з препаратами

Індуктори мікросомальних ферментів печінки (наприклад рифампіцин) індукують систему цитохрому Р450 3А4 і за рахунок цього значно знижують біодоступність ніфедипіну і таким чином знижується його ефективність. Тому застосування комбінації ніфедипіну з рифампіцином протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

При одночасному застосуванні з інгібіторами системи цитохрому Р450 3А4 необхідно контролювати артеріальний тиск і у разі потреби слід зменшити дозу ніфедипіну. У більшості випадків наразі немає офіційних досліджень, щоб оцінити взаємодію ніфедипіну і зазначених лікарських засобів.

Лікарські засоби, що посилюють дію ніфедипіну:

макроліди (наприклад, еритроміцин);

інгібітори анти-ВІЛ-протеази (наприклад, ритонавір);

азольні протигрибкові засоби (наприклад, кетоконазол);

флуоксетин;

нефазодон;

хінупристин/дальфопристин;

цизаприд;

вальпроєва кислота;

циметидин;

дилтіазем.

При одночасному застосуванні з індукторами системи цитохрому Р450 3А4 необхідно стежити за реакцією організму на ніфедипін і у разі потреби слід збільшити його дозу. При відміні супутнього препарату доза ніфедипіну має бути зменшена.

Лікарські засоби, що зменшують дію ніфедипіну:

рифампіцин;

фенітоїн;

карбамазепін;

фенобарбітал.

Вплив ніфедипіну на інші лікарські засоби.

При одночасному застосуванні з антигіпертензивними засобами ніфедипін може збільшувати антигіпертензивний ефект.

В окремих випадках при одночасному застосуванні з β-блокаторами повідомлялося про погіршення серцевої недостатності.

Під час одночасного прийому ніфедипіну з теофіліном або дигоксином може зрости концентрація теофіліну або дигоксину у сироватці крові. Рекомендується контролювати концентрацію теофіліну або дигоксину у сироватці крові і у разі необхідності відкоригувати дозу.

Ніфедипін знижує концентрацію хінідину у плазмі крові при одночасному застосуванні, при відміні ніфедипіну різко збільшується концентрація хінідину у плазмі крові. У разі початку лікування ніфедипіном пацієнтів, які вже приймають хінідин, слід приділяти особливу увагу побічним ефектам ніфедипіну. Після додавання або припинення прийому необхідно перевірити концентрацію хінідину у сироватці крові і відповідним чином відкоригувати дозу хінідину. Слід ретельно контролювати артеріальний тиск, при необхідності слід зменшити дозу ніфідепіну.

Такролімус метаболізується системою цитохрому Р450 3А4. При одночасному застосуванні ніфедипіну з такролімусом слід проводити моніторинг концентрації такролімусу у плазмі та, в разі необхідності, зменшити дозу такролімусу.

Взаємодія з продуктами харчування.

Грейпфрутовий сік інгібує систему цитохрому Р450 3А4. Вживання грейпфрутового соку при застосуванні ніфедипіну призводить до підвищення концентрації препарату у плазмі крові і збільшення тривалості дії ніфедипіну внаслідок зниження метаболізму при «першому проходженні» або зниженні кліренсу. Внаслідок цього може посилюватися антигіпертензивна дія препарату. Після регулярного вживання грейпфрутового соку цей ефект може тривати упродовж принаймні 3 днів після останнього вживання соку.

Зважаючи на це, при терапії ніфедипіном слід уникати вживання грейпфрутів/грейпфрутового соку.

Інші взаємодії.

Застосування ніфедипіну може призвести до отримання хибнопідвищених результатів при спектрофотометричному визначенні концентрації ванілілмигдалевої кислоти у сечі (проте при застосуванні методу високоефективної рідинної хроматографії цей ефект не спостерігається).