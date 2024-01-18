Всі аптеки України
Активні речовини — “Н”НІФЕДИПІН (NIFEDIPINUM)

НІФЕДИПІН (NIFEDIPINUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 15 препаратів
Фармадипін® краплі оральні, 2 %, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармадипін® Краплі оральні, 2 %, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 1139 аптеках
від 55,50 грн
Ціни в аптеках
Фенігідин-Здоров'я таблетки, 10 мг, блістер, № 50; Здоров'я ФК
Фенігідин-Здоров'я Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 Здоров'я ФК
В 1123 аптеках
від 14,54 грн
Ціни в аптеках
Фармадипін® краплі оральні, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Фармадипін® Краплі оральні, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 1084 аптеках
від 119,20 грн
Ціни в аптеках
Ніфедипін-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 50; Дарниця ФФ
Ніфедипін-Дарниця Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 50 Дарниця ФФ
В 806 аптеках
від 26,20 грн
Ціни в аптеках
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, № 30; Teva
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, № 30 Teva
В 666 аптеках
від 380,62 грн
Ціни в аптеках
Коринфар® Уно 40 таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, № 100; Тева Україна
Коринфар® Уно 40 Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, № 100 Тева Україна
В 616 аптеках
від 990,31 грн
Ціни в аптеках
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Технолог
Ніфедипін Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Технолог
В 544 аптеках
від 26,72 грн
Ціни в аптеках
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії, 20 мг, флакон, № 50; Teva
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, флакон, № 50 Teva
В 429 аптеках
від 630,19 грн
Ціни в аптеках
Коринфар® таблетки пролонгованої дії, 10 мг, флакон, № 100; Тева Україна
Коринфар® Таблетки пролонгованої дії, 10 мг, флакон, № 100 Тева Україна
В 386 аптеках
від 342,09 грн
Ціни в аптеках
Коринфар® таблетки пролонгованої дії, 10 мг, флакон, № 50; Тева Україна
Коринфар® Таблетки пролонгованої дії, 10 мг, флакон, № 50 Тева Україна
В 218 аптеках
від 151,00 грн
Ціни в аптеках
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 50; Технолог
Ніфедипін Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 50 Технолог
В 181 аптеці
від 14,70 грн
Ціни в аптеках
Кордипін XL таблетки з модифікованим вивільненням, 40 мг, № 20; КРКА
Кордипін XL Таблетки з модифікованим вивільненням, 40 мг, № 20 КРКА
В 57 аптеках
від 95,05 грн
Ціни в аптеках
Нікардія® ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 20 мг, № 100; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Нікардія® ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 20 мг, № 100 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Коринфар® Ретард таблетки пролонгованої дії, 20 мг, флакон, № 100; Teva
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, флакон, № 100 Teva
Немає в наявності
Коринфар® Уно 40 таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, № 50; Тева Україна
Коринфар® Уно 40 Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, № 50 Тева Україна
Немає в наявності

є кальцієвим антагоністом 1,4-дигідропіридинового типу; кальцієві антагоністи гальмують трансмембранний потік іонів кальцію через повільний кальцієвий канал у клітину; діє, зокрема, на клітини міокарда та гладкої мускулатури коронарних артерій та периферичних судин.

лікування есенціальної АГ (з метою лікування гіпертензивних кризів); хр. стабільна стенокардія; вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала, варіантна стенокардія); профілактика стабільної стенокардії напруги - як монотерапія або в комбінації з β-блокаторами (вазоспастична та стабільна стенокардія напруги).

залежно від клінічної картини в кожному окремому випадку основну дозу слід вводити поступово; у пацієнтів з порушеною функцією печінки може виникнути необхідність у ретельному моніторингу її стану, а у тяжких випадках - у зниженні дози; для дорослих рекомендується такий режим дозування: 1 табл. по 30 мг 1 р/добу; лікування рекомендується починати з 30 мг ніфедипіну на добу (1 табл. по 30 мг); залежно від тяжкості захворювання та індивідуальної реакції пацієнта дозу ніфедипіну можна поступово збільшити до 60 мг 1 р/добу; супутнє застосування препарату з інгібіторами CYP3A4 або індукторами CYP3A4 може зумовити необхідність адаптувати дозу ніфедипіну або відмовитися від його застосування; табл. краще за все приймати в один і той самий час, незалежно від вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини (наприклад склянка води), ковтати не розжовуючи; рекомендується уникати вживання грейпфрутового соку разом з препаратом; при раптовому і значному підвищенні АТ початкова разова доза для дорослих становить 3-5 крап. (2-3,35 мг), для осіб літнього віку - не більше 3 крап. (2 мг) під язик або накапати на шматочок сухаря чи на цукор, якомога довше тримаючи в роті, при недостатній ефективності дозу поступово можна підвищувати до клінічно значущого ефекту, надалі у випадках підвищення АТ необхідно орієнтуватися саме на цю дозу, при необхідності (підвищення АТ до 190/100 мм рт. ст. - 220/110 мм рт. ст.) разову дозу можна поступово підвищити в окремих випадках до 10-15 крап. (6,7-10 мг) з урахуванням індивідуальних змін показників АТ у хворого.

індивідуальна гіперчутливість до ніфедипіну та допоміжних речовин, жінкам під час вагітності (до 20 тижня) та у період лактації, при кардіогенному шоці, у комбінації з рифампіцином (через неможливість досягти ефективних рівнів ніфедипіну у плазмі внаслідок індукції ферментів), при аортальному стенозі високого ступеня, нестабільній стенокардії, г. ІМ (протягом перших 4 тижнів), ілеостомі або колостомі.

АР, алергічний набряк/ангіонабряк, свербіж, кропив’янка, висипання, анафілактична/анафілактоїдна реакція, реакції стривоженості, розлади сну, головний біль, вертиго, мігрень, запаморочення, тремор, пар-/дизестезія, тахікардія, посилене серцебиття, вазодилатація, гіпотензія, втрата свідомості, носова кровотеча, закладення носу, диспное, біль у животі, нудота, диспепсія, метеоризм, сухість у роті, гіперплазія ясен, дисфагія, кишкова непрохідність, виразка кишечника, блювання, транзиторне підвищення активності ферментів печінки, еритема, м’язові судоми, набряки суглобів, поліурія, дизурія, еректильна дисфункція, відчуття нездужання, неспецифічний біль, лихоманка; лейкопенія, агранулоцитоз, гіпестезія, сонливість; гіперглікемія; порушення зору, біль в очах; запор; безоар; недостатність гастроезофагеального сфінктера; жовтяниця; токсичний епідермальний некроліз, фоточутливість, пурпура; артралгія, міалгія.