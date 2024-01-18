залежно від клінічної картини в кожному окремому випадку основну дозу слід вводити поступово; у пацієнтів з порушеною функцією печінки може виникнути необхідність у ретельному моніторингу її стану, а у тяжких випадках - у зниженні дози; для дорослих рекомендується такий режим дозування: 1 табл. по 30 мг 1 р/добу; лікування рекомендується починати з 30 мг ніфедипіну на добу (1 табл. по 30 мг); залежно від тяжкості захворювання та індивідуальної реакції пацієнта дозу ніфедипіну можна поступово збільшити до 60 мг 1 р/добу; супутнє застосування препарату з інгібіторами CYP3A4 або індукторами CYP3A4 може зумовити необхідність адаптувати дозу ніфедипіну або відмовитися від його застосування; табл. краще за все приймати в один і той самий час, незалежно від вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини (наприклад склянка води), ковтати не розжовуючи; рекомендується уникати вживання грейпфрутового соку разом з препаратом; при раптовому і значному підвищенні АТ початкова разова доза для дорослих становить 3-5 крап. (2-3,35 мг), для осіб літнього віку - не більше 3 крап. (2 мг) під язик або накапати на шматочок сухаря чи на цукор, якомога довше тримаючи в роті, при недостатній ефективності дозу поступово можна підвищувати до клінічно значущого ефекту, надалі у випадках підвищення АТ необхідно орієнтуватися саме на цю дозу, при необхідності (підвищення АТ до 190/100 мм рт. ст. - 220/110 мм рт. ст.) разову дозу можна поступово підвищити в окремих випадках до 10-15 крап. (6,7-10 мг) з урахуванням індивідуальних змін показників АТ у хворого.