Фармакодинаміка.

Комбінований лікарський засіб, що містить рослинні екстракти.

Препарат має спазмолітичну, діуретичну, знеболювальну і протизапальну дію, має антимікробні та антисептичні властивості, регулює мінеральний обмін. Зменшує частоту та інтенсивність ниркової коліки, нормалізує фізико-хімічні показники сечі, відновлює оптимальну уродинаміку та гомеостаз сечі, зменшує лейкоцитурію. Сприяє вимиванню піску і дрібних конкрементів, попереджує збільшення конкрементів або появу нових.

Препарат чинить позитивний вплив на стан сперматогенезу в умовах експериментального простатиту (підвищується концентрація сперматозоїдів, тривалість збереження руху сперматозоїдів і відсоток рухливих форм, зменшується кількість патологічно змінених сперматозоїдів, у позитивному напрямку змінюється кислотна і осмотична резистентність).

Фармакокінетика.

Не досліджена.