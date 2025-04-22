Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,80
Економія при броні: -30,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
113,32
Економія при броні: -18,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
86,45
Економія при броні: -15,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,80
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
49,33
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
147,80
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
144,03
Економія при броні: -25,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Фітоліт капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я