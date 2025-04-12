слід уникати контакту з очима. Не ковтати.

Хворому рекомендується проконсультуватися з лікарем:

– при перших проявах хвороби;

– якщо симптоми зберігаються довше 7 днів;

– якщо симптоми з’являються знову впродовж 2 міс або більш ніж 4 рази впродовж останніх 12 міс;

– у разі виявленої гіперчутливості до будь-яких протигрибкових засобів або похідних імідазолу;

– за наявності венеричних захворювань в анамнезі або обтяженого анамнезу щодо венеричних захворювань у партнера;

– за наявності більше 2 епізодів кандидозного вагініту впродовж останніх 6 міс;

– якщо у хворого висока температура тіла (38 °С або вище), біль у нижній частині живота, дизурія, біль у спині, гнійні вагінальні виділення з неприємним запахом, виразки вульви та вагінальні виразки, почервоніння, діарея, нудота, блювання, вагінальна кровотеча, яка супроводжується болем у плечі.

Під час застосування цього препарату слід уникати статевих контактів, оскільки інфекція може передатися партнеру. Може знижуватися ефективність та безпека латексних продуктів (таких як презервативи та діафрагми).

Оскільки звичайно уражується як піхва, так і зовнішні статеві органи (статеві губи та прилеглі ділянки), слід застосовувати комбіноване лікування обох ділянок, включаючи місцеве лікування кремом для зовнішнього застосування.

Під час лікування препаратом Канестен, таблетками вагінальними, рекомендовано лікування обох партнерів із застосуванням крему.

Протягом менструації лікування проводити не слід. Лікування слід закінчити до початку менструації.

Не використовуйте тампони, інтравагінальні зрошення, сперміциди або інші вагінальні продукти під час застосування цього препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Клінічні дослідження щодо впливу клотримазолу на фертильність у жінок не проводилися, проте дослідження на тваринах не виявили впливу клотримазолу на фертильність.

Дослідження на тваринах не виявили прямого або непрямого шкідливого впливу з точки зору репродуктивної токсичності. Кількість досліджень з використанням клотримазолу в період вагітності обмежена, тому рекомендовано уникати використання Канестен, таблеток вагінальних впродовж I триместру вагітності.

Упродовж вагітності слід застосовувати таблетки вагінальні без застосування аплікатора.

У ході лікування препаратом Канестен, таблетками вагінальними, слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Канестен, таблетки вагінальні, не впливають на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами або мають лише незначний вплив.