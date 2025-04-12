Фармакодинаміка.

Аналептик змішаного типу дії. Механізм дії складається з двох компонентів: центрального і периферичного. Перший пов’язаний з безпосереднім впливом на судиноруховий центр довгастого мозку, що призводить до його збудження та опосередкованого підвищення системного артеріального тиску (особливо при первинному пригніченні цього центру). Периферичний компонент пов’язаний зі збудженням хеморецепторів каротидного синусу, що призводить до збільшення частоти та глибини дихальних рухів. При внутрішньовенному введенні лікарського засобу прискорюється ритм, зростає частота і глибина дихання, незначно та короткочасно підвищується артеріальний тиск. Лікарський засіб не чинить прямого стимулювального впливу на серце і не виявляє прямого стимулювального судинозвужувального ефекту.

Фармакокінетика.

Нікетамід добре абсорбується у кров при всіх способах введення, відносно швидко руйнується, діє недовго (15–60 хвилин). В організмі метаболізується в печінці до нікотинаміду, моноетиламіду нікотинової кислоти, нікетамід-N-оксиду. Швидко виводиться з сечею у вигляді неактивних метаболітів.