НІКЕТАМІД (NICETHAMIDUM) Діюча речовина
аналептик змішаного типу дії, механізм дії якого складається з двох компонентів: центрального і периферичного - центральний пов’язаний з безпосереднім впливом на судиноруховий центр довгастого мозку, що приводить до його збудження та опосередкованого підвищення системного АТ (особливо при первісному пригніченні рухового центру); периферичний компонент пов’язаний із збудженням хеморецепторів каротидного синусу, що приводить до збільшення частоти та глибини дихальних рухів; стимулює центральну нервову систему, викликає пряме і рефлекторне збудження дихального і судинорухового центрів, що призводить до збільшення загального периферичного опору і підвищення АТ (ефект виявляється при зниженому АТ); не виявляє прямого стимулюючого впливу на серце та судинозвужувального ефекту; у великих дозах може спричинити клонічні судоми.
колапс, асфіксія (в тому числі новонароджених), шокові стани при оперативних втручаннях та у післяопераційний період, г. і хр. порушення кровообігу, зниження тонусу судин і пригнічення дихання при інфекційних захворюваннях та у період одужання, отруєння снодійними і аналгетичними засобами (у складі комплексної терапії).
призначають п/ш, в/м, в/в (повільно); для в/в введення разову дозу розводять у 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду; вводять за 1-3 хв; дорослим і дітям віком від 14 років призначають по 1-2 мл 1-3 р/день; вищі дози для дорослих п/ш: разова - 2 мл, добова - 6 мл; вища разова доза п/ш і в/в при отруєннях для дорослих - 5 мл; дітям призначають п/ш, залежно від віку, такі разові дози: до 1 року - 0,1 мл; від 1 до 4 років - 0,15 - 0,25 мл; 5-6 років - 0,3 мл; 7-9 років - 0,5 мл; 10-14 років - 0,75 мл; вводити 1-3 р/д.
підвищена індивідуальна чутливість до препарату; схильність до судомних реакцій, епілепсія; епілептичні напади в анамнезі, порфірія, гіпертермія у дітей; вагітність, період лактації.
неспокій, м’язові посіпування, які починаються з кругових м’язів рота, судоми, почервоніння обличчя, свербіж шкірних покровів, блювання,порушення серцевого ритму; АР є поодинокі; біль, інфільтрат у місці введення.