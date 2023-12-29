аналептик змішаного типу дії, механізм дії якого складається з двох компонентів: центрального і периферичного - центральний пов’язаний з безпосереднім впливом на судиноруховий центр довгастого мозку, що приводить до його збудження та опосередкованого підвищення системного АТ (особливо при первісному пригніченні рухового центру); периферичний компонент пов’язаний із збудженням хеморецепторів каротидного синусу, що приводить до збільшення частоти та глибини дихальних рухів; стимулює центральну нервову систему, викликає пряме і рефлекторне збудження дихального і судинорухового центрів, що призводить до збільшення загального периферичного опору і підвищення АТ (ефект виявляється при зниженому АТ); не виявляє прямого стимулюючого впливу на серце та судинозвужувального ефекту; у великих дозах може спричинити клонічні судоми.