Прийом препаратів з антихолінергічною дією може призвести до підвищення внутрішньоочного тиску.

З обережністю препарат застосовувати при наявності таких захворювань: з боку серцево-судинної системи — миготлива аритмія, тахікардія, хронічна серцева недостатність, мітральний стеноз, артеріальна гіпертензія, гостра кровотеча, при яких збільшення частоти серцевих скорочень може бути небажаним; при наявності тиреотоксикозу, підвищеної температури тіла, рефлюкс-езофагіту, грижі стравохідного відділу діафрагми із рефлюкс-езофагітом, ахалазії та стенозу воротаря, атонії кишечнику у хворих літнього віку або ослаблених хворих, паралітичної непрохідності кишечнику, печінкової або ниркової недостатності; хронічних захворюваннях легень, особливо у дітей молодшого віку та ослаблених хворих; міастенії, вегетативній нейропатії, гестозі; ушкодженні мозку у дітей, хворобі Дауна, центральному паралічі у дітей.

У хворих із гіпертрофією простати антихолінергічні засоби можуть спричиняти зниження максимального тиску в сечовому міхурі, збільшення максимального об'єму сечового міхура та іноді призводити до посилення дизурії.

Прифінію бромід необхідно з обережністю застосовувати пацієнтам з гіпертиреозом, оскільки у них, як правило, прискорене серцебиття або тахікардія, у зв'язку з цим симптоми можуть посилюватися.

Ріабал необхідно з обережністю застосовувати пацієнтам із застійною серцевою недостатністю, оскільки серцевий ритм може бути прискорений та симптоми можуть посилюватися.

Лікарський засіб необхідно з обережністю застосовувати пацієнтам з виразковим колітом, оскільки можливий розвиток токсичного мегаколону.

Прифінію бромід необхідно з обережністю застосовувати пацієнтам, які зазнають впливу високих температур навколишнього середовища, оскільки системи секреції, такі як потові залози та терморегуляція тіла пригнічуються, можливе виникнення гіпертермії.

У зв'язку з антихолінергічною дією препарату необхідно з обережністю застосовувати прифінію бромід пацієнтам літнього віку, оскільки можлива поява таких симптомів як порушення акомодації зору, сухість у роті або порушення сечовипускання (див. розділ «Побічні реакції»).

До складу лікарського засобу Ріабал входить лактоза, тому, якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.