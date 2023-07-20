дітям віком до 3 місяців - по 1 мл кожні 6-8 год; 3-6 місяців - по 1-2 мл кожні 6-8 год; 6-12 місяців - по 2 мл кожні 6-8 год; 1-2 роки - по 5 мл кожні 6-8 год; 2-6 років - по 5-10 мл кожні 6-8 год; тривалість курсу лікування лікар визначає індивідуально.