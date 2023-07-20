ПРИФІНІЮ БРОМІД (PRIFINII BROMIDUM) Діюча речовина
вибірково блокує периферичні м-холінорецептори слизової оболонки ШКТ, жовчовивідних і сечовивідних шляхів та матки; вибірково блокуючи м-холінорецептори, робить їх нечутливими до ацетилхоліну, який утворюється на закінченнях постгангліонарних парасимпатичних нервів; наслідком цього є зниження тонусу гладкої мускулатури стравоходу, кишечнику, жовчного міхура, жовчних протоків, сечовивідних шляхів та матки, а також зниження секреції соляної кислоти, пепсину, зменшення зовнішньосекреторної активності підшлункової залози.
біль, пов’язаний зі спазмами та гіперперистальтикою ШКТ - гастрит, виразка шлунка та ДПК, ентерит, коліт, після гастроектомії; біль, пов’язаний зі спазмами та дискінезією жовчовивідних протоків - холецестит, ЖКХ, панкреатит; біль при спазмах сечового тракту: камені у сечовому тракті, тенезми сечового міхура, цистит, пієліт; перед проведенням ендоскопії шлунка та шлунково-кишкової рентгенографії, при блюванні.
дітям віком до 3 місяців - по 1 мл кожні 6-8 год; 3-6 місяців - по 1-2 мл кожні 6-8 год; 6-12 місяців - по 2 мл кожні 6-8 год; 1-2 роки - по 5 мл кожні 6-8 год; 2-6 років - по 5-10 мл кожні 6-8 год; тривалість курсу лікування лікар визначає індивідуально.
глаукома: симптоми можуть посилюватися у зв’язку з підвищенням внутрішньоочного тиску; розлади сечовипускання, що спричинені гіпертрофією простати: симптоми можуть посилюватися, оскільки вони зумовлені розслабленням детрузора та скороченням мʼязів сфінктера сечового міхура; серйозні захворювання серця: симптоми можуть посилюватися, оскільки прискорюється серцевий ритм; паралітична кишкова непрохідність: симптоми можуть посилюватися, оскільки перистальтика ШКТ сповільнюється; підвищена чутливість до прифінію броміду або до будь-якого компонента препарату.
АР, у тому числі шкірні висипання, свербіж, гіперемія, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; нудота, блювання, запор, сухість у роті; затримка сечовипускання; порушення акомодації, затуманення зору; головний біль, запаморочення, слабкість, тремор; припливи, тахікардія, підвищення АТ, відчуття серцебиття.