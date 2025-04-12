Тільки для інтравагінального застосування!

Рекомендована доза становить 5 г (один повний аплікатор) двічі на добу (вранці і ввечері).

Спосіб застосування:

1) звільнити аплікатор від целофанової упаковки;

2) зняти кришечку з туби і нагвинтити аплікатор на тубу;

3) тримати тубу таким чином, щоб аплікатор був направлений догори, і витискати вміст туби в аплікатор (при цьому поршень рухається вгору). Гель повинен заповнити весь аплікатор;

4) відгвинтити наповнений аплікатор і тубу щільно закрити кришечкою;

5) аплікатор обережно ввести у піхву і, повільно натискаючи на поршень, витиснути весь гель у піхву;

6) вийняти аплікатор із піхви, протерти його поверхню медичним спиртом і зберігати в чистому вигляді до наступного застосування.

Курс лікування — 5 днів. Протягом курсу лікування слід уникати статевих контактів.